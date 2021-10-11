И хотя кесарево сечение — вынужденная мера, некоторые мамочки и сами хотели бы выбрать операцию, чтобы родить без боли и стресса. Но врачи считают: операций «по желанию» быть не должно.
Лариса Федорова
неонатология
Врач-неонатолог, невролог, доцент кафедры неонатологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета
- Кесарево сечение — полостная операция, и как у любого хирургического вмешательства у нее есть риск осложнений, прежде всего, для матери. Кроме того, остающиеся после операции рубцы на матке не всегда дают женщине шанс в следующий раз родить самой. И для новорожденного появление на свет через естественные родовые пути — лучший вариант. При кесаревом ребенок не получает тот «родовой стресс», который даст ему оптимальную адаптацию к внеутробной жизни, а, значит, и к дальнейшему развитию, — считает неонатолог СПбГПМУ Лариса Федорова.
Понятно, что плановое кесарево сечение проводят не просто так — для этой операции существуют строгие показания. Это говорит о том, что обычные роды могут осложниться серьезной патологией для матери или ребенка. К тому же операцию назначают на определенный день, что не всегда совпадает с «планами ребенка» — он может быть не готов в этот момент появиться на свет. Бывает еще экстренное кесарево — когда врачи принимают решение об операции уже во время родов, если что-то начинает идти не так или возникает риск осложнений. В целом ситуации бывают разные, и риски тоже, поэтому сравнивать всех кесарят сложно.
Однако у них, по словам Ларисы Федоровой, все же есть некоторые общие особенности, которые отличают их от детей, рожденных естественным путем.
Первый вдох
В естественных родах ребенок получает так называемый «родовой стресс» — ему тоже тяжело, больно появляться на свет. В ответ на стресс происходит катехоламиновый всплеск — выброс гормонов катехоламинов. Они как раз и запускают у малыша режим адаптации к внешнему миру — помогают сделать первый вдох, закричать, обеспечивают хороший тонус, рефлексы, необходимые для дыхания и сосания. При кесаревом сечении ребенок не получает такого сильного стресса. Тут приходят на помощь акушеры, которые сразу же проводят тактильную стимуляцию, чтобы он тоже сразу задышал. Конечно, первый вдох в обоих случаях дети делают в первые секунды после родов, но достигается это немного разными способами.
Проблемы с дыханием
При прохождении через родовые пути у ребенка как бы выдавливается лишняя жидкость из легких. У кесарят легочная жидкость абсорбируется гораздо медленнее. Поэтому почти у каждого четвертого сразу после рождения возникает так называемое транзиторное тахипноэ новорожденного, которое проявляется одышкой и «хрюкающим» дыханием. Его еще называют синдромом влажных легких или синдромом задержки внутриутробной легочной жидкости. Обычно оно проходит за 1-2 дня и требует лишь наблюдения врачей. Правда, некоторым детям все же может потребоваться специальная дыхательная поддержка. Если помощь оказана вовремя, тахипноэ никак не повлияет на дальнейшее развитие ребенка.
Форма головы
При рождении через естественные пути у ребенка происходит так называемая физиологическая родовая конфигурация головки. Природа так устроила, что кости черепа у плода специально подвижны, чтобы помочь ему правильно пройти через родовые пути. Поэтому в течение первых дней и даже недель у новорожденного может быть захождение костей и асимметрия черепа. Потом все приходит в норму — кости расправляются. Вообще первый год жизни — период самого бурного роста черепа. За счет стремительного развития головного мозга окружность головы увеличивается на 10-12 см. Кесарево сечение проводится, как правило, когда ребенок еще не вступил в родовые пути. Поэтому у таких детей обычно голова практически круглая.
Нарушение микробиома
Микробиота кишечника, кожи, слизистых оболочек закладываются внутриутробно. Ребенок, проходя через родовые пути, контактирует с вагинальной флорой матери и вместе с ней получает полезные бактерии. Например, много лактобактерий. Это своеобразная профилактика инфекций, связанных с микроорганизмами окружающей среды. В то же время полезные бактерии заселяют кишечник малыша, формируя в будущем правильную микрофлору — этот процесс идет первые 2-3 года жизни. А от состояния микрофлоры много чего зависит. Прежде всего, местный и общий иммунитет, пищевая толерантность. У кесарят, не получивших полезные бактерии из кишечной и вагинальной флоры матери, пищевая толерантность снижена. Такие дети более склонны к аллергии, в первые 4 месяца чаще страдают от диареи.
Трудности с грудным вскармливанием
В грудном молоке много полезных бактерий, которые дополняют микробиоту кишечника ребенка и дают ему с первых минут жизни защитные силы. Именно поэтому новорожденного сразу после родов стараются приложить к груди матери, чтобы он смог получить драгоценные капли молозива. Первый контакт малыша с мамой важен и психологически. После операции не всегда получается это сделать — из-за наркоза у женщины (при эпидуральной анестезии противопоказаний нет) или в целом ее состояния. В таких случаях используется методика орошения молозивом ротовой полости новорожденного. Иногда после операции некоторое время у мамы могут быть противопоказания для грудного вскармливания — к примеру, прием некоторых антибиотиков. Все это может задержать лактацию — в достаточном количестве молоко придет позже обычного.
Снижение иммунитета
Мы живем в нестерильных условиях, и пока иммунитет в порядке, организм сохраняет нужный баланс хороших и плохих бактерий и может противостоять инфекциям. У кесарских младенцев, недополучивших в процессе родов полезных бактерий от матери, этот баланс изначально нарушен. У них колонизация желудочно-кишечного тракта происходит в основном микроорганизмами окружающей среды. Если у рожденных естественным путем в меконии преобладают лактобактерии, то у кесарят — стафилококки и энтерококки. Также у них чаще выделяют потенциально опасные клебсиеллы, протеобактерии, клостридии (альфа-токсигенная Clostridium perfringens). Эти патогенные и условно-патогенные бактерии в «удобный» момент запросто могут стать опасными и запустить болезнь.
Депрессия
Если маме проводили операцию под общим наркозом, у ребенка может наблюдаться так называемая медикаментозная депрессия. Малыш может быть некоторое время вялым, слабым. Но, как правило, кесарево сечение сейчас проходит с эпидуральной анестезией — во время родов мама находится в сознании. Такое анестезиологическое пособие, как правило, не сказывается на состоянии ребенка.
Риск неврологических заболеваний
Как правильно будет перевариваться пища, как полноценно будут усваиваться необходимые питательные вещества, будет зависеть развитие ребенка. В том числе, и нейрокогнитивное. В нашем организме существует так называемая ось «микробиота-кишечник-мозг», это давно доказано. Иначе говоря, от микрофлоры кишечника (у кесарят она нарушена) зависит работа мозга. Многие гормоны, которые вырабатывают микроорганизмы в ЖКТ, действуют как нейромедиаторы в центральной нервной системе — к примеру, серотонин, ацетилхолин, катехоламины.
Есть исследования, показывающие связь кесарева сечения с повышенным риском у ребенка в будущем неврологических заболеваний. Одно из таких исследований было в 2017 году. По данным авторов, у кесарских детей повышен риск развития расстройств аутистического спектра, нарушений дофаминовых реакций и поведения, синдрома дефицита внимания, гиперактивности и даже шизофрении.
Между тем
При оценке новорожденного по шкале Апгар для врачей нет принципиальной разницы, появился он на свет естественным путем или с помощью кесарева сечения. За операцию баллы не снижаются. «Десятку» в принципе врачи ставят крайне редко. А 9 баллов и после кесарева вполне реально получить, если ребенок родился доношенным.
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