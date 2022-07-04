Семь привычек, о которых надо забыть, если вам уже исполнилось 40

Наш организм — это сложная система, которая не прекращает работать ни на секунду. И чем старше мы становимся, тем больше внимания надо уделять этой самой системе. Так, масштабные изменения в организме происходят каждые 10 лет. Поэтому те привычки, которые не вредили вам в 20, могут оказаться опасными после 30.
Еще один важный рубеж — это 40 лет. В этом возрасте у женщин значительно понижается уровень эстрогена. Из-за изменения обмена веществ организм активно накапливает жир в депо — живот, руки, бедра. Именно в этом возрасте некоторые замечают заметное ухудшение зрения. Чтобы сохранить красоту и здоровье, стоит отказаться от некоторых привычек.
Слишком много переживать обо всем
Казалось бы, весьма очевидный совет — не стоит стрессовать. Но эксперты в первую очередь решили упомянуть именно эту привычку, потому что многие недооценивают разрушающую силу негативных эмоций. Наши переживания вредят всем системам организма, заставляя его чаще болеть и быстрее стареть.
Если у вас в жизни слишком много стресса, попробуйте заняться йогой или практиковать медитации. Эти практики действительно работают, главное, заниматься регулярно.
Мало спать
Сон крайне важен для здоровья и хорошего самочувствия. И чем старше мы становимся, тем слаженнее должен быть наш режим.
«Когда вы спите меньше, чем 7-8 часов в сутки, то организм вырабатывает гормон стресса кортизол. Он может быть виновником обострения хронических заболеваний, раннего старения и даже развития онкологии», —
Не следить за весом
С возрастом наш метаболизм замедляется, лишние килограммы быстрее «прилипают» к животу и бедрам, а избавиться от них все сложнее. Приучите себя вставать на весы хотя бы раз в месяц — так вы будете понимать, в каком состоянии находится вес и надо ли начинать корректировать рацион.
Есть мало продуктов, богатых кальцием
«Женщинам старше 40 лет требуется 1200 мг кальция в день, однако только около 30% получают достаточное количество этого минерала. Недостаток кальция может привести к более быстрому развитию остеопороза и ухудшению здоровья костей, также повышается риск мышечных судорог и спазмов, могут начаться проблемы со свертываемостью крови», — поясняет нутрициолог и тренер Линдси Таллис.
Продукты, в которых много кальция:
Молоко;
Сыр;
Йогурт;
Апельсиновый сок;
Творог;
Креветки;
Капуста.
Бояться походов к психологу
Так уж вышло, что многие до сих пор считают психологов шарлатанами или уверены, что они не помогают. Однако именно от психического здоровья зависит наше самочувствие, продуктивность и, конечно же, состояние всего организма в целом. Если вы понимаете, что запутались, проблемы только прибавляются, а решения нет и нет — не стесняйтесь обратиться за профессиональной помощью.
Не следить за рационом
После 40 наступает период, когда организм начинает готовиться к менопаузе. Чтобы чувствовать себя хорошо и легко перенести гормональную перестройку, нужно делать упор на продукты, богаты Омега-3, витаминами D и К. Поэтому старайтесь не упускать ясные дни, а также ешьте молочные продукты, куриные яйца, сливочное масло, рыбу — в них больше всего «солнечного» витамина.
Что касается витамина К, то им богаты:
Виноград — в порции — 7% от суточной нормы.
Оливковое масло — на столовую ложку 9% от суточной нормы. Оливковое масло также содержит витамин Е и является отличным источником полезных жиров.
Сырая морковь — в одной средней морковке 9% от суточной нормы.
Орехи кешью — в 30 граммах (горсть) — 10% от суточной нормы.
Ягоды черники — в большой горсти — почти 15% от суточной нормы.
Кедровые орехи — в 30 граммах 15% суточной нормы.
Гранатовый сок — в стакане натурального сока более 20% от суточной нормы витамина К.
Листовая зелень — в одной порции — почти 90% от суточной нормы.
Брокколи — в 100 граммах 120% от суточной нормы.
Шпинат — в порции 160% от суточной нормы.
Игнорировать фрукты и овощи
«Диета, в которой нет фруктов и овощей, содержащих растительные соединения, может не только привести к ухудшению здоровья в целом, но и ускорить процесс старения. Это связано с тем, что эти соединения действуют как антиоксиданты в организме, а именно они уменьшают присутствие и повреждение свободных радикалов», — пояснила диетолог Лиза Ричардс.
Помимо этого фрукты и овощи могут защитить от риска развития слабоумия. Ученые США подвели итоги исследования, которое длилось более 25 лет. Им удалось доказать, что антиоксиданты реально работают и помогают сохранить когнитивные функции. Разбираемся, где именно их искать.