«Омикрон» мог быть еще опаснее

Авторы исследования отмечают, что в своей работе могли недооценить количество вакцинированных пациентов в волну «омикрона» и общее количество заболевших, поскольку исследование исключало тех, которые проводил экспресс-тесты на ковид дома.

Также важно, что в исследовании не учитывалось то, чем лечились пациенты с ковидом — например, принимали ли они комбинацию моноклональных антител или противовирусные препараты, которые могут снижать тяжесть ковида и уменьшать число госпитализаций.

- Возможно, если бы у нас сегодня не было этих препаратов, «омикрон» мог быть еще опаснее других штаммов , — признает Арджун Венкатеш из Йельской школы медицины.

Напомним, «омикрон» был выявлен в конце 2021 года. И сразу же появились сообщения, что этот штамм — почти безобиден, хоть и очень заразен. Многие медики заявляли, что после заражения «омикроном» симптомы более легкие, чем после «дельты».

Но звучали и противоположные, и даже весьма категоричные мнения — что «омикрон» вполне себе способен убивать. Но первая версия больше понравилась большинству (причем, не только россиянам, но и жителям других стран), и многие перестали делать прививки от коронавируса, решив, что пандемия завершена.

Но до сих пор эксперты уверяют — а новое исследование это доказывает в полной мере, что именно вакцины помогли уберечь людей от худших последствий «омикрона» и это большая ошибка думать, что прививки и бустеры не нужны.