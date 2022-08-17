В России разгоняется шестая ковидная волна, которая вызвана ВА.5 вариантом коронавируса. Об этом говорят новые данные из большой загрузки геномов от ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
По новым
Опасны для непривитых
- Превалирующие на сегодняшний день субварианты BA.4/BA.5 штамма «Омикрон» отличаются более высокой контагиозностью, но более легким клиническим течением, — обращают внимание эксперты Роспотребнадзора. — Вместе с тем, заражение такими штаммами может представлять опасность для не привитых и не переболевших ранее, а также для людей из групп риска — старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.
Такие разные штаммы
Чем же отличаются симптомы заражения «дельтой», которой сейчас на территории России уже нет, базовым «омикроном» и его новым «загадочным» подвариантом «кентавр».
Симптомы «дельты»
Штамм «дельта» пришел на смену «уханьскому» и оказался одним из самых смертоносных, в России он вызвал катастрофическую волну летом-осенью 2021 года. Его тяжелым последствием было поражение легких, а вот такими главные симптомы
плохо сбиваемая температура (причем, поражение легких могло развиваться даже при невысокой),
кашель,
потеря обоняния и вкуса,
боли в мышцах, усталость, ломота,
одышка и нехватка воздуха,
головные боли,
боль в горле,
диарея, реже тошнота и рвота.
Не менее грозным после «дельты» оказался и тяжелый постковидный хвост. Люди, заразившиеся этим штаммом, долго жаловались на сильную утомляемость, изменения голоса, нарушения памяти и когнитивных функций, желудочно-кишечные расстройства и даже нарушения слуха.
Симптомы «омикрона»
Этот штамм захватил Россию сразу после зимних каникул в 2022 году. Волна была очень высокой, болели повсеместно, но течение заболевания было уже гораздо менее серьезным, чем при «дельте».
В отличие от «дельты» омикрон-штаммом чаще заражались дети, особенно маленькие. Симптомы тоже отличались:
температура — хорошо сбивается,
жалобы как при гриппе — на боли в мышцах, глазных яблоках,
заложенность носа,
сухой кашель,
насморк и чихание,
слабые мышечные боли,
сильная усталость,
ночная потливость.
Отсутствие обоняния при «омикроне» уже редкий признак.
Симптомы «кентавра»
Новый штамм «омикрона» BA.5, который поднял ковидную волну в России в августе 2022 года, по проявлениям очень похож на своего старшего собрата. Протекает заболевание не так тяжело, первыми появляются боль или першение в горле, насморк, возможна температура.
Симптомы «кентавра», который пока только начинает заражать россиян, также могут быть схожи с ротавирусом — появляются диарея и рвота. Но
боль в горле,
кашель,
боль в глазах,
головная боль,
ломота,
насморк,
невысокая температура — до 38.
врач аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний у взрослых и детей
По каким органам бьет «кентавр»
- Основная мишень коронавируса в целом — внутренняя оболочка сосудов, клетки, которые называются «интима». Интима немного разная в зависимости от того, в каком органе проходят эти кровеносные сосуды. И каждый новый штамм бьет по разным органам-мишеням. Если «уханьский» поражал капилляры легких, то вариант «омикрон» (в том числе, «кентавр») — сосуды поджелудочной железы, головного мозга и мышцам, — рассказал «Доктору Питеру» иммунолог Владимир Болибок.
Врач лабораторной диагностики. Организатор здравоохранения. Ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт»t.me/ZdravProsvet
«Кентавр» может вызвать еще одну волну
По данным последнего
- Это значит, что вслед за ВА.5 новую волну в России может вызвать распространение ВА.2.75, — делает выводы врач Александр Соловьев. — Но вот правда в США и Великобритании ВА.2.75 вариант не закрепился. Сейчас волна ВА.5 в этих странах идет на спад. Но вместо ВА.2.75 в Великобритании, США и многих других странах сейчас сильно растет новый вариант — ВА.4.6 (его в России пока не фиксировали).
Так что многообразие вариантов вируса SARS-CoV-2 делает неизбежным новую волну в России осенью. Это будет ВА.4.6 или ВА.2.75 вариант.
Возможно без явного доминирования. А возможно, мы увидим приход нового варианта вируса.