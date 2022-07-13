Лето, витамины, солнце — родители надеются на это время, рассчитывая на перерыв в бесконечных детских вирусах. И ошибаются. По крайней мере, в этом году родительские паблики буквально завалены сообщениями о непонятной хвори, которая одолела детей всех возрастов. Болеют и груднички, и дошкольники, и подростки.

«Настоятельно укладывают в инфекцию: поставить капельницы, сдать все анализы. Диагноз под вопросом: или энтеровирус, или ковид. Ждем результатов ПЦР», — пишет одна из подписчиц телеграм- канала «Ковид у детей».