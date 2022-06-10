Синдром закипающего чайника: психиатры рассказали, когда раздражительность — повод пойти к врачу
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Раздражение — одна из форм злости

По словам психиатра Михаила Валуйского, в самой фразе «Меня все бесит» уже заложена ошибка — сверхобобщение. На самом деле, когда мы говорим, что все бесит и раздражает, речь о том, что мы часто раздражаемся или реагируем на поводы, ситуации, которые раньше казались нам недостаточными для таких эмоций.

А между тем, раздражение — одна из форм злости. И прежде всего, неплохо бы понять, зачем мы злимся?

Михаил Валуйский
Михаил Валуйский
психиатрия

врач-психиатр, психотерапевт

- Если мы прислушаемся к этой эмоции, то поймем, что в ней есть побудительный мотив. В эмоции страха побудительный мотив — бежать, прятаться, спасаться. В эмоции вины — извиняться, улучшать свои отношения с человеком. А в эмоции злости побудительный мотив — агрессия. То есть, если мы постоянно раздражаемся, мы готовимся нападать. Но зачем? Мы нападаем, чтобы изменить положение дел, ситуацию, в которой мы живем и которая начинает казаться неприемлемой. Если мы раздражаемся и часто чувствуем злость, скорее всего, это связано с чувством несправедливого отношения к себе. И мы собираемся на кого-то напасть, чтобы восстановить это справедливое отношение. Например, меня бесят люди, говорящие про меня гадости, и я хочу проучить их, чтобы они говорили про меня хорошие вещи, и это будет справедливо, — объясняет Михаил Валуйский.

Иначе говоря, постоянное раздражение может говорить о неком ощущении, что происходящее не соответствует вашим представлениям о том, как должно быть.

А иногда повышенная раздражительность может быть просто особенностью характера.

Анастасия Мордкович-Кардиакос
Анастасия Мордкович-Кардиакос
Психология

Клинический психолог

- Есть импульсивные люди, которые не только минусовые эмоции выдают слишком ярко (например, раздражение), но и плюсовые — радость. Они сами по себе будут более чувствительны к внешним и внутренним факторам, провоцирующим реакцию. Наверное, многие слышали выражение «бразильские страсти». Также склонны к раздражительности и люди, которым сложно выражать эмоции — говорить о них, просить или отказывать. В этом случае раздражительность будет «проводником», который вместо них и откажет, и скажет окружению, что не все в порядке, — считает клинический психолог Анастасия Мордкович-Кардиакос.

Когда причина раздражения — недомогание

Анастасия Мордкович-Кардиакос назвала причины повышенной раздражительности, которые связаны с физическим или эмоциональным состоянием.

Изменения гормонального фона

  • подростковый возраст (резкий скачок гормонов, повышенная восприимчивость),

  • предменструальный синдром (колебание уровня женских половых гормонов),

  • пожилой возраст (в том числе, изменение уровня сахара),

  • менопауза,

  • гормональные заболевания (например, гипертиреоз).

Эмоциональное перенапряжение

Например, во время отказа от курения. Человек тратит много сил на сдерживание позывов к сигарете и контроль. Плюс в этот период происходит очистка организма от токсинов, меняется работа нейромедиаторов.

Физическое перенапряжение

  • недосып,

  • строгая диета,

  • переутомление.

В некоторых случаях состояние «закипающего чайника» может быть симптомом психического расстройства. Об этом рассказывал в своем телеграм-канале врач-психиатр Александр Мещеряков.

Александр Мещеряков
Психиатрия

Врач-психиатр

t.me/schura_doc

Итак, какие болезни и психические состояния могут сопровождаться раздражительностью:

  • неврастения. Симптом «раздражительной слабости», когда собственные ресурсы человека истощены;

  • абстинентный (похмельный) синдром;

  • депрессия, тревожные расстройства;

  • биполярное аффективное расстройство;

  • при органических заболеваниях, когда психика теряет собственную гибкость;

  • расстройство личности.

