Лето, витамины, солнце — родители надеются на это время, рассчитывая на перерыв в бесконечных детских вирусах. И ошибаются. По крайней мере, в этом году родительские паблики буквально завалены сообщениями о непонятной хвори, которая одолела детей всех возрастов. Болеют и груднички, и дошкольники, и подростки.
«Настоятельно укладывают в инфекцию: поставить капельницы, сдать все анализы. Диагноз под вопросом: или энтеровирус, или ковид. Ждем результатов ПЦР», — пишет одна из подписчиц телеграм-
У кого-то температура нарастает постепенно — вначале 38, потом несколько дней держалась в пределах 37,3-37,5, а на шестой день подскакивала до 38,7-39 градусов.
«Забрала из сада сына с головной болью. Дома температура 38, легко сбилась. В последующие дни температура 37,3, самочувствие — норма, никаких респираторных признаков, к ночи температура самостоятельно опускалась до нормы. Сдали общий анализ крови с лейкоцитарной формулой, показатели на вирусную инфекцию. На шестой день температура поднялась до 38,3, слабость, через час доросла до 38,7, еще через несколько — до 39,7. Состояние норма, респираторных признаков нет, жалоб — нет», — описывает свою ситуацию Александра.
«У дочери появилась вялость, температура поднялась до 38,5, а через несколько часов самостоятельно исчезла, никаких симптомов. Температура несколько дней поднималась в ночь и также снижалась к утру. На пятый и шестой день температура подскакивала до 39,3 градуса, снижалась быстро благодаря жаропонижающим. После — появилась боль в животе, обратились в отделение скорой медицинской помощи, чтобы исключить аппендицит. Его исключили, но и диагноз не поставили, синдром раздраженного кишечника под вопросом», — рассказала «Доктору Питеру» мама четырехлетней девочки Анна.
У всех детей, которых родители привели в приемный покой больницы, берут ПЦР-тесты, чтобы исключить ковид. Большинство из них дает отрицательный результат. Хотя подозрение на вирус все же есть. И не только на волне разговоров о том, что грядет очередной подъем и новый штамм.
«Сейчас болеют четверо знакомых детей в Петербурге, между собой они не пересекались, но все принесли вирус из детского сада. Температура 39, красное горло и сопли. Через неделю всем стало легче, но заразили братьев, сестер, родителей. У всех аптечные тесты и экспресс-тесты от скорой положительные, а вот ПЦР от поликлиники потом отрицательный», — уточнили в телеграм-канале «Ковид у детей».
Тем временем петербургские врачи не спешат бить тревогу и не видят поводов для волнения по поводу очередной волны ковида. Пока объективных данных, что дети стали чаще болеть новой коронавирусной инфекцией, нет. Более того, нет и большого количества респираторных инфекций.
- Сейчас к нам поступают дети с острыми кишечными расстройствами, — объяснили «Доктору Питеру» в Детской городской клинической больнице №5 им Н.Ф. Филатова. — Это сезонный подъем, сейчас многие дети возвращаются из отпусков из южных регионов и заграничных курортов, также есть опасность получить вирус во время купания в местных водоемах при заглатывании воды, от плохо промытых фруктов, ягод, овощей.
Примерно такая же картина и в амбулаторной службе.
Педиатр, гастроэнтеролог, заместитель главного врача по педиатрии клиники внимательной медицины «Скандинавия».
- По нашим данным, роста обращений по сравнению с предыдущими годами (до эпидемии коронавируса) мы не видим, — сообщила «Доктору Питеру» педиатр, гастроэнтеролог Евгения Мильнер. — Что касается обращений по поводу кишечных инфекций, то они соответствуют данным, сопоставимым с предыдущими годами в летний сезон.
Возможно, повышение температуры без явных симптомов может быть особенностью течения кишечных вирусов.