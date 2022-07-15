Всемирная организация здравоохранения и российские эпидемиологи аккуратно заявляют о том, что пора бы нам возвращаться к масочному режиму — хотя бы на рекомендательном уровне. В мире растет количество заболевших COVID-19, причем темпы роста внушают опасения.
Некоторые европейские страны сейчас находятся на пике заболеваемости. Нынешняя волна уже сильнее, чем то, что мы пережили в конце зимы — начале осени. По данным статистики, рост в первые пять недель волны ВА.5 существенно выше, чем рост госпитализаций в первые 5 недель волны ВА.2.
Британские врачи — страна уже перевалила за пик заболеваемости — выделили основные симптомы нового подштамма вируса. Действительно, все начинается как типичная простуда, только последствия этой «простуды» могут быть плачевными. А ведь в Великобритании очень высока доля привитых и ревакцинированных людей.
20 основных проявлений вируса по приложению ZOE
боль в горле — 58%;
головная боль — 49%;
заложенность носа — 40%;
сухой кашель — 40%;
насморк — 40%;
влажный кашель — 37%;
охриплость — 35%;
чихание — 32%;
усталость — 27%;
мышечные боли — 25%;
головокружение — 18%;
увеличение лимфоузлов на шее — 15%;
резь в глазах — 14%;
изменение запахов — 13%;
боль в груди — 13%;
жар — 13%;
озноб — 12%;
одышка — 11 %;
боль в ушах- 11 %;
потеря обоняния — 10%.
- В лидерах — боль в горле, на нее жаловались 57 процентов пользователей. Еще 49 процентов жаловались на головную боль, — говорят разработчики ZOE.
А вот три основных признака COVID-19, по которым можно было подозревать вирус в первую волну — кашель, высокая температура и потеря вкуса и обоняния — встречаются все реже.
- На какой-либо кашель жалуются 40 процентов людей, на изменения вкуса — 12 процентов, на изменения запахов — 10 процентов, — озвучили статистику в ZOE.
И еще один важный момент, с большой долей вероятности в эту волну люди переболеют вирусом не по одному разу. Британские эксперты предупреждают, что вновь заразиться можно уже спустя четыре недели, пишет