На дворе лето, и многие сейчас поедут отдыхать в теплые края. Увы, отдых в Анапе или Геленджике для многих уже давно стал ассоциироваться с острой кишечной инфекцией. Как не заразиться энтеровирусом и не провести отпуск в обнимку с унитазом? Об этом рассказывают специалисты Роспотребнадзора.
Зловещая пятерка
Почему в теплых краях так часто происходят вспышки кишечных инфекции? На курортах складываются сразу несколько факторов. Во-первых, многие отпускники пренебрегают правилами личной гигиены. Во-вторых, пляж — это место массового скопления людей. В третьих, купленные на этом же пляже угощения могут быть опасны для здоровья. В четвертых, риск становится еще выше, если вы решите утолить жажду сырой водой. Наконец, купание в неподходящих для этого местах тоже ничем хорошим не заканчивается.
Что такое ЭВИ
Энтеровирусная инфекция, или ЭВИ, — это инфекционная болезнь, вызванная вирусами рода Enterovirus. Энтеровирусы отличаются редкой живучестью: им не страшен холод, в водопроводной воде они выживают до 18 дней, в речной воде — около месяца, а в очищенных сточных водов — до двух месяцев.
Источник заражения — всегда человек, больной или носитель. Нередко ЭВИ подхватывают маленькие дети: возбудитель попадает в их организм с водой или едой.
Пути передачи ЭВИ:
водный;
контактно-бытовой;
Симптомы
ЭВИ проявляет себя по-разному: в виде герпетической ангине, высыпаниях на коже и расстройствах пищеварения. Все эти симптомы нередко сопровождаются лихорадкой, головной болью, рвотой и мышечными болями,
Вот еще несколько распространенных симптомов:
Боль в горле;
Жидкий стул;
Насморк;
Вредные и полезные привычки
В каком бы формате не проявился у вас энтеровирус, ясно одно: болеть не слишком приятно, особенно в отпуске. Как избежать заражения? Выработайте следующие полезные привычки, и вы снизите до минимума возможные риски:
Тщательно мыть руки с мылом после туалета, а также после смены подгузников у ребенка;
Мыть фрукты и овощи перед готовкой чистой водой;
Пить только проверенную воду;
Стараться не контактировать с людьми, у которых налицо тревожные симптомы;
Купаться только в проверенных бассейнах и водоемах, избегать необорудованных пляжей;
Следить за своими детьми на пляже — чтобы не тянули в рот грязные руки (и в принципе не предназначенные для этого вещи), не глотали воду при купании;
Не глотать воду во время купания;
Защищать еду от мух и насекомых.
А вот эти вредные привычки повышают ваши шансы на испорченный отдых:
Трогать лицо руками;
Пить сырую воду;
Добавлять в напитки лед, приготовленный из грязной воды;
Покупать еду у уличных торгашей;
Есть в необорудованных местах;
Мыть еду водой из-под крана;
Есть сырое мясо или рыбу;
Купаться в непредназначенных для этого местах и сомнительных бассейнах.