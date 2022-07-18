«Протекает мягче», «ведение противоэпидемических ограничений не требуется», — примерно к таким выводам пришли эксперты Роспотребнадзора на последнем совещании, посвященном теме COVID-19. Хотя и обратили внимание на рост заболеваемости — в Москве за неделю, например, зарегистрировали на 57 процентов случаев больше, чем за предыдущие семь дней.

По стране рост — 8,2 процента. Но причины переживать, по мнению эпидемиологов, нет. Заболевание протекает как сезонная простуда, свободных мест в оставшихся стационарах, работающих с новой коронавирусной инфекцией, предостаточно. Если потребуется, можно развернуть дополнительные койки буквально в течение нескольких часов. Картина, можно сказать, радужная. Открываются границы, туризм на пике, несмотря на некоторые ограничения, не связанные с здравоохранением.

Так ли все безопасно? Не увеличится ли тяжесть течения вируса с приходом нового подварианта COVID-19 ВА.4/ВА.5? О прогнозах «Доктор Питер» поговорил с врачом лабораторной диагностики, организатором здравоохранения, ведущим экспертом Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт» Александром Соловьевым.