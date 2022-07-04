Если комары «любят» вас больше других, это может быть признаком опасной болезни

Кошки лечат, собаки помогают бороться с депрессией и слабоумием, пора включать в список домашних животных и комаров — они способны посылать сигналы о том, что с нашим здоровьем не все в порядке. Если вас слишком любят комары — это не признак того, что вы обладатель особенно вкусной крови. Возможно, вы заразились одним из флавивирусов . Некоторые из этих вирусов смертельно опасны.

- Всего существует 53 вида флавивирусов у людей и животных: вирус желтой лихорадки, вирус Западного Нила, вирус денге, клещевого энцефалита, Зика, — объясняют ученые.