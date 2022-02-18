Диагноз, как приговор: его невозможно предсказать, невозможно полностью вылечить, непонятно, почему возникает. Речь о шизофрении. Врачи уже установили, что большую в роль в развитии заболевания имеет наследственный фактор, но пока не смогли точно объяснить, что еще его провоцирует. Попытались это сделать американские исследователи с кафедры психиатрии и биоповеденческих наук Калифорнийского университета.

Ученые установили, что факторы, которые связаны с развитием плода и родами, способны увеличить риск развития шизофрении у ребенка . Повышены шансы у детей с резус-положительной кровью, которые родились у резус-отрицательных матерей.

- Мы сделали четкий вывод, что эти различия создают фактор риска, который, правда, возможно предотвратить при применении специальных препаратов, — рассказала одна из авторов исследования, доктор медицинских наук Кристина Палмер. Она объяснила, как это работает.