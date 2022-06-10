- Если мы прислушаемся к этой эмоции, то поймем, что в ней есть побудительный мотив. В эмоции страха побудительный мотив — бежать, прятаться, спасаться. В эмоции вины — извиняться, улучшать свои отношения с человеком. А в эмоции злости побудительный мотив — агрессия. То есть, если мы постоянно раздражаемся, мы готовимся нападать. Но зачем? Мы нападаем, чтобы изменить положение дел, ситуацию, в которой мы живем и которая начинает казаться неприемлемой. Если мы раздражаемся и часто чувствуем злость, скорее всего, это связано с чувством несправедливого отношения к себе. И мы собираемся на кого-то напасть, чтобы восстановить это справедливое отношение. Например, меня бесят люди, говорящие про меня гадости, и я хочу проучить их, чтобы они говорили про меня хорошие вещи, и это будет справедливо, — объясняет Михаил Валуйский.

Иначе говоря, постоянное раздражение может говорить о неком ощущении, что происходящее не соответствует вашим представлениям о том, как должно быть.

А иногда повышенная раздражительность может быть просто особенностью характера.