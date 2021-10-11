Первый вдох

В естественных родах ребенок получает так называемый «родовой стресс» — ему тоже тяжело, больно появляться на свет. В ответ на стресс происходит катехоламиновый всплеск — выброс гормонов катехоламинов. Они как раз и запускают у малыша режим адаптации к внешнему миру — помогают сделать первый вдох, закричать, обеспечивают хороший тонус, рефлексы, необходимые для дыхания и сосания. При кесаревом сечении ребенок не получает такого сильного стресса. Тут приходят на помощь акушеры, которые сразу же проводят тактильную стимуляцию, чтобы он тоже сразу задышал. Конечно, первый вдох в обоих случаях дети делают в первые секунды после родов, но достигается это немного разными способами.

Проблемы с дыханием

При прохождении через родовые пути у ребенка как бы выдавливается лишняя жидкость из легких. У кесарят легочная жидкость абсорбируется гораздо медленнее. Поэтому почти у каждого четвертого сразу после рождения возникает так называемое транзиторное тахипноэ новорожденного , которое проявляется одышкой и «хрюкающим» дыханием. Его еще называют синдромом влажных легких или синдромом задержки внутриутробной легочной жидкости. Обычно оно проходит за 1-2 дня и требует лишь наблюдения врачей. Правда, некоторым детям все же может потребоваться специальная дыхательная поддержка. Если помощь оказана вовремя, тахипноэ никак не повлияет на дальнейшее развитие ребенка.

Форма головы

При рождении через естественные пути у ребенка происходит так называемая физиологическая родовая конфигурация головки. Природа так устроила, что кости черепа у плода специально подвижны, чтобы помочь ему правильно пройти через родовые пути. Поэтому в течение первых дней и даже недель у новорожденного может быть захождение костей и асимметрия черепа. Потом все приходит в норму — кости расправляются. Вообще первый год жизни — период самого бурного роста черепа. За счет стремительного развития головного мозга окружность головы увеличивается на 10-12 см. Кесарево сечение проводится, как правило, когда ребенок еще не вступил в родовые пути. Поэтому у таких детей обычно голова практически круглая.

Нарушение микробиома