Нижегородские ученые создали быстрый тест, который определит возраст вашего разума

По словам ученых Университета Лобачевского — разработчиков онлайн-калькулятора когнитивного возраста — оценку проводит специально разработанная система искусственного интеллекта. Большая часть заданий построена на точности и скорости реакции, причем везде дается только одна попытка.
- Исследуемым предлагается пройти три простых теста: вычислить арифметические выражения, определить правильное начертание букв и различить оттенки цвета. На показателях времени и пороге принятия решения можно построить множественные регрессии, возраст будет оцениваться с точностью до 8-10 лет, — сообщил один из авторов разработки, проректор по научной работе ННГУ Михаил Иванченко.
Электронный калькулятор
Если по итогам заданий ваш когнитивный возраст окажется неожиданно большим, сильно расстраиваться не стоит. По словам ученых, полученное значение когнитивного возраста нельзя расценивать как медицинский диагноз.
Почему мозг стареет раньше времени
Ранее невролог Евгений Мосин называл три главные причины, почему так происходит. По словам врача, нарушения интеллектуальных способностей зависят от трех групп факторов:
наследственность — особенности реагирования на определенные раздражители, сроки наступления разных заболеваний, связанных с мозгом;
внешние факторы — травмы, инфекции, стрессы;
привычки самого человека, особенно — любовь к алкоголю.
Мозг как и тело нуждается в постоянных тренировках. Чтобы «разминать» мозги, специалисты советуют заниматься тем, что заставляет нас учиться чему-нибудь новому: читать новые книги, учить иностранные языки, обучаться игре на музыкальных инструментах, осваивать новые умения. Все это помогает мозгу омолаживаться.