Дети лучше восстанавливаются после операций, но, из-за физиологии, проводить хирургические манипуляции с малышами значительно сложнее, чем со взрослыми. В России не так много центров, которые оказывают нейрохирургическую помощь детям. А помощь нужна, как воздух.
Опухоли, грыжи, аномалии развития мозга
Заведующая отделением нейрохирургии №18 Детской городской больницы №5 им. Н.Ф. Филатова, нейрохирург, кандидат медицинских наук.
- Нейрохирурги занимаются лечением черепно-мозговых травм, пороков развития центральной нервной системы, мозговых грыж, краниостенозов, проводим операции при гидроцефалии, опухолях головного и спинного мозга, некоторых видов эпилепсии, которые устойчивы к медикаментозному лечению, — рассказала «Доктору Питеру» заведующая отделением нейрохирургии №18 Детской городской больницы №5 им. Н.Ф. Филатова, нейрохирург, кандидат медицинских наук Наталья Стерликова.
Помогают здесь и детям с ДЦП, когда у тех выражена спастичность. Реконструируют форму черепа при дефектах и деформациях. Правда, именно в этой больнице не принимают новорожденных и недоношенных детей.
Эксперт признает, детская нейрохирургия — довольно сложный процесс.
- У нее есть свои моменты, связанные, в первую очередь, с физиологическими особенностями детского организма, более острым течением патологических процессов, — говорит Наталья Стерликова. — Возникают и трудности в оценке жалоб ребенка, врач должен быть особенно насторожен с маленькими пациентами.
К сожалению, многие нейрохирургические патологии встречаются именно в детском возрасте. И требуют своевременного лечения, чтобы в дальнейшем ребенок полноценно развивался. К таким заболеваниям относятся краниостенозы, аномалии развития головного мозга.
- Есть особенности опухолей нервной системы, встречающихся у детей, по локализации, гистологическому типу и тактике лечения в отличие от взрослых пациентов, — объяснила заведующая нейрохирургическим отделением ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова.
Большое значение в успехе лечения имеют и родители: их готовность выполнять рекомендации врача, участвовать в реабилитации.
При ДЦП — успех в 9 из 10 случаев
Оперируют в петербургской детской больнице им. Н.Ф. Филатова и детей с ДЦП. Все манипуляции проводят в рамках ОМС. К сожалению, чаще всего это заболевание становится последствием тяжелых родов или родовой травмы, которая привела к повреждению мозга. Страдают те области, которые отвечают за движение, равновесие и тонус мышц.
- В случае выраженной спастичности при ДЦП могут быть эффективны хирургические методы лечения, в частности ризотомия — операция на корешках спинного мозга. Их избирательно пересекают. Делают эту манипуляцию с помощью нейрофизиологического контроля, чтобы обеспечить эффективность и безопасность операции, — рассказала Наталья Стерликова.
То есть, врачи с помощью электроэнцефалографии и электромиографии контролируют сохранность функций нервов, спинного мозга и частей головного мозга во время операции. Иногда — если это необходимо — пациента могут даже разбудить прямо в ходе вмешательства.
- Показания к такому методу устанавливают индивидуально после обследования у невролога, ортопеда и нейрохирурга. Если операция выполнена правильно, с учетом состояния ребенка снижается спастичность и улучшается двигательная функция в 90 процентах случаев, — поясняет наш эксперт.
Когда ребенку нужна помощь нейрохирурга
С сезоном отпусков, каникул, кажется, что количество детских травм только увеличивается. Неудачно нырнул в воду, ударился затылком при падении с велосипеда — вариантов много.
- Все же у детского травматизма нет четкой сезонной зависимости, — говорит Наталья Стерликова. — Активные виды отдыха, занятия спортом в любое время года, к сожалению, могут становиться причинами травм. Скорее, существует определенная возрастная зависимость. У детей младшего возраста чаще встречаются бытовые травмы при падении, а у старших преобладают травмы во время активного отдыха и занятий спортом в разное время года.
Иногда бывает, что ребенок упал, встал, пошел, и никаких опасений нет, потому что внешне кажется, все в порядке. Но врач предупреждает, даже в случае «легкой» травмы головы детей необходимо показывать специалисту.
При черепно-мозговой травме должны настораживать:
потеря сознания;
рвота после травмы, особенно многократная;
головные боли;
головокружение;
вялость;
сонливость.
- Только после осмотра нейрохирурга и специального обследования можно определить, насколько тяжелой является травма мозга и требуется ли операция, — объяснила нейрохирург Стерликова. — Ухудшение состояния ребенка, постепенное угнетение сознания спустя некоторое время после травмы — так называемого «светлого промежутка», появление неврологических симптомов, могут быть связаны с развитием нарастающего отека мозга и формирования внутричерепной гематомы, это требует срочной госпитализации и экстренной операции.
Дети восстанавливаются быстрее
Есть во всей этой истории и положительный момент — маленькие пациенты быстрее проходят реабилитацию и результаты у них после вмешательств лучше, чем у взрослых.
- В своей практике мы часто отмечаем, что дети восстанавливаются более полноценно и быстро, — говорит Наталья Стерликова. — Помогают пластичность нервной системы, большие компенсаторные возможности ребенка. Даже при тяжелых поражениях двигательных и речевых центров головного мозга дети хорошо восстанавливаются. При таких же показателях взрослые неизбежно становятся инвалидами.
Но это не значит, что детей обходят стороной всевозможные послеоперационные осложнения. К сожалению, и такое в практике врачей встречается.
- Конечно, при нынешнем уровне развития медицинских технологий, частота послеоперационных осложнений стала существенно ниже, чем раньше, но существуют заболевания, при которых риски остаются достаточно высокими, — признала Наталья Стерликова. — Особенно это актуально для тяжелых черепно-мозговых травм, некоторых опухолей центральной нервной системы, в частности опухоли функционально важных зон, речевых центров, ствола мозга, опухолей спинного мозга.
Многое зависит от нейрохирургического оборудования, нейрофизиологического мониторинга во время операции, анестезии.
Отделение нейрохирургии ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова открылось буквально на днях после перерыва, связанного с новой коронавирусной инфекцией. Теперь маленькие пациенты могут попасть в этот стационар за специфической помощью. Все лечение здесь проводят по ОМС и некоторым видам нейрохирургических квот.