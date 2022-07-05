коронавирус ковид рост начало волны
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IStockphoto

Роспотребнадзор объявил о том, что в России наблюдается рост заражений коронавирусом — по итогам прошедшей недели.

- Показатель заболеваемости за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 14,29 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 1,6%, — говорится в сообщении ведомства. — Увеличение заболеваемости отмечено в 28 субъектах России, в том числе в 15 регионах увеличение заболеваемости — более, чем в среднем по стране.

Какие конкретно регионы растут по ковиду быстрее других, в Роспотребнадзоре не уточнили, но аналитики уверены, что речь идет в том числе и о Москве и Петербурге, с которых обычно и начинаются новые ковидные волны.

Демограф Алексей Ракша опубликовал данные со ссылкой на аналитический канал в Telegram, что в Москве зафиксирована самая резкая вспышка заболеваемости ковидом с начала 2022 года.

Алексей Ракша

независимый демограф, бывший советник Росстата

t.me/RakshaDemography

- По итогам недели число выявленных случаев COVID-19 в Москве подскочило в полтора раза до 2 272 человек, — пишет Алексей Ракша. — На графике скорости распространения ковида отмечено превышение отметки 1,5 — это всегда сигнализировало о начале мощной волны эпидемии. Отметим, что рост заболеваемости ковидом последнее время наблюдается и во многих странах мира на фоне распространения новых штаммов «омикрона» — BA.4 и BA.5. С чем мы имеем дело, и действительно ли начинается новая волна эпидемии, пока непонятно. Но с учетом полностью снятых ковидных ограничений среда для вспышки эпидемии более чем благоприятна.

Пока осторожно, но с каждым днем все увереннее предупреждает о росте заражений и петербургский аналитик, биолог Алексей Куприянов.

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Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
медицина, политика

кандидат биологических наук, независимый аналитик

- За семь дней в Петербурге (на 4 июля) отмечен рост выявленных случаев коронавируса — 1727 против 1600 на прошлой неделе (107,94%), а вот число умерших и госпитализированных пока не повышается, — отмечает аналитик Алексей Куприянов. — Пока многое неясно, но рост выявленных продолжается уже несколько дней подряд.

По данным аналитика на 4 июля, в целом в России регионы-лидеры по абсолютному приросту случаев заражения за сутки:

  • Москва,

  • Санкт-Петербург,

  • Московская область,

  • Воронежская область,

  • Свердловская область,

  • Волгоградская область,

  • Челябинская область,

  • Нижегородская область,

  • Ростовская область.

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Коронавирус в мире

Продолжает расти число заболевших COVID-19 и в мире. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в июне увеличилось на 17,3 млн, что примерно на 15% больше, чем было в мае. Заболеваемость в июне пошла в рост впервые с января этого года, пишет ТАСС.

Вспышка ковида уже началась в Австралии. Там признают, что доминирующими штаммами новой волны стали те самые омикрон-мутанты BA.4 и BA.5, которые с конца мая уже начали ходить и в России.

Риск заражений

Эксперты предупреждают, что эти штаммы как никакие другие умеют уклоняться от иммунитета к коронавирусу, что увеличивает вероятность повторного заражения уже болевших ковидом. И это миф, что болеют заразившиеся BA.4 и BA.5 гораздо легче.

Недавняя публикация японской исследовательской группы показала, что судя по лабораторным экспериментам, эти штаммы более эффективно реплицируются (воспроизводятся) в легких — по сравнению с BA.2, что может вызвать серьезное заболевание.

При этом, данные из Южной Африки и Британии подтверждают, что волна BA.4/5 не привела к значительному увеличению числа тяжелых заболеваний и смертности. Аналитики отмечают, что это может быть связано с высоким уровнем иммунитета и числа привитых от ковида.

Хотя эксперты и признают, что каждый новый подвариант «омикрона» лучше уходит от вакцинного иммунитета, чем его предшественник.

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«Надо делать прививки»

Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов отмечет, что сейчас правильная тактика для россиян — продолжение вакцинопрофилактики с ревакцинацией один раз в полгода

— Мы должны помнить, что в связи со значительным числом случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в мире и в России, сохраняется риск подъема заболеваемости, — отметил Чуланов.

Важно помнить, что вакцинация снижает вероятность передачи вируса и существенно уменьшает риск осложнений в случае заболевания. В регионах есть необходимый запас вакцин, работают пункты вакцинации, уточнил эксперт.

Анна Майская