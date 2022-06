В США нашли лекарство от рака, которое справилось с опухолью без операции и химии

- Достарлимаб блокирует блокирующий сигнал иммунной системы и заставляет ее заново работать, — объяснила иммунолог Дарья Карташева-Эберц.

Исследование завершилось сенсацией. Всем 12 пациентам, участвовавшим в программе, не потребовалось проводить ни химиолучевую терапию, ни операцию.