Эксперт признает, детская нейрохирургия — довольно сложный процесс.

- У нее есть свои моменты, связанные, в первую очередь, с физиологическими особенностями детского организма, более острым течением патологических процессов, — говорит Наталья Стерликова. — Возникают и трудности в оценке жалоб ребенка, врач должен быть особенно насторожен с маленькими пациентами.

К сожалению, многие нейрохирургические патологии встречаются именно в детском возрасте. И требуют своевременного лечения, чтобы в дальнейшем ребенок полноценно развивался. К таким заболеваниям относятся краниостенозы, аномалии развития головного мозга.

- Есть особенности опухолей нервной системы, встречающихся у детей, по локализации, гистологическому типу и тактике лечения в отличие от взрослых пациентов, — объяснила заведующая нейрохирургическим отделением ДГКБ №5 им. Н.Ф. Филатова.