Роспотребнадзор объявил о том, что в России наблюдается рост заражений коронавирусом — по итогам прошедшей недели.
- Показатель заболеваемости за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 14,29 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 1,6%, —
Какие конкретно регионы растут по ковиду быстрее других, в Роспотребнадзоре не уточнили, но аналитики уверены, что речь идет в том числе и о Москве и Петербурге, с которых обычно и начинаются новые ковидные волны.
Демограф Алексей Ракша
- По итогам недели число выявленных случаев COVID-19 в Москве подскочило в полтора раза до 2 272 человек, —
Пока осторожно, но с каждым днем все увереннее предупреждает о росте заражений и петербургский аналитик, биолог Алексей Куприянов.
кандидат биологических наук, независимый аналитик
- За семь дней в Петербурге (на 4 июля) отмечен рост выявленных случаев коронавируса — 1727 против 1600 на прошлой неделе (107,94%), а вот число умерших и госпитализированных пока не повышается, —
По данным аналитика на 4 июля, в целом в России регионы-лидеры по абсолютному приросту случаев заражения за сутки:
Москва,
Санкт-Петербург,
Московская область,
Воронежская область,
Свердловская область,
Волгоградская область,
Челябинская область,
Нижегородская область,
Ростовская область.
Коронавирус в мире
Продолжает расти число заболевших COVID-19 и в мире. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в июне увеличилось на 17,3 млн, что примерно на 15% больше, чем было в мае. Заболеваемость в июне пошла в рост впервые с января этого года, пишет ТАСС.
Вспышка ковида уже началась в Австралии. Там признают, что доминирующими штаммами новой волны стали те самые омикрон-мутанты BA.4 и BA.5, которые с конца мая уже начали ходить и в России.
Риск заражений
Эксперты
Недавняя
При этом,
Хотя эксперты и признают, что каждый новый подвариант «омикрона» лучше уходит от вакцинного иммунитета, чем его предшественник.
«Надо делать прививки»
Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов отмечет, что сейчас правильная тактика для россиян — продолжение вакцинопрофилактики с ревакцинацией один раз в полгода
— Мы должны помнить, что в связи со значительным числом случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в мире и в России, сохраняется риск подъема заболеваемости, —
Важно помнить, что вакцинация снижает вероятность передачи вируса и существенно уменьшает риск осложнений в случае заболевания. В регионах есть необходимый запас вакцин, работают пункты вакцинации, уточнил эксперт.