- Когда наступает менопауза, все и так знают — просто нет месячных 12 месяцев и все, — говорит эндокринолог Диляра Лебедева. — А как узнать заранее, что скоро яичники устанут?

Оказывается, о наступлении менопаузы можно узнать за 5-8 лет. Достаточно более внимательно относиться к сигналам, которые посылает нам организм.

Изменение в регулярности менструального цикла

В самом начале «менопаузального перехода», который начинается примерно за 2-5-8 лет до менопаузы, меняется регулярность цикла . Вначале задержки будут составлять около 5-7 дней, в дальнейшем они могут достигать 60 и более дней.

Сокращение длительности менструаций