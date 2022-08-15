Почему могут заболеть вакцинированные

- Это тоже связано с вирусной нагрузкой, — говорит врач. — В организме в ответ на вакцину выделяется определенное количество антител. Если вирусов будет очень много, антител просто физически может не хватить на то, чтобы полностью нейтрализовать опасность. Это можно сравнить с обороной крепости. В ней могут находиться защитники — лимфоциты, которые обучены и сразу после контакта с неприятелем вступают в бой, выделяя антитела.

Защитников может быть несколько тысяч и если на «крепость» нападает сотня вирусов-неприятелей, лимфоциты отобьют атаку своим оружием — антителами.

А если это многотысячная армия, ограниченных запасов оружия-антител и обученных лимфоцитов не хватит, тогда организм вновь заболеет. Поэтому не стоит думать, что если вы привиты, вам не страшен контакт с больными, выделяющими вирусы. Меры предосторожности, разобщение с больными, мытье рук, маски — все так же актуальны.