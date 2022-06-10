Раздражение — одна из форм злости
По словам психиатра Михаила Валуйского, в самой фразе «Меня все бесит» уже заложена ошибка — сверхобобщение. На самом деле, когда мы говорим, что все бесит и раздражает, речь о том, что мы часто раздражаемся или реагируем на поводы, ситуации, которые раньше казались нам недостаточными для таких эмоций.
А между тем, раздражение — одна из форм злости. И прежде всего, неплохо бы понять, зачем мы злимся?
врач-психиатр, психотерапевт
- Если мы прислушаемся к этой эмоции, то поймем, что в ней есть побудительный мотив. В эмоции страха побудительный мотив — бежать, прятаться, спасаться. В эмоции вины — извиняться, улучшать свои отношения с человеком. А в эмоции злости побудительный мотив — агрессия. То есть, если мы постоянно раздражаемся, мы готовимся нападать. Но зачем? Мы нападаем, чтобы изменить положение дел, ситуацию, в которой мы живем и которая начинает казаться неприемлемой. Если мы раздражаемся и часто чувствуем злость, скорее всего, это связано с чувством несправедливого отношения к себе. И мы собираемся на кого-то напасть, чтобы восстановить это справедливое отношение. Например, меня бесят люди, говорящие про меня гадости, и я хочу проучить их, чтобы они говорили про меня хорошие вещи, и это будет справедливо, — объясняет Михаил Валуйский.
Иначе говоря, постоянное раздражение может говорить о неком ощущении, что происходящее не соответствует вашим представлениям о том, как должно быть.
А иногда повышенная раздражительность может быть просто особенностью характера.
Клинический психолог
- Есть импульсивные люди, которые не только минусовые эмоции выдают слишком ярко (например, раздражение), но и плюсовые — радость. Они сами по себе будут более чувствительны к внешним и внутренним факторам, провоцирующим реакцию. Наверное, многие слышали выражение «бразильские страсти». Также склонны к раздражительности и люди, которым сложно выражать эмоции — говорить о них, просить или отказывать. В этом случае раздражительность будет «проводником», который вместо них и откажет, и скажет окружению, что не все в порядке, — считает клинический психолог Анастасия Мордкович-Кардиакос.
Когда причина раздражения — недомогание
Анастасия Мордкович-Кардиакос назвала причины повышенной раздражительности, которые связаны с физическим или эмоциональным состоянием.
Изменения гормонального фона
подростковый возраст (резкий скачок гормонов, повышенная восприимчивость),
предменструальный синдром (колебание уровня женских половых гормонов),
пожилой возраст (в том числе, изменение уровня сахара),
менопауза,
гормональные заболевания (например, гипертиреоз).
Эмоциональное перенапряжение
Например, во время отказа от курения. Человек тратит много сил на сдерживание позывов к сигарете и контроль. Плюс в этот период происходит очистка организма от токсинов, меняется работа нейромедиаторов.
Физическое перенапряжение
недосып,
строгая диета,
переутомление.
В некоторых случаях состояние «закипающего чайника» может быть симптомом психического расстройства. Об этом
Итак, какие болезни и психические состояния могут сопровождаться раздражительностью:
неврастения. Симптом «раздражительной слабости», когда собственные ресурсы человека истощены;
абстинентный (похмельный) синдром;
депрессия, тревожные расстройства;
при органических заболеваниях, когда психика теряет собственную гибкость;
расстройство личности.
Как справиться с приступами раздражения
- Есть два принципиальных пути: мы меняем окружающий мир (что из области фантастики) или меняем свое отношение — не столько к миру, сколько к парадигме, что все должно быть по-другому. Если все надоело, скорее всего, надоело не все, а какие-то вещи. Потому что, если надоело все — человека ничего не радует, он не получает удовольствия от вещей, которые раньше радовали, если у него постоянно нет сил и он постоянно раздражается, стоит задуматься, не происходит ли что-то серьезное, — говорит психиатр Михаил Валуйский.
И в оценке критичности ситуации, по словам врача, следует обращать внимание на временной критерий. В психиатрии именно по продолжительности отделяют эпизод обычной, нормальной грусти или переутомления от настоящей депрессии.
- Если есть ощущение, что все надоело, нет сил, ничего не радует, мое настроение снижено, а эмоции плоские, серые или все в отрицательной зоне — и все это длится более двух недель подряд, большую половину дня, то смело можно говорить, что началась депрессия. И с ней нужно идти к врачу и разбираться, — уточняет психиатр.
Как самому справиться с приступами раздражения?
Клинический психолог Анастасия Мордкович-Кардиакос рассказала о шести способах, которые стоит попробовать.
1. Обновитесь
Это как убраться в квартире, наведя порядок. Формула такая — физическое восстановление плюс эндорфины. Можно дать себе выспаться, как следует отдохнуть, побаловать чем-то приятным — только именно тем, что вы способны себе разрешить. Это важно. Например, если вам тяжело после еды на ночь, то она в качестве «бонуса» не подойдет — это может стать дополнительным раздражающим фактором, даже если в моменте покажется, что вкусно и хорошо.
2. Не отвечайте сразу
Раздражение снизится, если вы немного выдохните — сделаете хотя бы три выдоха. С каждым выдохом представляйте, что выходит именно раздражение — через нос в воздух и «улетает» далеко-далеко.
3. Продолжите в своей голове «минусовые» фразы «плюсовыми» ответами
Пример: Как же бесит, что в очереди такая духота (-). Хорошо, что я в них стою не каждый день (+).
4. Снимите с окружения свои ожидания
Согласитесь с тем, что люди и правда могут медленнее соображать, дольше перестраиваться в дорожном потоке или не давать быстрых и правильных ответов. Вспомните, что вы и сами в некоторых ситуациях можете медлить.
5. Дышите правильно
Здесь подойдут
холотропное дыхание (метод психотерапии, заключающийся в гипервентиляции легких за счет учащенного дыхания),
регуляция дыхания по типу «выдох длиннее вдоха»,
долгий вдох и сильный, резкий выдох — цикл надо повторить хотя бы трижды.
6. Используйте практики по типу Хоопонопоно
Хоопонопоно — гавайский метод исцеления. Слова такой практики достаточно просты, но при проговаривании могут действовать как успокоительное. Эти слова звучат так:
Мне очень жаль!
Прости меня!
Благодарю тебя!
Я люблю тебя!
Эффект от повторяющихся слов сильный. Даже слова «я справлюсь», если вы повторите их 10 раз, способны вернуть вас в точку сосредоточенности.
- Самое важное — задаться целью, идеей помочь себе. Пока идея в мыслях «я ничего не могу поделать, все зря», сознание не воспримет ваши порывы, а лишь докажет: «ничего точно не работает». Ведь мы более слаженно реагируем на то, к чему истинно стремимся. Говорите с собой. Ведите внутренний диалог, где вы сами себе интересны и вас интересует, что вас затронуло, что потревожило. Этот разговор с собой создает ощущение мира и понимания, а когда мы понимаем себя и находимся в мире с собой, даже поход к врачу, психотерапевту — часть нашего выбора, для себя и своего благополучия, — заключает психолог.