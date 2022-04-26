5 утренних привычек, работающих против деменции

Завтрак мы обычно едим дома, и это отличный способ проконтролировать, что попадает в ваш организм, и замечательная возможность съесть именно ту здоровую пищу, что поможет отсрочить старение и не допустить развития хронических заболеваний — в том числе, деменции и болезни Альцгеймера.

Съедайте несколько грецких орехов на завтрак

Вы можете и брать их с собой, чтобы перекусить, если совсем нет времени завтракать перед работой.

Грецкие орехи уникальны тем, что в них содержится альфа-линоленовая кислота, форма полиненасыщенных жиров омега-3. В 30 граммах грецкого ореха — 2,5 грамма этого вещества, которое стимулирует мозг и «отменяет» деменцию. Именно поэтому грецкий орех считается идеальной пищей для нервной системы.

Орехи могут быть в вашей утренней тарелке в любом виде — измельченные в каше, йогурте или несладкой выпечке.

Еще одна полезная добавка к завтраку — льняное семя. В этом продукте также есть жирные кислоты Омега-3, спасающие от «плохого» холестерина.