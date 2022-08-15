Педиатр Парецкая предупредила родителей о синдроме 7 сентября у школьников

Педиатры, психологи и педагоги выделяют у современных детей особое состояние — «синдром 7 сентября». Он типичен для первоклашек и детей в начальной школе, чья нервная система еще очень чувствительна к резким переменам в жизни и стрессам.
С середины августа многие дети уже скучают по одноклассникам и друзьям, с нетерпением перебирают купленные карандаши, тетрадки и ручки, собирают рюкзак и примеряют форму. Разговоры о школе возникают все чаще, и волнение, трепетное ожидание нарастает. Если же речь идет о первоклассниках, в этом случае малыш испытывает даже страх, так как не знает точно, что это такое — обучение в школе. Как это отражается на психике и здоровье, «Доктору Питеру» рассказала педиатр, иммунолог, патофизиолог Елена Парецкая.
педиатр, патофизиолог, иммунолог
Суть «синдрома 7 сентября»
Новый этап жизни и волнение отражаются на физическом здоровье детей. Стресс, даже если он положительный, но длительный, может снижать иммунитет. И вот наступает первое сентября — нужно рано вставать, отправляться в школу, знакомиться с новыми людьми — взрослыми и детьми. Все это добавляет стресса в жизнь ребенка.
Новый режим, непривычные условия, изменение питания — первую неделю организм еще справляется с повышенной нагрузкой, работая на подъеме, но за ним неизбежно наступает спад, буквально уже к концу недели. И к первым выходным сентября школьник уже не так бодр и весел, а к воскресенью может закапризничать, жаловаться на недомогание — и к 7 числу могут появиться простуда, обострение хронических болячек или проблемы в поведении.
Естественно, это волнует родителей — откуда болячки, ведь учебный год только начался. Но это закономерный результат того, что родители, не зная о синдроме 7 сентября, заранее не позаботились о подготовке к учебе и профилактике.
К новому нужно привыкать
Школа для детей — это новый этап их жизни, совершенно отличный от предыдущего пребывания в детском саду. И хотя для детей свойственна большая гибкость и пластичность в отношении приспособления к новым условиям, им все равно нужна помощь и поддержка, постепенный переход от беззаботного дошколенка к ответственному ученику.
Даже если ребенок ходил на подготовительные курсы к школе, он активный, подвижный и любознательный — ему первые дни приходится нелегко. Если же это застенчивый, робкий и привязанный к родителям домашний малыш — нагрузка еще сильнее.
Психика и здоровье ребенка тесно связаны, при напряжении и стрессе организм подсознательно ищет способ разгрузиться — болезнь, простуда, недомогание — это своеобразный способ побыть дома, отдохнуть и прийти в себя. И малыш не специально это делает, он не симулирует — организм сам защищается от перегрузок, берет для себя «паузу», чтобы все осмыслить, разложить по полочкам и потом уже приступить к активной работе.
Ранние подъемы, новая обстановка
Пока эмоции свежи и позитивны, а ребенок на первой неделе входит в график, организм работает относительно стабильно. Но ранние подъемы, изменение режима активности и питания влияют на здоровье — это стресс, причем немалый. Если ребенок заранее, еще с середины лета, не привык к новому режиму, недосып и усталость дополняют картину.
Иммунитет закономерно снижается, нервная система истощается — вот вам и простуды, кашли, насморки и вялость. Поэтому важно знать о подобном сценарии, и заранее начать готовиться к школе не 30-31 августа, а хотя бы с первой недели месяца.
На что обратить внимание
Простуда или плохое самочувствие — это самые очевидные «симптомы» этого состояния. Но не всегда «синдром 7 сентября» проявляет себя именно болезнями. Родителям нужно проявлять внимание к ребенку, искать у него тревожные симптомы и устранять их.
Тревожными будут такие признаки как:
подавленность и вялость,
отказ от любимых игр,
изменившееся поведение ребенка.
Совсем плохо, если ребенок отказывается от хождения в школу, и по утрам закатывает «концерты», интерес к учебе угасает.
Серьезным поводом для беспокойства нужно считать отказ ребенка рассказывать о школе и делиться новостями, событиями, которые происходили в течение дня. Важно следить за аппетитом и сном, если они резко меняются — ребенок испытывает стресс.
Без паники: помогаем школьнику
Паниковать не нужно, а вот помочь и поддержать ребенка — стоит. Этот период жизни дети как никогда хотят поддержки и внимания родителей, нужно проводить с ними больше времени, делиться воспоминаниями о своей школьной жизни, помогать с уроками, чаще гулять вместе и просто обнимать ребенка, говорить ему о своей любви и о том, как вы гордитесь его пусть даже маленькими успехами. Не стоит думать, что надев форму и посещая школу, ребенок сразу повзрослел — ему нужны и игры, и забота, и любовь.
Не делайте из детей отличников!
И не стоит обязательно делать из ребенка гения и отличника. Гораздо важнее его здоровье и психическое состояние, нежели пятерки в дневнике. Важно понимать, у всех свои таланты и способности, не стоит тянуть из ребенка «все жилы», с истериками и слезами делая уроки. Не в пятерках счастье.
Разочарование в глазах родителей, если малыш в начале школьного обучения «звезд с неба не хватает», отражается на состоянии и здоровье малыша. Он понимает — им недовольны, но не тянет физически и психологически. И такими темпами недалеко до невроза и серьезных болезней (давление, нарушения пищеварения, мигрени).
Раздражение или гнев родителей, если ребенок что-то неправильно посчитал, написал или нарисовал — это стресс для ребенка. Нужно не ругать, а мягко поправить, помочь и подтолкнуть к правильному решению. Ребенку нужно слышать одобрения, похвалу и слова поддержки, а не упреки и ругань — это «режет крылья» и создает негативный настрой на учебу.