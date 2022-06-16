Названы признаки, указывающие на опасно низкий уровень сахара в крови

Глюкоза (или сахар крови) занимает важное место в обменных процессах организма. Это главный поставщик энергии для тканей и ряда органов. В первую очередь — головного мозга. В норме концентрация сахара в капиллярной крови должна составлять от 3,3 до 5,5 ммоль/л. Когда уровень глюкозы оказывается ниже положенного уровня, у человека начинается гипогликемия (мы привычно называем это — низкий сахар).

Это опасное состояние, сопровождающееся резким ухудшением самочувствия, нарушениями работы центральной нервной системы и внутренних органов. Чаще всего гипогликемия развивается из-за быстрого снижения уровня сахара в крови, например при интенсивной инсулинотерапии у пациентов с сахарным диабетом. Но это не единственная причина. Оксана Панова, эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук и Шавинина Анна — врач-эндокринолог клиники «АБИА» рассказали «Доктору Питеру» подробности о причинах и мерах помощи при гипогликемии.