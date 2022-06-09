В Гарварде назвали черту характера, которая отвечает за долголетие

Среди рекомендаций как прожить дольше, чаще всего упоминается образ жизни, питание, физическая активность. Существует огромное количество рекомендаций, как продлить молодость и отсрочить старость . Но среди них характеру и образу мыслей уделялось не такое большое внимание. Исправить эти пробелы решили в Департаменте социальных и поведенческих наук Гарвардской школы общественного здравоохранения (США).

Исследование провели на 160 тысячах женщин, среди которых были представители разных национальностей и расовой принадлежности. Оказалось, что со здоровым старением и продолжительностью жизни прочно связан оптимизм, оптимистичный взгляд на вещи.