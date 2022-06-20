Если в доме есть тонометр, то узнать свое артериальное давление в конкретный момент времени, например, при ухудшении самочувствия можно без проблем.

Но что делать, если прибора под рукой не оказалось? Ориентироваться на симптомы? Но иногда их можно и перепутать — головная боль, тошнота, шум в ушах, сердцебиение, снижение остроты зрения могут быть как при повышенном, так и при пониженном давлении.

Терапевт рассказала «Доктору Питеру» о способах измерить давление без тонометра.