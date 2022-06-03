Нижегородские ученые создали быстрый тест, который определит возраст вашего разума

По словам ученых Университета Лобачевского — разработчиков онлайн-калькулятора когнитивного возраста — оценку проводит специально разработанная система искусственного интеллекта. Большая часть заданий построена на точности и скорости реакции, причем везде дается только одна попытка.

- Исследуемым предлагается пройти три простых теста: вычислить арифметические выражения, определить правильное начертание букв и различить оттенки цвета. На показателях времени и пороге принятия решения можно построить множественные регрессии, возраст будет оцениваться с точностью до 8-10 лет, — сообщил один из авторов разработки, проректор по научной работе ННГУ Михаил Иванченко.

Электронный калькулятор разместили на сайте вуза. Пройти онлайн-тест может любой желающий. Перед началом участников предупреждают, что для корректного выполнения заданий имеет значение не только спокойная обстановка — она нужна для лучшей концентрации внимания, но и дневной свет. Так, в одном из заданий оцениваются индивидуальные пороги цветоразличения, которые изменяются с возрастом.

Если по итогам заданий ваш когнитивный возраст окажется неожиданно большим, сильно расстраиваться не стоит. По словам ученых, полученное значение когнитивного возраста нельзя расценивать как медицинский диагноз.