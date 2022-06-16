Названы признаки, указывающие на опасно низкий уровень сахара в крови

Глюкоза (или сахар крови) занимает важное место в обменных процессах организма. Это главный поставщик энергии для тканей и ряда органов. В первую очередь — головного мозга. В норме концентрация сахара в капиллярной крови должна составлять от 3,3 до 5,5 ммоль/л. Когда уровень глюкозы оказывается ниже положенного уровня, у человека начинается гипогликемия (мы привычно называем это — низкий сахар).
Это опасное состояние, сопровождающееся резким ухудшением самочувствия, нарушениями работы центральной нервной системы и внутренних органов. Чаще всего гипогликемия развивается из-за быстрого снижения уровня сахара в крови, например при интенсивной инсулинотерапии у пациентов с сахарным диабетом. Но это не единственная причина. Оксана Панова, эндокринолог, диетолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук и Шавинина Анна — врач-эндокринолог клиники «АБИА» рассказали «Доктору Питеру» подробности о причинах и мерах помощи при гипогликемии.
Эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук.
Чем опасна гипогликемия?
Если вовремя не принять меры и не помочь организму восстановить дефицит сахара, гипогликемия будет прогрессировать. У человека начинаются галлюцинации и судороги, происходит потеря зрения, повышается риск обморока. Критическим уровнем глюкозы в крови считается 2,2 ммоль/л. При снижении сахара ниже этой отметки, человек впадает в гипогликемическую кому. Это состояние требует неотложной медицинской помощи. В противном случае может начаться отек мозга. Гипогликемии особенно опасны для пожилых людей, у которых могут развиться инсульты и инфаркты.
Постоянные приступы гипогликемии вредят обменным процессам в организме и нормальной работе эндокринной системы. Это чревато нарушениями обмена веществ и проблемами с гормональным фоном. Поэтому людям, подверженным гипогликемии, так важно постоянно контролировать уровень сахара и удерживать его на нормальных значениях.
Симптомы гипогликемии
Распознать гипогликемию несложно. Ее первые симптомы:
острое чувство голода,
сильное перевозбуждение с приступами паники,
дрожь в руках,
ускоренное сердцебиение,
внезапные приступы раздражительности.
За этими проявлениями стоят гормоны стресса, которые в кровь выбрасывает «голодный» организм. Впрочем, их действия хватает ненадолго. Очень быстро возбуждение сменяется упадком сил, слабостью, головными болями и головокружениями — вплоть до потери сознания. Человек утрачивает способность к концентрации внимания, и не может нормально координировать движения.
Речь становится неразборчивой, поведение — заторможенным, а дыхание — прерывистым. Мышцы или начинают дрожать, или, наоборот, словно «каменеют». К другим характерным симптомам относятся:
тошнота и рвота,
потливость,
расширение значков,
судороги.
Причины гипогликемии: почему сахар резко снижается?
Гипогликемия часто возникает на фоне других заболеваний. В первую очередь, сахарного диабета. Например, когда пациент превышает дозу при инъекциях инсулина или злоупотребляет препаратами для снижения сахара. У людей с диабетом фактически нет «своего» запаса глюкозы. Поэтому если искусственно снизить ее слишком сильно, организм просто останется без источника энергии.
Низкий сахар характерен и для некоторых заболеваний пищеварительной системы, когда глюкоза плохо усваивается с пищей. Гипогликемия также может быть одним из последствий почечной недостаточности. В этом случае сахар постоянно выводится из организма с мочой.
К другим заболеваниям относятся цирроз печени и печеночная недостаточность, сепсис, врожденные нарушения углеводного и гормонального обмена.
Сахар может быть низким у вполне здоровых людей
Впрочем, гипогликемия может начаться и у полностью здорового человека. Например, на фоне «голодных» диет, чрезмерных физических нагрузок и обезвоженности организма.
Женщины часто сталкиваются с дефицитом сахара во время менструаций. Кроме того, гипогликемию способно спровоцировать злоупотребление алкоголем: переизбыток этилового спирта тормозит выработку глюкозы.
Особые случаи — реактивная и опухолевая гипогликемия
Гипогликемия — это низкий уровень сахара в крови. Определение сахара в крови менее 2,5 ммоль/л расценивается как гипосостояние, протекает с вегетативными и мозговыми симптомами. При недостатке глюкозы происходит выброс в кровь гормонов стресса — катехоламинов, возникает чувство страха, сердцебиение, дрожь, озноб. Мозг остро нуждается в глюкозе. Ее дефицит способствует развитию судорог, потере сознания, слабости.
Неправильное питание, преобладание в рационе легких углеводов (сладкие напитки, шоколад, пирожные) могут спровоцировать реактивную гипогликемию. Цифры в крови незначительно снижены: менее 4 ммоль/л, однако симптомы выражены. Стимуляция выработки инсулина потреблением сладостей запускает ряд механизмов. Количество аминокислоты триптофана — гормона радости, изначально преобладает, а потом она расщепляется. Поэтому после употребления «вкусненького» сначала настроение улучшается, а потом наступает уныние. Бороться с реактивной гипогликемией можно диетой без сахара.
Но бывает, что снижение сахара в крови обусловлено инсулиномой — образованием поджелудочной железы. Редкое заболевание встречается примерно у 4-х человек на 10 млн в год. Его можно не увидеть на КТ, МРТ, обычном УЗИ. Тогда как эндоУЗИ помогает поставить диагноз. В крови определяем инсулин и С-пептид. Инсулиномы успешно оперируют, а быстрая помощь заключается во введении глюкозы, контринсулярных гормонов.
Гипогликемии бывают искусственными
«Инсулин — анаболический гормон, популярен среди спортсменов. В бодибилдинге его нелегально используют для увеличения мышечной массы. Введение инсулина людям без диабета чревато развитием гипогликемической комы. В моей практике был студент, который перед соревнованиями ввел значительную дозу инсулина и с сахаром 1,8 ммоль/л поступил в реанимацию.
Иногда пациенты с сахарным диабетом на фоне сахароснижающей терапии испытывают гипогликемию. Причинами могут быть пропуск приема пищи, большие дозы препаратов, физические нагрузки. Спутанность сознания в таких случаях очень похожа на алкогольное опьянение. Так, один мой пациент в кафе вел себя неадекватно, но после выпитого сока его состояние улучшилось — оказалось, у него был большой промежуток времени между едой, и он не успел пообедать», — поделилась Анна Шавинина. Поэтому пациенты с сахарным диабетом всегда должны носить опознавательные знаки.
Первая помощь при гипогликемии
Помочь при гипогликемии может не только медицинский работник, но и любой прохожий. Главное, чтобы пациент находился в сознании. Необходимы легкоусвояемые углеводы (банан, сок, конфета). Человеку без сознания вливать сок категорически запрещено. Следует вызвать бригаду скорой помощи. Кроме внутривенного введения глюкозы, применяют глюкокортикоиды, глюкагон — гормоны, повышающие сахар.
Симптоматика при низком сахаре схожа с другими заболеваниями. Поэтому головные боли судорожный синдром, ватные мышцы — показание к определению сахара.