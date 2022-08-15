Педиатр Парецкая предупредила родителей о синдроме 7 сентября у школьников

Суть «синдрома 7 сентября»

Новый этап жизни и волнение отражаются на физическом здоровье детей. Стресс, даже если он положительный, но длительный, может снижать иммунитет. И вот наступает первое сентября — нужно рано вставать, отправляться в школу, знакомиться с новыми людьми — взрослыми и детьми. Все это добавляет стресса в жизнь ребенка.

Новый режим, непривычные условия, изменение питания — первую неделю организм еще справляется с повышенной нагрузкой, работая на подъеме, но за ним неизбежно наступает спад, буквально уже к концу недели. И к первым выходным сентября школьник уже не так бодр и весел, а к воскресенью может закапризничать, жаловаться на недомогание — и к 7 числу могут появиться простуда, обострение хронических болячек или проблемы в поведении.

Естественно, это волнует родителей — откуда болячки, ведь учебный год только начался. Но это закономерный результат того, что родители, не зная о синдроме 7 сентября, заранее не позаботились о подготовке к учебе и профилактике.