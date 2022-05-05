Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса задались целью проанализировать — какие люди с первого же взгляда воспринимаются как агрессоры.

Ученые провели анализ лиц 17 тысяч человек — детей, мужчин и женщин — в возрасте от 6 до 93 лет. Учитывался такой параметр, как отношение ширины лица к его высоте (FWHR).

Затем фотографии участников эксперимента показали незнакомым с ними людям и попросили оценить — насколько, на их взгляд, агрессивны те, кого они видят впервые в жизни. Оказалось, есть вполне определенные закономерности, связанные с формой лица.