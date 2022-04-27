Доктор Никулин объяснил, почему рождаются дети с синдромом Дауна

Каждая беременная женщина хочет как можно раньше знать, что с ее ребенком все в порядке. Одна из врожденных патологий, которую можно диагностировать у малыша еще в утробе матери — синдром Дауна.

Почему дети вообще страдают от этого синдрома? Как его диагностировать и возможно ли защитить ребенка от угрозы? Как помочь малышу с синдромом Дауна? Разбирались вместе с экспертом.