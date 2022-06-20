На дворе лето, и многие сейчас поедут отдыхать в теплые края. Увы, отдых в Анапе или Геленджике для многих уже давно стал ассоциироваться с острой кишечной инфекцией. Как не заразиться энтеровирусом и не провести отпуск в обнимку с унитазом? Об этом рассказывают специалисты Роспотребнадзора.

Зловещая пятерка

Почему в теплых краях так часто происходят вспышки кишечных инфекции? На курортах складываются сразу несколько факторов. Во-первых, многие отпускники пренебрегают правилами личной гигиены. Во-вторых, пляж — это место массового скопления людей. В третьих, купленные на этом же пляже угощения могут быть опасны для здоровья. В четвертых, риск становится еще выше, если вы решите утолить жажду сырой водой. Наконец, купание в неподходящих для этого местах тоже ничем хорошим не заканчивается.