Психолог Лабковский назвал 7 причин, почему вы до сих пор одиноки

Тема одиночества и неудач в личной жизни довольно хрупкая и щепетильная, некоторые люди вообще не любят говорить о своих партнерах и душевных переживаниях. Хорошо, если у вас есть близкие, которые всегда выслушают и поддержат в трудным момент.
Другое дело, когда человек переживает все один: выговориться некому, идти к психологу — страшно и непонятно, поможет ли, вдруг только деньги на ветер спущу. И люди начинают замыкаться. Годы идут, но одиночество никуда не девается, а только усиливается. Зато вокруг, как назло, много счастливых парочек. В голове возникает вопрос: «Почему у всех получается, а у меня — нет?»
Ответ раскопать не так уж и сложно, уверен психолог Михаил Лабковский. Существуют простые ключи к пониманию, почему вам «вечно не везет» или «мужики нормальные давно перевелись».⠀
Почему вы до сих пор одиноки
У вас свой миф о том, как все должно произойти. Вы придумали много лет назад, что встретите «своего человека» в полдень на мосту или в кафе у витрины с булочками, на вечеринке у друзей, и СРАЗУ ВСЕ ПОЙМЕТЕ. Вы наделили любовь и отношения своими собственными мифами, от которых очень сложно отказаться, ведь они играют определенную роль. Например, защищают от разочарований или минимизируют любые ваши усилия;
Вы боитесь женщин или мужчин. Властная мать, агрессивный отец, травматический опыт в детстве, насилие — все это может стать причиной страха перед потенциальным партнером. При этом травмированные люди очень хотят встретить свою любовь, но вновь боятся стать жертвами, поэтому никого к себе не подпускают;
Вы боитесь самих отношений. Вы росли в конфликтной семье, мама рассказывала, «как тяжела женская доля», а отец внушал, что «всем женщинам нужны только деньги». Вы боитесь быть использованными, оказаться несвободными, в зависимом положении. Особенно, если что-то подобное уже происходило с вами раньше или случалось с вашими близкими;
Вы пока еще не созрели. Вам нравится ваш образ жизни, в который пока что не вписываются отношения с другим человеком. Вы сосредоточены на другой сфере (учеба, карьера, творчество) и поэтому у вас пока нет времени и ресурса впускать кого-то в свою жизнь. Но вы видите, как ваши друзья создают семьи, да и семья уже просит «скорее созреть», что только усиливает страх;
У вас низкая самооценка. Вы чувствуете, что недостаточно привлекательны для партнеров, у вас слишком низкий доход, лишний вес, нос неправильной формы… Из-за этого вы не готовы себя демонстрировать другим людям, ведь они же узнают, какой вы на самом деле! И поэтому сидите в одиночестве;
У вас есть травмы, связанные с полом. Вы не до конца принимаете себя как мужчину или женщину, ведь это связанно с чем-то болезненным. Например, вас оскорбляли за недостаточную «мужественность» или «женственность», вы слышали, что «вас никто замуж не возьмет», «вы баба с… мужскими гениталиями» или же «женоподобным мужик». Любая тема, касающаяся вашего пола, заставляет вас испытывать неприятные эмоции;
Вы просто этого не хотите. Банальная, но редко понимаемая причина — просто нежелание быть в отношениях. Не все люди хотят встречаться или жениться, кому-то «и так хорошо». Когда человек не может себе признаться в этом, то постоянно пытается улизнуть от возможных отношений. Например, прикрывается работой, придумывает себе дела, делает все, но не признается себе, что отношения ему просто не нужны.
Когда человек долго не может прийти в себя, ему безразлично на свою жизнь и все происходящее вокруг, то очень вероятно, что ему нужна помощь специалиста. И психолог уже здесь вряд ли поможет. Разбираемся, когда уже срочно нужен психотерапевт и почему затягивать с визитом к врачу — это очень плохая идея.