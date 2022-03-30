Невролог Данилова объяснила, почему рождаются дети с ДЦП

Большинство родителей, которые не имеют медицинского образования, даже толком не понимают, что это за болезнь. Причем это даже не единое заболевание, а большая группа нарушений, объединенных общим названием — детский церебральный паралич, сокращенно мы его знаем под аббревиатурой ДЦП. У каждого больного ребенка клиническая картина очень отличается, степень тяжести тоже может быть от легкой до крайне тяжелой. Поэтому сложно говорить, что будет с ребенком через год, два или десять, сколько лет он проживет и какой будет эта жизнь.

Единственный момент, который объединяет все эти заболевания — основу болезни составляет поражение нервной системы, а если быть точнее — головного мозга. На это указывает слово «церебральный» в самой аббревиатуре. Мы обсудили проблему ДЦП с врачом-неврологом «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Ольгой Даниловой.