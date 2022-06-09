В США нашли лекарство от рака, которое справилось с опухолью без операции и химии

По некоторым больным наблюдение продолжается уже 25 месяцев . Также нет информации о других каких-либо нежелательных явлениях.

- Для оценки продолжительности действия ответа на иммунотерапию необходимо более длительное наблюдение, — осторожны в выводах ученые.

Но уже понятно, что это прорыв в лечении онкологии. Российские онкологи также уверены, что будущее в борьбе с раком за иммунотерапией. Правда, существует процент людей, которые не отвечает на этот тип лечения, но он довольно низкий.

Кстати, достарлимаб — не новый препарат, он уже используется в терапии рака.

- Ранее его использовали для лечения рака эндометрия, но там нет 100-процентного результата, — объяснила Дарья Карташева-Эберц.

В случае с лечением рака прямой кишки надо понимать, что тот вид рака на который подействовал достарлимаб, составляет всего 4-5 процентов от всех видов рака прямой кишки. Но и это уже внушает оптимизм.