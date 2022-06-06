Двоение в глазах или диплопия бывает двух видов. Бинокулярная — при взгляде двумя глазами, и монокулярная — при взгляде одним глазом. В зависимости от типа диплопии к ней могут приводить различные заболевания и состояния.
Большинство из них вызваны офтальмологическими нарушениями, но и есть и те, которые вообще никак не связаны с глазами. «Доктор Питер» вместе с Владимиром Агеевым, ведущим офтальмологом, кандидат медицинских наук рассмотрит наиболее распространенные причины этого состояния.
ведущий офтальмолог, кандидат медицинских наук «СМ-Клиника» в Санкт-Петербургеvk.com/smclinic_spb
Двоение при взгляде двумя глазами
Состояние возникает, когда человек смотрит на предметы и искаженная информация воспринимается от обоих глазных яблок. Среди самых вероятных причин выделим пять основных.
1. Заболевания мозга и центральной нервной системы
Например, у пациентов с рассеянным склерозом нарушается синхронность работы мышц, контролирующих движение глазных яблок. Из-за этого зрительная ось глаза сдвигается, из-за чего картинка перестает попадать в центр сетчатки глаза. Эффект двоения также часто становится последствием инсульта, черепно-мозговых травм или опухолей в головном мозге. А также инфекционных заболеваний, поражающих центральную нервную систему:
менингита,
краснухи,
столбняка
и других.
Они воздействуют уже не на мышцы, а на глазные нервы.
2. Повреждения глазодвигательных мышц и миастения
Глазодвигательные мышцы соединяют глазницу с глазным яблоком и отвечают за подвижность. К снижению их тонуса могут приводить как травмы, так и различные заболевания.
Так, двоение в глазах является одним из первых симптомов миастении. Это хроническое аутоиммунное заболевание, при котором в организме ослабевают разные группы мышц. Когда болезнь затрагивает глазодвигательные мышцы, пораженный и здоровый глаз начинают двигаться отдельно друг от друга. В результате картинки, получаемые нашим мозгом от каждого из них, перестают совпадать.
3. Травмы и новообразования глаз
Двоение — распространенное последствие травм глазного яблока и механических повреждений глазницы. В этом случае могут быть повреждены как нервы, так и мышцы глаза.
Кроме того, к диплопии могут приводить новообразования глаз: как злокачественные, так и доброкачественные. Это могут быть опухоли глазницы, сосудистой оболочки глаза или сетчатки, а также папилломы и бородавки на веках.
4. Вирусные инфекции
Иногда у человека может двоиться в глазах, если недавно он перенес инфекционное заболевание: грипп или ОРВИ. Эти заболевания способны приводить к нарушению функции глазодвигательных мышц. Особенно если сопровождаются высокой температурой и интоксикацией организма.
5. Алкоголь
От бокала вина двоиться в глазах, скорее всего, не будет. Но при большом количестве выпитого шанс заполучить временный эффект двоения — весьма велик. На фоне алкогольной интоксикации головном мозге замедляется работа нескольких центров, в том числе и ответственных за координацию глаз.
В результате человек продолжает видеть хорошо, но просто не может сконцентрироваться на одном предмете. В этом случае двоение обычно проходит после того, как организм очистится от алкогольных токсинов.
6. Отравления
Интоксикация не обязательно должна быть следствием инфекционного заболевания или злоупотребления спиртным. Она также возникает на фоне отравления ядовитыми грибами, химикатами или наркотическими веществами. И точно также может провоцировать эффект двоения. Кроме того, диплопия является типичным проявлением ботулизма.
Это смертельно опасное заболевание вызывает один из самых мощных природных ядов — ботулинический токсин. Чаще всего отравление им происходит через домашние заготовки: консервированные овощи, грибы, мясные или рыбные консервы.
Двоение при взгляде одним глазом
1. Катаракта
Катаракта — это помутнение хрусталика глаза, который находится за зрачком и радужной оболочкой. При этом заболевании человек перестает адекватно воспринимать лучи света: они рассеиваются в разные стороны. В результате мы видим не одну картинку, а несколько. При катаракте эффект двоения в глазах обычно возникает, если смотреть на источник света. Например, лампу. После удалении катаракты диплопия исчезает.
2. Повреждения роговицы
Роговица — это прозрачная выпуклая передняя часть глазного яблока, отвечающая за восприятие входящего света. При ее повреждении глаз перестает правильно формировать изображение: оно начинает двоиться. К сбою в работе роговицы способна привести не только травма, но и различные инфекции, попадание инородных частиц в глаз, а также шрамы или чрезмерная сухость.
3. Астигматизм
Люди с астигматизмом часто видят окружающие предметы в искаженном или удвоенном виде. Если хрусталик или роговица глаза имеют неправильную форму, они не могут правильно фокусировать световые лучи. В результате картинка проецируется на сетчатку не в виде точек, как должно быть в норме, а как набор линий и кругов. В том числе, и двоящихся. К двоению может приводить и другая глазная болезнь — кератоконус. Это прогрессирующее заболевание, при котором роговица постепенно истончается и приобретает форму конуса.
4. Перенесенные операции
Эффект двоения может возникать в период восстановления после офтальмологических операций. Например, лазерной коррекции зрения или удаления катаракты. Обычно он проходит в течение нескольких дней, максимум — недель. Если двоение не прекращается в течение нескольких месяцев после операции, стоит обратиться к врачу и пройти дополнительные обследования.