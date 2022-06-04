«Кривая» картина мира

- Есть такая аксиома — травматический человек (переживший травмирующее событие в детстве) априори выбирает таких же травматиков с такой же «кривой» картиной мира — либо психопата, который производит на него сильное впечатление, — рассказала в своем блоге врач-психиатр, психотерапевт Анна Дусалиева. — При этом, чем травматичнее человек, чем более «кривым» будет его восприятие картины мира, тем больше он впечатляется другими и тем больше он ждет некоего идеального спасателя.

Мужчины, которые ищут легкого секса, легких денег и так далее, часто и пользуются такой уязвимостью женщин-травматиков. Такие мужчины, как правило, хорошие психологи, отмечает эксперт.

- Вся проблема женщины — в этом «кривом» восприятии мира, — рассказывает Анна Дусалиева. — Чтобы решить эту проблему раз и навсегда — надо идти в терапию. Она позволяет выровнять картину мира, снизить ожидания, получить состояние внутреннего удовлетворения от себя — без внешних факторов, без спасателя, без принца на белом коне, который вытащит из башни и убьет дракона. Не бывает такого! А идеализация и завышенные ожидания всегда приводят к разочарованию — потому что завышенные ожидания никогда не оправдываются.