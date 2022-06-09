В США нашли лекарство от рака, которое справилось с опухолью без операции и химии

Это еще не большая победа, но большой шаг к ней. Онкологам удалось только при помощи иммунотерапии излечить один из видов рака прямой кишки. По лечебным стандартам при таком диагнозе требуется провести химиотерапию и лучевую терапию, а после удалить прямую кишку. Врачам из Онкологического центра имени Слоуна-Кеттеринга в Нью-Йорке и отделения патологии Медицинской школы Йельского университета удалось справиться с опухолью при помощи препарата иммунотерапии.
- Во время исследования фазы 2 мы вводили препарат достарлимаб каждый 3 недели в течение 6 месяцев пациентам с ректальной аденокарциномой II или III стадии с несоответствием репарации, — объяснил один из руководителей клинических испытаний доктор медицины Андреа Черчек. — Лечение также должно было сопровождаться стандартной химиолучевой терапией и операцией.
Достарлимаб, который вводили больным, должен был заблокировать контрольные точки (блокада PD-1), мешающие иммунитету работать против раковых клеток.
- Достарлимаб блокирует блокирующий сигнал иммунной системы и заставляет ее заново работать, — объяснила иммунолог Дарья Карташева-Эберц.
Исследование завершилось сенсацией. Всем 12 пациентам, участвовавшим в программе, не потребовалось проводить ни химиолучевую терапию, ни операцию.
- У всех наблюдался полный клинический ответ на лечение достарлимабом без признаков опухоли при магнитно-резонансной томографии, эндоскопическом исследовании, пальцевом ректальном исследовании и биопсии, — поделились результатами исследования ученые в медицинском журнале
По некоторым больным наблюдение продолжается уже 25 месяцев. Также нет информации о других каких-либо нежелательных явлениях.
- Для оценки продолжительности действия ответа на иммунотерапию необходимо более длительное наблюдение, — осторожны в выводах ученые.
Но уже понятно, что это прорыв в лечении онкологии. Российские онкологи также уверены, что будущее в борьбе с раком за иммунотерапией. Правда, существует процент людей, которые не отвечает на этот тип лечения, но он довольно низкий.
Кстати, достарлимаб — не новый препарат, он уже используется в терапии рака.
- Ранее его использовали для лечения рака эндометрия, но там нет 100-процентного результата, — объяснила Дарья Карташева-Эберц.
В случае с лечением рака прямой кишки надо понимать, что тот вид рака на который подействовал достарлимаб, составляет всего 4-5 процентов от всех видов рака прямой кишки. Но и это уже внушает оптимизм.