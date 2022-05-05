Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса задались целью проанализировать — какие люди с первого же взгляда воспринимаются как агрессоры.
Ученые провели анализ лиц 17 тысяч человек — детей, мужчин и женщин — в возрасте от 6 до 93 лет. Учитывался такой параметр, как отношение ширины лица к его высоте (FWHR).
Затем фотографии участников эксперимента показали незнакомым с ними людям и попросили оценить — насколько, на их взгляд, агрессивны те, кого они видят впервые в жизни. Оказалось, есть вполне определенные закономерности, связанные с формой лица.
- Люди делают очень много выводов, считывая информацию о незнакомцах по их лицам — многим достаточно одного взгляда, чтобы поставить «клеймо» на человеке, —
Ученые выяснили, что отношение ширины к высоте человеческого лица — вполне говорящая и универсальная характеристика. За ширину лица австралийские исследователи брали расстояние от уха до уха, высоту считали от точки сразу над верхней губой до точки у верхнего края век. Первую цифру делили на вторую и получали результат.
В качестве примера издание называет Бена Аффлека и Рианну как обладателей овальных лиц, а Зака Эфрона и Марго Робби — квадратных.
Выяснилось, что более высокий показатель FWHR оказался у лиц мужчин в возрасте 27-40 лет, чем у женских в этом же возрасте. Но у людей старше 40 лет все было наоборот — женские лица имели значительно более высокий показатель FWHR по сравнению с мужскими в этом возрасте.
Ученые выяснили, что лица с высоким показателем FWHR (квадратные) оценивались как более агрессивные, чем лица с низким FWHR (овальные), особенно, если они принадлежали молодым мужчинам.
Исследователи предполагают, что это может быть связано с тем, что квадратные лица молодых мужчин люди воспринимаются как сигнал физической силы, поэтому и воспринимаются как более агрессивные.
- Исследования показывают, что мужчины с относительно большим FWHR имеют большие бицепсы, физически сильны и посылают «сигнал», что они активны, предпочитают доминировать и проявлять агрессию, — добавили исследователи.
Ранее исследователи из Университета Ниписсинга в Канаде