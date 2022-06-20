Как измерить давление, если под рукой нет тонометра: видео
Повышенное и пониженное давление может проявляться очень похожими симптомами. Но что, если тонометра под рукой нет? Как измерить давление без прибора, в том числе, по пульсу и при помощи иглы и линейки, объяснила терапевт.
20 июня 2022
Если в доме есть тонометр, то узнать свое артериальное давление в конкретный момент времени, например, при ухудшении самочувствия можно без проблем.
Но что делать, если прибора под рукой не оказалось? Ориентироваться на симптомы? Но иногда их можно и перепутать — головная боль, тошнота, шум в ушах, сердцебиение, снижение остроты зрения могут быть как при повышенном, так и при пониженном давлении.
Терапевт рассказала «Доктору Питеру» о способах измерить давление без тонометра.
Анастасия Половина
Терапия
Врач-терапевт, врач консультационного отделения научно-лабораторного комплекса Chromolab
- При необходимости оценить уровень давления, а тонометра под рукой нет, можно использовать и другие методы — например, при помощи иглы, ники и линейки и по пульсу, — объяснила врач-терапевт Анастасия Половина.
Игла и линейка
В иглу вдеть двойную нить длиной не более 7 сантиметров и завязать узел.
Нащупав на левой руке пульс, положите начало линейки (ноль) на него, направив ее к месту локтевого сгиба. Рука в свободном положении (расслабленно) лежит на горизонтальной плоскости. Важно — линейка не должна быть длиннее 20 см.
Правой рукой, держа за узелок нитку с иглой, бережно и равномерно ведем ее над линейкой в сторону локтевого сгиба. Игла при этом не должна касаться линейки. Там, где она начнет двигаться, на линейке делается первая отметка. После успокоения колебаний иглу продолжают вести до следующего перпендикулярного линейке движения. Здесь делают вторую отметку. Полученные данные умножают на десять и получают систолическое и диастолическое давление соответственно.
- Вместо иглы можно использовать тонкое золотое кольцо, — рекомендует врач-терапевт. — Таким примитивным устройством можно с определенной точностью определить артериальное давление. Но стопроцентно доверять этому методу не следует, необходим визит пациента к врачу.
- Необходимо принять удобную позу, важно — в спокойной обстановке, нащупать пульс на лучевой артерии у основания большого пальца, — рекомендует врач. — В течение 30 секунд надо посчитать количество сердечных сокращений, после умножить полученное число на 2, получив реальные показатели ударов сердца в минуту.
После подсчета приступают к анализу полученных результатов. В норме должно быть от 60 до 80 ударов в минуту, уточняет терапевт.
- При числе сердечных сокращений меньше 60 в минуту можно с уверенностью говорить о гипотонии, меньше 50 — о брадикардии. Если пульс бьется с частотой больше 90 ударов в минуту, это является бесспорным показателем гипертонии, более 100 ударов — тахикардии, — рассказывает Анастасия Половина.