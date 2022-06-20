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На дворе лето, и многие сейчас поедут отдыхать в теплые края. Увы, отдых в Анапе или Геленджике для многих уже давно стал ассоциироваться с острой кишечной инфекцией. Как не заразиться энтеровирусом и не провести отпуск в обнимку с унитазом? Об этом рассказывают специалисты Роспотребнадзора.

Зловещая пятерка

Почему в теплых краях так часто происходят вспышки кишечных инфекции? На курортах складываются сразу несколько факторов. Во-первых, многие отпускники пренебрегают правилами личной гигиены. Во-вторых, пляж — это место массового скопления людей. В третьих, купленные на этом же пляже угощения могут быть опасны для здоровья. В четвертых, риск становится еще выше, если вы решите утолить жажду сырой водой. Наконец, купание в неподходящих для этого местах тоже ничем хорошим не заканчивается.

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Что такое ЭВИ

Энтеровирусная инфекция, или ЭВИ, — это инфекционная болезнь, вызванная вирусами рода Enterovirus. Энтеровирусы отличаются редкой живучестью: им не страшен холод, в водопроводной воде они выживают до 18 дней, в речной воде — около месяца, а в очищенных сточных водов — до двух месяцев.

Источник заражения — всегда человек, больной или носитель. Нередко ЭВИ подхватывают маленькие дети: возбудитель попадает в их организм с водой или едой.

Пути передачи ЭВИ:

  1. водный;

  2. контактно-бытовой;

  3. воздушно-капельный.

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Симптомы

ЭВИ проявляет себя по-разному: в виде герпетической ангине, высыпаниях на коже и расстройствах пищеварения. Все эти симптомы нередко сопровождаются лихорадкой, головной болью, рвотой и мышечными болями, сообщили в Роспотребнадзоре.

Вот еще несколько распространенных симптомов:

  • Боль в горле;

  • Жидкий стул;

  • Насморк;

  • Кашель.

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Вредные и полезные привычки

В каком бы формате не проявился у вас энтеровирус, ясно одно: болеть не слишком приятно, особенно в отпуске. Как избежать заражения? Выработайте следующие полезные привычки, и вы снизите до минимума возможные риски:

  • Тщательно мыть руки с мылом после туалета, а также после смены подгузников у ребенка;

  • Мыть фрукты и овощи перед готовкой чистой водой;

  • Пить только проверенную воду;

  • Стараться не контактировать с людьми, у которых налицо тревожные симптомы;

  • Купаться только в проверенных бассейнах и водоемах, избегать необорудованных пляжей;

  • Следить за своими детьми на пляже — чтобы не тянули в рот грязные руки (и в принципе не предназначенные для этого вещи), не глотали воду при купании;

  • Не глотать воду во время купания;

  • Защищать еду от мух и насекомых.

А вот эти вредные привычки повышают ваши шансы на испорченный отдых:

  • Трогать лицо руками;

  • Не мыть руки;

  • Пить сырую воду;

  • Добавлять в напитки лед, приготовленный из грязной воды;

  • Покупать еду у уличных торгашей;

  • Есть в необорудованных местах;

  • Мыть еду водой из-под крана;

  • Есть сырое мясо или рыбу;

  • Купаться в непредназначенных для этого местах и сомнительных бассейнах.

Дарья Гапионок