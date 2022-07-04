Семь привычек, о которых надо забыть, если вам уже исполнилось 40

Наш организм — это сложная система, которая не прекращает работать ни на секунду. И чем старше мы становимся, тем больше внимания надо уделять этой самой системе. Так, масштабные изменения в организме происходят каждые 10 лет. Поэтому те привычки, которые не вредили вам в 20, могут оказаться опасными после 30.

Еще один важный рубеж — это 40 лет. В этом возрасте у женщин значительно понижается уровень эстрогена. Из-за изменения обмена веществ организм активно накапливает жир в депо — живот, руки, бедра. Именно в этом возрасте некоторые замечают заметное ухудшение зрения. Чтобы сохранить красоту и здоровье, стоит отказаться от некоторых привычек.

Слишком много переживать обо всем

Казалось бы, весьма очевидный совет — не стоит стрессовать. Но эксперты в первую очередь решили упомянуть именно эту привычку, потому что многие недооценивают разрушающую силу негативных эмоций. Наши переживания вредят всем системам организма, заставляя его чаще болеть и быстрее стареть.

Если у вас в жизни слишком много стресса, попробуйте заняться йогой или практиковать медитации. Эти практики действительно работают, главное, заниматься регулярно.