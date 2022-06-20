10 токсичных привычек, которые отравляют жизнь вам и вашим близким

Повышать голос

Вы это делаете, чтобы вас услышали, но окружающие слышат лишь раздражительность и агрессию. Если вас не слушают, значит вы выбрали для разговоров неподходящее время и место. Чтобы спокойно передать свои чувства, надо, чтобы все были готовы их услышать.

Оставлять за собой последнее слово

Возможно, вам кажется, что это способ отстоять себя как личность и защитить право на свое мнение. Но это скорее похоже на заниженную самооценку. Особенно, если это слово вы произносите уже в пустоту.

Лгать, чтобы остаться честным

Ложь во благо, ложь во спасение — о ее допустимости спорят даже психологи. Но все же скрытность в отношениях близких людей — это шаг к недоверию. Даже, если вся ваша ложь заключается в том, что вы на самом деле забыли отнести этот дурацкий мужнин пиджак в химчистку и сказали, что она сегодня не работала.

Получать удовольствие, от того, что кому-то плохо

Злорадствовать — вообще отвратительная привычка. Фразы, типа, «я же говорил(а)» или «так ему/ей и надо», во-первых, охарактеризуют вас, как мстительного и неприятного человека, а, во-вторых, обязательно вернутся бумерангом.