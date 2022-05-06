Безобидный «омикрон» — это миф. К такому выводу пришли ученые нескольких ведущих медицинских школ США. Они провели исследование, которое основывается на данных 130 тысяч пациентов, перенесших ковид в штате Массачусетс, США.
Ученые решили оценить не только количество смертей и госпитализаций пациентов, заразившихся штаммом «омикрон», как это делалось в других исследованиях, но и учесть другие важные факторы — статус вакцинации (делал человек прививки от ковида или нет), есть ли у переболевших факторы риска, а также сравнить показатели в разных группах пациентов.
Исследование опубликовано и сейчас проходит рецензирование в Nature Portfolio, но его авторы пока отказались от комментариев,
Серьезен и опасен
Предварительные выводы ученых вполне однозначны — вариант коронавируса «омикрон» по своей природе столь же серьезен и опасен, как и предыдущие штаммы. Этот вывод опровергает предположения других исследований о том, что «омикрон» более заразен, но менее смертоносен.
- Мы обнаружили, что риски госпитализации и смертности были почти одинаковыми — как во времена «омикрона», так и в предыдущие периоды, когда преобладали другие варианты коронавируса, — говорится в отчете исследователей. — Наш анализ показывает, что тяжесть течения COVID-19 после заражения штаммом «омикрон» может быть такой же серьезной, как и при заражении «дельтой», и предыдущими вариантами коронавируса.
По словам экспертов, результаты их исследования, особенно, учитывая принятый во внимание фактор вакцинации, должны дать понимание, что важность прививок и бустеров остается очень высокой. Именно вакцины помогли сохранить относительно низкий уровень госпитализаций и смертей во время всплеска «омикрона» по сравнению с предыдущими вариантами.
«Омикрон» мог быть еще опаснее
Авторы исследования отмечают, что в своей работе могли недооценить количество вакцинированных пациентов в волну «омикрона» и общее количество заболевших, поскольку исследование исключало тех, которые проводил экспресс-тесты на ковид дома.
Также важно, что в исследовании не учитывалось то, чем лечились пациенты с ковидом — например, принимали ли они комбинацию моноклональных антител или противовирусные препараты, которые могут снижать тяжесть ковида и уменьшать число госпитализаций.
- Возможно, если бы у нас сегодня не было этих препаратов, «омикрон» мог быть еще опаснее других штаммов, — признает Арджун Венкатеш из Йельской школы медицины.
Напомним, «омикрон» был выявлен в конце 2021 года. И сразу же появились сообщения, что этот штамм — почти безобиден, хоть и очень заразен. Многие медики заявляли, что после заражения «омикроном» симптомы более легкие, чем после «дельты».
Но звучали и противоположные, и даже весьма категоричные мнения — что «омикрон» вполне себе способен убивать. Но первая версия больше понравилась большинству (причем, не только россиянам, но и жителям других стран), и многие перестали делать прививки от коронавируса, решив, что пандемия завершена.
Но до сих пор эксперты уверяют — а новое исследование это доказывает в полной мере, что именно вакцины помогли уберечь людей от худших последствий «омикрона» и это большая ошибка думать, что прививки и бустеры не нужны.