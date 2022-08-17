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В России разгоняется шестая ковидная волна, которая вызвана ВА.5 вариантом коронавируса. Об этом говорят новые данные из большой загрузки геномов от ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.

По новым данным Роспотребнадзора на 15 августа, более 94% россиян сейчас заражены «омикрон-штаммами» ВА.4/5, но ходят по городам и другие вирусы — например, подвиды «омикрона», которые стали причиной предыдущей, зимней волны ковида — BA.1 (0,51%) и BA.2 — 4,6%, а также потенциально опасный новый подвид «омикрона» — «кентавр» (ВА.2.75) или «центавр» (0,51% заражений), потенциал которого эксперты еще только пытаются оценить.

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Опасны для непривитых

- Превалирующие на сегодняшний день субварианты BA.4/BA.5 штамма «Омикрон» отличаются более высокой контагиозностью, но более легким клиническим течением, — обращают внимание эксперты Роспотребнадзора. — Вместе с тем, заражение такими штаммами может представлять опасность для не привитых и не переболевших ранее, а также для людей из групп риска — старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.

Такие разные штаммы

Чем же отличаются симптомы заражения «дельтой», которой сейчас на территории России уже нет, базовым «омикроном» и его новым «загадочным» подвариантом «кентавр».

Симптомы «дельты»

Штамм «дельта» пришел на смену «уханьскому» и оказался одним из самых смертоносных, в России он вызвал катастрофическую волну летом-осенью 2021 года. Его тяжелым последствием было поражение легких, а вот такими главные симптомы

Не менее грозным после «дельты» оказался и тяжелый постковидный хвост. Люди, заразившиеся этим штаммом, долго жаловались на сильную утомляемость, изменения голоса, нарушения памяти и когнитивных функций, желудочно-кишечные расстройства и даже нарушения слуха.

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Симптомы «омикрона»

Этот штамм захватил Россию сразу после зимних каникул в 2022 году. Волна была очень высокой, болели повсеместно, но течение заболевания было уже гораздо менее серьезным, чем при «дельте».

В отличие от «дельты» омикрон-штаммом чаще заражались дети, особенно маленькие. Симптомы тоже отличались:

  • температура — хорошо сбивается,

  • жалобы как при гриппе — на боли в мышцах, глазных яблоках,  

  • заложенность носа,

  • сухой кашель,

  •  першение и хрипота в горле,

  • насморк и чихание,

  • слабые мышечные боли,

  • сильная усталость,

  • ночная потливость.

Отсутствие обоняния при «омикроне» уже редкий признак.

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Симптомы «кентавра»

Новый штамм «омикрона» BA.5, который поднял ковидную волну в России в августе 2022 года, по проявлениям очень похож на своего старшего собрата. Протекает заболевание не так тяжело, первыми появляются боль или першение в горле, насморк, возможна температура.

Симптомы «кентавра», который пока только начинает заражать россиян, также могут быть схожи с ротавирусом — появляются диарея и рвота. Но первыми тоже проявляются уже знакомые «омикрон"-признаки

  • боль в горле,

  • кашель,

  • боль в глазах,

  • головная боль,

  • ломота,

  • насморк,

  • невысокая температура — до 38.

Владимир Болибок
Владимир Болибок
медицина

врач аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний у взрослых и детей

По каким органам бьет «кентавр»

- Основная мишень коронавируса в целом — внутренняя оболочка сосудов, клетки, которые называются «интима». Интима немного разная в зависимости от того, в каком органе проходят эти кровеносные сосуды. И каждый новый штамм бьет по разным органам-мишеням. Если «уханьский» поражал капилляры легких, то вариант «омикрон» (в том числе, «кентавр») — сосуды поджелудочной железы, головного мозга и мышцам, — рассказал «Доктору Питеру» иммунолог Владимир Болибок.

Александр Соловьев
медицина

Врач лабораторной диагностики. Организатор здравоохранения. Ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт»

t.me/ZdravProsvet

«Кентавр» может вызвать еще одну волну

По данным последнего исследования команды японских исследователей, иммунитет к омикрон-штамму ВА.5 не эффективен против ВА.2.75. То есть, те, кто сейчас в России болеют ковидом, могут быть уязвимы перед «кентавром», если он начнет захватывать лидерство.

- Это значит, что вслед за ВА.5 новую волну в России может вызвать распространение ВА.2.75, — делает выводы врач Александр Соловьев. — Но вот правда в США и Великобритании ВА.2.75 вариант не закрепился. Сейчас волна ВА.5 в этих странах идет на спад. Но вместо ВА.2.75 в Великобритании, США и многих других странах сейчас сильно растет новый вариант — ВА.4.6 (его в России пока не фиксировали).
Так что многообразие вариантов вируса SARS-CoV-2 делает неизбежным новую волну в России осенью. Это будет ВА.4.6 или ВА.2.75 вариант.
Возможно без явного доминирования. А возможно, мы увидим приход нового варианта вируса.

Анна Майская