10 токсичных привычек, которые отравляют жизнь вам и вашим близким

Привычки, которые вам надо изжить, чтобы в семье снова воцарился мир,
«Важно пересмотреть некоторые свои правила, чтобы в семье воцарился мир, — говорит эксперт по семейным отношениям. — Тогда у вас будут здоровые отношения с окружающими»
Психотерапевт, автор книги «Установи границы, обрети спокойствие»www.nedratawwab.com/blog
Стараться выиграть все споры
Что толку с того, что ты прав, если твоя женщина плачет? Оставим споры о том, кому принадлежит эта цитата, ведь суть ее не изменится: в семье надо учиться слушать друг друга и в нужный момент делать шаг назад.
Замечать только плохое
Этим, кстати, часто грешат родители. Они забывают или не считают нужным похвалить детей за пятерку, помытую посуду или приготовленный завтрак. Но зато при малейшей возможности с упоением тычут их в каждую провинность.
Конкурировать с теми, кто и не думает соревноваться с тобой
Это негласная конкуренция, которая будет отравлять жизнь и вам, и всем окружающим. Например, младший брат, который равняется на старшего и пытается обойти его по всем фронтам. Или свекровь, которая придирчиво следит, с кем счастливее ее сын: с мамой или с женой.
Повышать голос
Вы это делаете, чтобы вас услышали, но окружающие слышат лишь раздражительность и агрессию. Если вас не слушают, значит вы выбрали для разговоров неподходящее время и место. Чтобы спокойно передать свои чувства, надо, чтобы все были готовы их услышать.
Оставлять за собой последнее слово
Возможно, вам кажется, что это способ отстоять себя как личность и защитить право на свое мнение. Но это скорее похоже на заниженную самооценку. Особенно, если это слово вы произносите уже в пустоту.
Лгать, чтобы остаться честным
Ложь во благо, ложь во спасение — о ее допустимости спорят даже психологи. Но все же скрытность в отношениях близких людей — это шаг к недоверию. Даже, если вся ваша ложь заключается в том, что вы на самом деле забыли отнести этот дурацкий мужнин пиджак в химчистку и сказали, что она сегодня не работала.
Получать удовольствие, от того, что кому-то плохо
Злорадствовать — вообще отвратительная привычка. Фразы, типа, «я же говорил(а)» или «так ему/ей и надо», во-первых, охарактеризуют вас, как мстительного и неприятного человека, а, во-вторых, обязательно вернутся бумерангом.
Портить всем настроение, если у вас оно плохое
Да, представьте себе, ваши близкие имеют право радоваться жизни, вне зависимости от того, что у вас случилось. Поэтому, если сын радуется пятерке за контрольную по математике, а вас на работе весь день доставал начальник, не надо срываться на ребенке и заявлять ему, что «лучше б ты так русский знал».
Запрещать проявлять чувства и эмоции
«Не ори!», «Хватит плакать!», «Не выдумывай, тебе не больно». Знакомые фразы? Возможно, для вас проявление эмоций — это проявление слабости, а вы хотели бы, чтобы близкие были сильными. Но может быть, вы просто боитесь чьих-то чувств?
«Выкручивать руки», чтобы получить желаемое
Не мытьем, так катаньем — вы достигаете цели любой ценой. Если кто-то не хочет делать по-вашему, вы будете обижаться, угрожать, играть в молчанку. Но как только все станет так, как вы хотите, вы снова превратитесь в милого и любящего человека.