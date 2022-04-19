Старение — неизбежно

Постепенно, с возрастом, наш мозг изменяется параллельно физическому телу. Происходит уменьшение определенных важных областей, сокращается количество межнейронных связей, страдает кровоснабжение полушарий и вещества мозга, могут возникать мелкие очаги хронического воспаления. В той или иной мере изменения мозг затрагивают любого человека, но скорость наступления старости мозга и тяжесть поражений может различаться. Это зависит от того, как мы сами заботимся о своей нервной системе, насколько рационально эксплуатируем ресурсы мозга.

С возрастом наш мозг изменяется — этого невозможно не заметить. Причем страдают, прежде всего, когнитивные его функции.

Например, могут ухудшаться внимание и память, мышление, речевые функции и восприятие, обработка информации.

Первые изменения можно определить уже после 40-50 лет. Но у каждого из нас процесс старения мозга и ослабления его функций проходит индивидуально. Часть людей уже к 40-45 годам не могут вспомнить, где оставили ключи или телефон, а другие в 70 лет наизусть читают стихи, выученные еще в школе.