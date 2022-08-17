В России разгоняется шестая ковидная волна, которая вызвана ВА.5 вариантом коронавируса. Об этом говорят новые данные из большой загрузки геномов от ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

По новым данным Роспотребнадзора на 15 августа, более 94% россиян сейчас заражены «омикрон-штаммами» ВА.4/5, но ходят по городам и другие вирусы — например, подвиды «омикрона», которые стали причиной предыдущей, зимней волны ковида — BA.1 (0,51%) и BA.2 — 4,6%, а также потенциально опасный новый подвид «омикрона» — «кентавр» (ВА.2.75) или «центавр» (0,51% заражений), потенциал которого эксперты еще только пытаются оценить.