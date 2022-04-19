Наш мозг непрерывно меняется на протяжении всей нашей жизни, начиная от группы клеток в утробе матери на ранних сроках беременности и до последнего дня земного существования. И, естественно, что у нашей нервной системы, которой и руководит головной мозг, по мере возраста возникают изменения, типичные для старения. Однако, мы с вами можем существенно замедлить этот процесс или хотя бы не ускорять его за счет своих действий.
«Доктор Питер» поговорил с врачом-неврологом Евгением Мосиным о причинах старения мозга и определенных факторах, которые влияют на скорость наступления возрастных процессов.
врач-невролог высшей категории
Старение — неизбежно
Постепенно, с возрастом, наш мозг изменяется параллельно физическому телу. Происходит уменьшение определенных важных областей, сокращается количество межнейронных связей, страдает кровоснабжение полушарий и вещества мозга, могут возникать мелкие очаги хронического воспаления. В той или иной мере изменения мозг затрагивают любого человека, но скорость наступления старости мозга и тяжесть поражений может различаться. Это зависит от того, как мы сами заботимся о своей нервной системе, насколько рационально эксплуатируем ресурсы мозга.
С возрастом наш мозг изменяется — этого невозможно не заметить. Причем страдают, прежде всего, когнитивные его функции.
Например, могут ухудшаться внимание и память, мышление, речевые функции и восприятие, обработка информации.
Первые изменения можно определить уже после 40-50 лет. Но у каждого из нас процесс старения мозга и ослабления его функций проходит индивидуально. Часть людей уже к 40-45 годам не могут вспомнить, где оставили ключи или телефон, а другие в 70 лет наизусть читают стихи, выученные еще в школе.
Деградация своими руками
Нарушения интеллектуальных способностей зависят от трех групп факторов:
наследственность — особенности реагирования на определенные раздражители, сроки наступления разных заболеваний, связанных с мозгом;
внешние факторы — травмы, инфекции, стрессы и много что еще;
привычки самого человека, особенно — любовь к алкоголю.
Пика своей активности человеческое тело достигает примерно к 25 годам. Затем постепенно начинаются процессы старения. Но они растянуты во времени на много лет, поэтому мы нередко не замечаем мелких изменений. Зачастую мы сами подстегиваем процесс старения собственного мозга, процессы его деградации и снижения когнитивных способностей.
На что мы можем повлиять?
Если с наследственностью мы мало что можем сделать, только поддерживая максимально здоровый образ жизни, то в отношении внешних факторов ситуация совершенно иная. Именно от нас самих зависит, каким влияниям будут подвергаться кора и вещество мозга.
Ускоряет процессы старения мозговой ткани серьезная травма. Сотрясения, ушибы мозга при ЧМТ, приводят к гибели большого числе нейронов. Единичные события не так критичны, а вот повторные повреждения уже опасны. Мало того, что они влияют на интеллект, мышление и память, и еще и приближают старость.
Мозг быстрее стареет, если он переживал серьезные воспалительные процессы — энцефалиты и менингиты «крадут» у вас несколько лет жизни.
Психические расстройства, если их не лечить у психиатра или невролога, тоже состаривают мозг быстрее. Чем тяжелее расстройство психики, тем короче жизнь.
Мозг — почти как мышцы
Что вы делаете, чтобы поддержать тело в форме? Правильно, тренируетесь. С мозгом все аналогично, если вы не используете его ресурсы по максимуму, он начинает стареть, дряхлеть и плохо работает. Ему нужно постоянно работать, изучать новую информацию, анализировать, сравнивать, учиться.
Поэтому постоянно развивайте, «разминайте» мозги — читайте новые книги, учите иностранные языки, обучайтесь игре на музыкальных инструментах или осваивайте новые умения. Все, что заставляет нас учиться новому, помогает мозгу омолаживаться.
Да, с возрастом обучение будет идти сложнее и дольше, но ведь и мышцы качать в 40 лет сложнее, чем в 20.
Органы чувств и мозг
Есть данные о том, что без полноценной стимуляции от всех органов чувств, мозг стареет быстрее. Доказано, что люди, теряющие слух, с большей вероятностью сталкиваются с деменцией. Аналогичные исследования ведутся в отношении ослепших людей. Считается, что уменьшение социальной активности, изоляция и снижение возможностей освоения нового из-за ограничений ведут к ускорению процессов старения.
Следи за здоровьем
Если тело измучено целым букетом хронических «болячек», наивно полагать, что мозг остается молодым и здоровым. Все органы и системы организма неразрывно связаны между собой.
Если сосуды поражены атеросклерозом, мозг тоже будет страдать, ему достается меньше крови, кислород и питательных веществ, потому что сосуды сужены из-за бляшек.
Если человек страдает диабетом, у него закономерно повреждаются капилляры не только в ногах, почках, но и в мозге. Поэтому нужно заботиться обо всем организме, лечить все имеющиеся болезни.