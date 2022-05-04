«Развитие замедлилось на годы»: психофизиолог Ефимова о том, почему современные дети начинают ходить и говорить все позже

Зачем создавать себе трудности

- Проблема в том, что для формирования многих навыков у ребенка есть определенные временнЫе окна, когда все происходит легко. Эти окна называются сенситивными периодами, — рассказывает Виктория Ефимова. — Если окно «пропущено», у ребенка пропадает желание этому учиться. Но, как вы помните, одни навыки являются фундаментом для других — более сложных.

Например, когда ребенок научился ходить, он совершенно неутомим, ему хочется практиковаться снова и снова. Но его настойчиво запихивают в коляску, потому что так удобнее родителям: он не испачкается и можно быстрее добраться туда, куда хочет мама. В итоге в 4-5 лет ребенок уже отказывается ходить самостоятельно. Он привык к тому, что его возят.