Роспотребнадзор объявил о том, что в России наблюдается рост заражений коронавирусом — по итогам прошедшей недели.

- Показатель заболеваемости за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 14,29 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 1,6%, — говорится в сообщении ведомства. — Увеличение заболеваемости отмечено в 28 субъектах России , в том числе в 15 регионах увеличение заболеваемости — более, чем в среднем по стране.

Какие конкретно регионы растут по ковиду быстрее других, в Роспотребнадзоре не уточнили, но аналитики уверены, что речь идет в том числе и о Москве и Петербурге, с которых обычно и начинаются новые ковидные волны.