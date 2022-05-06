Психолог Лабковский назвал 7 причин, почему вы до сих пор одиноки

Тема одиночества и неудач в личной жизни довольно хрупкая и щепетильная, некоторые люди вообще не любят говорить о своих партнерах и душевных переживаниях. Хорошо, если у вас есть близкие, которые всегда выслушают и поддержат в трудным момент.

Другое дело, когда человек переживает все один: выговориться некому, идти к психологу — страшно и непонятно, поможет ли, вдруг только деньги на ветер спущу. И люди начинают замыкаться. Годы идут, но одиночество никуда не девается, а только усиливается. Зато вокруг, как назло, много счастливых парочек. В голове возникает вопрос: «Почему у всех получается, а у меня — нет?»

Ответ раскопать не так уж и сложно, уверен психолог Михаил Лабковский. Существуют простые ключи к пониманию, почему вам «вечно не везет» или «мужики нормальные давно перевелись».⠀