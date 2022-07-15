Ученые назвали симптомы нового штамма COVID-19 — самым частым оказалась боль в горле
Фото
iStockphoto

Всемирная организация здравоохранения и российские эпидемиологи аккуратно заявляют о том, что пора бы нам возвращаться к масочному режиму — хотя бы на рекомендательном уровне. В мире растет количество заболевших COVID-19, причем темпы роста внушают опасения.

Некоторые европейские страны сейчас находятся на пике заболеваемости. Нынешняя волна уже сильнее, чем то, что мы пережили в конце зимы — начале осени. По данным статистики, рост в первые пять недель волны ВА.5 существенно выше, чем рост госпитализаций в первые 5 недель волны ВА.2.

Читайте также

Британские врачи — страна уже перевалила за пик заболеваемости — выделили основные симптомы нового подштамма вируса. Действительно, все начинается как типичная простуда, только последствия этой «простуды» могут быть плачевными. А ведь в Великобритании очень высока доля привитых и ревакцинированных людей.

20 основных проявлений вируса по приложению ZOE

  1. боль в горле — 58%;

  2. головная боль — 49%;

  3. заложенность носа — 40%;

  4. сухой кашель — 40%;

  5. насморк — 40%;

  6. влажный кашель — 37%;

  7. охриплость — 35%;

  8. чихание — 32%;

  9. усталость — 27%;

  10. мышечные боли — 25%;

  11. головокружение — 18%;

  12. увеличение лимфоузлов на шее — 15%;

  13. резь в глазах — 14%;

  14. изменение запахов — 13%;

  15. боль в груди — 13%;

  16. жар — 13%;

  17. озноб — 12%;

  18. одышка — 11 %;

  19. боль в ушах- 11 %;

  20. потеря обоняния — 10%.

Читайте также

- В лидерах — боль в горле, на нее жаловались 57 процентов пользователей. Еще 49 процентов жаловались на головную боль, — говорят разработчики ZOE.

А вот три основных признака COVID-19, по которым можно было подозревать вирус в первую волну — кашель, высокая температура и потеря вкуса и обоняния — встречаются все реже.

- На какой-либо кашель жалуются 40 процентов людей, на изменения вкуса — 12 процентов, на изменения запахов — 10 процентов, — озвучили статистику в ZOE.

И еще один важный момент, с большой долей вероятности в эту волну люди переболеют вирусом не по одному разу. Британские эксперты предупреждают, что вновь заразиться можно уже спустя четыре недели, пишет Thе Sun.

Алена Безменова