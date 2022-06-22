Что такое менопауза, многие женщины, которые к ней приближаются в силу возраста, в курсе. Ожидают завершение цикла, приливов, которыми пугают те, кто в климакс уже вступил, проблемам с гормонами. Все это сейчас корректируется с помощью лекарств.
- Когда наступает менопауза, все и так знают — просто нет месячных 12 месяцев и все, — говорит эндокринолог Диляра Лебедева. — А как узнать заранее, что скоро яичники устанут?
Оказывается, о наступлении менопаузы можно узнать за 5-8 лет. Достаточно более внимательно относиться к сигналам, которые посылает нам организм.
Изменение в регулярности менструального цикла
В самом начале «менопаузального перехода», который начинается примерно за 2-5-8 лет до менопаузы, меняется регулярность цикла. Вначале задержки будут составлять около 5-7 дней, в дальнейшем они могут достигать 60 и более дней.
Сокращение длительности менструаций
Если привычно они длились у вас 6 дней, то они постепенно сократятся до 3 дней, например. Также заметно изменится объем менструации, выделений станет меньше.
Редкие симптомы, характерные для менопаузы
Иногда вы можете чувствовать приливы. Есть вероятность, что у вас повысится вес без видимой причины, а вот сбросить его будет очень сложно. Могу появиться:
проблемы со сном;
перепады настроения;
депрессии;
сухость во влагалище;
недержание мочи;
снижение полового влечения (либидо);
ухудшение состояния кожи, волос, ногтей;
дряблость мышц.
Плоская кривая базальной температуры
Обычно в начале цикла базальная температура ниже, чем во второй половине. Также на графике до менопаузы есть «пики», которые означают начало овуляции, и «западения» перед стартом следующего цикла. В «менопаузальный переход» на кривой пики и другие изменения уже не так заметны.
Какие анализы покажут пременопаузу
ФСГ и АМГ на 3-5 день менструального цикла;
УЗИ органов малого таза на 5-7 день менструального цикла.
Желательно делать их не менее 3 циклов подряд, чтобы оценить реальное состояние организма.
- А вот прогестерон и эстрадиол можно не сдавать, так как они могут сильно колебаться от цикла к циклу, — предупреждает эндокринолог Лебедева. — Чтобы встретить климакс достойно, нужно готовить организм хотя бы за 3-5 лет. От ваших ресурсов зависит, как вы будете себя чувствовать и выглядеть. Не думайте, что начнете пить заместительную гормональную терапию и все. Грамотный врач никогда их сразу не назначит, если не хочет у женщины побочек.