Если комары «любят» вас больше других, это может быть признаком опасной болезни

Кошки лечат, собаки помогают бороться с депрессией и слабоумием, пора включать в список домашних животных и комаров — они способны посылать сигналы о том, что с нашим здоровьем не все в порядке. Если вас слишком любят комары — это не признак того, что вы обладатель особенно вкусной крови. Возможно, вы заразились одним из флавивирусов. Некоторые из этих вирусов смертельно опасны.
- Всего существует 53 вида флавивирусов у людей и животных: вирус желтой лихорадки, вирус Западного Нила, вирус денге, клещевого энцефалита, Зика, — объясняют ученые.
Большинство вирусов этой категории как раз и передаются через укусы насекомых. И вирусы расстарались, чтобы захватывать все больше хозяев и передаваться дальше. Дело в том, что у зараженных людей и животных на коже начинает вырабатываться повышенное количество ацетофенона. Комары летят на запах и кусают заболевшего человека, а после отправляются на поиски следующей жертвы, с большой долей вероятности, здоровой. Так вирус активно распространяется в природе.
- Мы обнаружили, что флавивирусы, которые передают насекомые, могут манипулировать микробиотой кожи хозяина, — рассказал один из авторов исследования, сотрудник Объединенного центра наук о жизни Университета Цинхуа и Пекинского университета Гун Чэн в научной публикации
Этот эффект удалось доказать на мышах. 70 процентов комаров выбирали больных мышей и игнорировали кровь здоровых. Была вероятность, что комаров привлекает жар, исходящий от тела. Но ученые уравняли подопытных в температуре, здоровым вводили специальные препараты, которые повышают температуру.
Дело было и не в углекислом газе, который любят комары, и, вероятно, больше выделяют в атмосферу больные особи. Но и эта теория, почему насекомые предпочитают жертву с флавивирусом, провалилась. Все дело было только в коже и ее ароматах.
- Исследователи идентифицировали все летучие вещества, которые выделяют больные животные, — объяснил токсиколог Алексей Водовозов. — Удалось определить 11 молекул-кандидатов на звание комариного аттрактанта (соединений, которые привлекают к себе).
Лидером по привлекательности оказался ацетофенон.
- Он пахнет чем-то вроде миндаля, — объяснил Алексей Водовозов. — Парфюмеры используют его, чтобы внести в аромат ноты вишни и жимолости. Именно ацетофенон оказался в 10 раз привлекательнее, чем другие ароматы.
- Флавивирусы подавляют антибактериальную молекулу — резистиноподобную молекулу альфа, — говорит токсиколог. — Без нее на коже меняется бактериальная флора, которая приводит к росту бактерий. А они в свою очередь начинают в избытке производить ацетофенон.
И привлекать комариные полчища. Кстати, с самым большим желанием насекомые облепливали мышей и людей, которые болели лихорадкой денге.
Благодаря открытию китайских ученых, есть вероятность остановить эпидемический процесс, правда, если научиться подавлять выделение ацетофенона. Также можно прийти к выводу, что летом или на отдыхе стоит исключить парфюм с содержанием ацетофенона, чтобы не провоцировать комаров.