Как справиться с приступами раздражения

- Есть два принципиальных пути: мы меняем окружающий мир (что из области фантастики) или меняем свое отношение — не столько к миру, сколько к парадигме, что все должно быть по-другому. Если все надоело, скорее всего, надоело не все, а какие-то вещи. Потому что, если надоело все — человека ничего не радует, он не получает удовольствия от вещей, которые раньше радовали, если у него постоянно нет сил и он постоянно раздражается, стоит задуматься, не происходит ли что-то серьезное, — говорит психиатр Михаил Валуйский.

И в оценке критичности ситуации, по словам врача, следует обращать внимание на временной критерий. В психиатрии именно по продолжительности отделяют эпизод обычной, нормальной грусти или переутомления от настоящей депрессии.

- Если есть ощущение, что все надоело, нет сил, ничего не радует, мое настроение снижено, а эмоции плоские, серые или все в отрицательной зоне — и все это длится более двух недель подряд, большую половину дня, то смело можно говорить, что началась депрессия. И с ней нужно идти к врачу и разбираться, — уточняет психиатр.

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Клинический психолог Анастасия Мордкович-Кардиакос рассказала о шести способах, которые стоит попробовать.

1. Обновитесь

Это как убраться в квартире, наведя порядок. Формула такая — физическое восстановление плюс эндорфины. Можно дать себе выспаться, как следует отдохнуть, побаловать чем-то приятным — только именно тем, что вы способны себе разрешить. Это важно. Например, если вам тяжело после еды на ночь, то она в качестве «бонуса» не подойдет — это может стать дополнительным раздражающим фактором, даже если в моменте покажется, что вкусно и хорошо.

2. Не отвечайте сразу

Раздражение снизится, если вы немного выдохните — сделаете хотя бы три выдоха. С каждым выдохом представляйте, что выходит именно раздражение — через нос в воздух и «улетает» далеко-далеко.

3. Продолжите в своей голове «минусовые» фразы «плюсовыми» ответами

Пример: Как же бесит, что в очереди такая духота (-). Хорошо, что я в них стою не каждый день (+).

4. Снимите с окружения свои ожидания

Согласитесь с тем, что люди и правда могут медленнее соображать, дольше перестраиваться в дорожном потоке или не давать быстрых и правильных ответов. Вспомните, что вы и сами в некоторых ситуациях можете медлить.

5. Дышите правильно

Здесь подойдут

  • холотропное дыхание (метод психотерапии, заключающийся в гипервентиляции легких за счет учащенного дыхания),

  • регуляция дыхания по типу «выдох длиннее вдоха»,

  • долгий вдох и сильный, резкий выдох — цикл надо повторить хотя бы трижды.

6. Используйте практики по типу Хоопонопоно

Хоопонопоно — гавайский метод исцеления. Слова такой практики достаточно просты, но при проговаривании могут действовать как успокоительное. Эти слова звучат так:

Мне очень жаль!

Прости меня!

Благодарю тебя!

Я люблю тебя!

Эффект от повторяющихся слов сильный. Даже слова «я справлюсь», если вы повторите их 10 раз, способны вернуть вас в точку сосредоточенности.

- Самое важное — задаться целью, идеей помочь себе. Пока идея в мыслях «я ничего не могу поделать, все зря», сознание не воспримет ваши порывы, а лишь докажет: «ничего точно не работает». Ведь мы более слаженно реагируем на то, к чему истинно стремимся. Говорите с собой. Ведите внутренний диалог, где вы сами себе интересны и вас интересует, что вас затронуло, что потревожило. Этот разговор с собой создает ощущение мира и понимания, а когда мы понимаем себя и находимся в мире с собой, даже поход к врачу, психотерапевту — часть нашего выбора, для себя и своего благополучия, — заключает психолог.

Анастасия Романова