- В лидерах — боль в горле, на нее жаловались 57 процентов пользователей. Еще 49 процентов жаловались на головную боль, — говорят разработчики ZOE.

А вот три основных признака COVID-19, по которым можно было подозревать вирус в первую волну — кашель, высокая температура и потеря вкуса и обоняния — встречаются все реже.

- На какой-либо кашель жалуются 40 процентов людей, на изменения вкуса — 12 процентов, на изменения запахов — 10 процентов, — озвучили статистику в ZOE.