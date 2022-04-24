Дети — это не уменьшенная копия взрослых, их организм устроен и функционирует совершенно по-другому, нежели у взрослых. Проводить какие-либо аналогии с взрослыми людьми можно примерно в 16-18 лет, делая поправку на гормональный фон и пол. А до этого периода у детей существует масса своих, типично детских заболеваний.

Многие из проблем здоровья относятся к функциональным патологиям, то есть они связаны с возрастными особенностями тела, процессами роста, незрелостью органов и тканей. Именно о таких часто говорят — «перерастет». Но зачастую родители не хотят верить в то, что это часть взросления, роста, и буквально требуют от врача диагноз и лечение. И тогда в картах начинают всплывать загадочные диагнозы-аббревиатуры. В расшифровке они звучат солидно, со сложными, непонятными простым людям терминами. Но есть ли проблемы?

«Доктор Питер» совместно с педиатром, патофизиологом, иммунологом Еленой Парецкой разбирался в реальных и устаревших терминах.