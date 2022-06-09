В Гарварде назвали черту характера, которая отвечает за долголетие

Среди рекомендаций как прожить дольше, чаще всего упоминается образ жизни, питание, физическая активность. Существует огромное количество рекомендаций, как продлить молодость и отсрочить старость. Но среди них характеру и образу мыслей уделялось не такое большое внимание. Исправить эти пробелы решили в Департаменте социальных и поведенческих наук Гарвардской школы общественного здравоохранения (США).
Исследование провели на 160 тысячах женщин, среди которых были представители разных национальностей и расовой принадлежности. Оказалось, что со здоровым старением и продолжительностью жизни прочно связан оптимизм, оптимистичный взгляд на вещи.
- Самый высокий уровень оптимизма, по сравнению с самым низким, увеличивал продолжительность жизни среди всех участников исследования на 5,4 процента, — сообщил в
у белых неиспаноязычных участников эксперимента продолжительность жизни увеличивалась на 5,1 процента;
у представителей негроидной расы — на 7,6 процента;
у латиноамериканок — на 5,4 процента;
у азиатских женщин на 1,5 процента.
Также у тех, кто излучал максимальный оптимизм было больше шансов дожить до 90 лет.
- Оптимизм может способствовать здоровью и долголетию в различных расовых и этнических группах, — говорит Хаями К. Кога. — Будущие исследования должны изучить эти ассоциации дополнительно.
Единственное, что оптимизм может быть обусловлен не только чертами характера, но и социальным благополучием. Ведь быть оптимистом проще, если существует больше возможностей и поводов с уверенностью смотреть в будущее.
Кстати, оптимизм может передаваться по наследству. По данным исследователей из Калифорнийского университета, за наш настрой отвечает ген окситоцинового рецептора. Он существует в двух версиях. Либо в определенном участке последовательности ДНК может находиться аденин (А-версия), или гуанин (G-версия). По данным генетического анализа, если в гене находятся один или два «А», его обладатель склонен к пессимизму, если одни или две «G» — то к оптимизму.