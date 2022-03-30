Невролог Данилова объяснила, почему рождаются дети с ДЦП

Большинство родителей, которые не имеют медицинского образования, даже толком не понимают, что это за болезнь. Причем это даже не единое заболевание, а большая группа нарушений, объединенных общим названием — детский церебральный паралич, сокращенно мы его знаем под аббревиатурой ДЦП. У каждого больного ребенка клиническая картина очень отличается, степень тяжести тоже может быть от легкой до крайне тяжелой. Поэтому сложно говорить, что будет с ребенком через год, два или десять, сколько лет он проживет и какой будет эта жизнь.
Единственный момент, который объединяет все эти заболевания — основу болезни составляет поражение нервной системы, а если быть точнее — головного мозга. На это указывает слово «церебральный» в самой аббревиатуре. Мы обсудили проблему ДЦП с врачом-неврологом «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Ольгой Даниловой.
Почему рождаются дети с ДЦП: виноваты гены?
Именно этот вопрос у родителей и близких родственников возникает чаще всего, когда они узнают о диагнозе своего ребенка. Им важно уточнить, в чем же именно заключаются причины развития ДЦП, связано ли это с «плохой» генетикой, перенесенными во время беременности болезнями будущей матери или это повреждение мозга при родах? Неврологи разъясняют — чаще всего причиной возникновения ДЦП у детей становится последствие тяжелой, серьезной родовой травмы или значительного повреждения мозга, полученного младенцем в раннем возрасте.
Если говорить о влиянии каких-либо генетических мутаций на развитие этого заболевания, то на этот счет существуют разные точки зрения.
Есть мнения от категоричного — «нет связи с генами», до радикального утверждения о наличии генной предрасположенности. Но пока это не более, чем гипотезы и субъективные мнения отдельных экспертов, не подтвержденные научными данными. Все-таки большинство ученых сходится на том, что с генетикой ДЦП не связан.
ДЦП: возможные причины возникновения у детей
Современные научные данные определяют ДЦП как результат патологических воздействий различных вредных факторов на ЦНС плода или только что родившегося младенца. Как результат, неверно формируются или подвергаются разрушению отдельные участки мозга, которые регулируют движения, мышечный тонус и другие действия. Вредные факторы могут повлиять:
внутриутробно, до того, как ребенок появится на свет;
в родах;
на протяжении первых 3-4 недель с момента рождения.
Подчеркнем, что самый опасный фактор, который чаще всего провоцирует ДЦП — это тяжелая гипоксия (нехватка кислорода). В результате от нехватки кислорода страдают области мозга, которые отвечают за рефлекторные акты и движения, поддержание равновесия и тонус мышц. У ребенка начинают проявляться типичные для патологии признаки:
параличи в отдельных частях тела;
парезы (частичные параличи);
нарушения тонуса мышц;
непроизвольные движения, которые малыш не контролирует.
Зачастую после рождения, когда ставится диагноз, определить точно, почему у детей развился ДЦП, непросто. Но зачастую (но не всегда) это трудная беременность или осложненные роды, в которых малыш сильно пострадал.
Есть ДЦП — значит есть и синдром Дауна?
Подводить ДЦП и синдром Дауна «под одну гребенку» — в корне неверно. Это совершенно разные заболевания со своими причинами и проявлениями. Да, обе этих патологии тяжелые, они накладывают отпечаток на внешний вид ребенка и на его социализацию, развитие и общее здоровье, на жизнь семьи и общение с окружающими. Но причины нарушений при ДЦП и на фоне синдрома Дауна (и других синдромов, кстати, тоже) — различаются.
Синдром Дауна — одно из геномных заболеваний, затрагивающих хромосомы. Патология зависит от нарушения количества (появление лишней хромосомы на 21-ой паре) или структуры хромосом (21-ая пара ломается, ее куски «прилипают» к другим хромосомам).
А детский церебральный паралич — это комплекс нарушений нервной и мышечной системы, при котором дети страдают от непроизвольных мышечных сокращений или судорог. Человеку, далекому от медицины, симптомы ДЦП и синдрома Дауна на первый взгляд могут казаться похожими, но на самом деле между этими двумя заболеваниями существует огромная разница. При ДЦП хромосомы совершенно здоровы, в них нет никаких дефектов, проблема — в поражении мозга.
Есть ли вина родителей в том, что ребенок рождается с ДЦП?
Так как в большинстве случаев причиной ДЦП становится родовая травма, никакой вины родителей в развитии этой патологии у ребенка нет и быть не может. Особенно, если пара ответственно подходит к планированию беременности, и женщина регулярно наблюдается у врачей, строго соблюдает рекомендации специалистов.
Однако это не значит, что во время беременности можно не отказываться от вредных привычек. Ведь они могут спровоцировать внутриутробное поражение мозга у ребенка, что затем приведет к развитию других врожденных заболеваний.