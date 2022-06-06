Двоение при взгляде двумя глазами

Состояние возникает, когда человек смотрит на предметы и искаженная информация воспринимается от обоих глазных яблок. Среди самых вероятных причин выделим пять основных.

1. Заболевания мозга и центральной нервной системы

Например, у пациентов с рассеянным склерозом нарушается синхронность работы мышц, контролирующих движение глазных яблок. Из-за этого зрительная ось глаза сдвигается, из-за чего картинка перестает попадать в центр сетчатки глаза. Эффект двоения также часто становится последствием инсульта, черепно-мозговых травм или опухолей в головном мозге. А также инфекционных заболеваний, поражающих центральную нервную систему:

менингита,

краснухи,

столбняка

и других.

Они воздействуют уже не на мышцы, а на глазные нервы.

2. Повреждения глазодвигательных мышц и миастения

Глазодвигательные мышцы соединяют глазницу с глазным яблоком и отвечают за подвижность. К снижению их тонуса могут приводить как травмы, так и различные заболевания.