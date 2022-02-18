Диагноз, как приговор: его невозможно предсказать, невозможно полностью вылечить, непонятно, почему возникает. Речь о шизофрении. Врачи уже установили, что большую в роль в развитии заболевания имеет наследственный фактор, но пока не смогли точно объяснить, что еще его провоцирует. Попытались это сделать американские исследователи с кафедры психиатрии и биоповеденческих наук Калифорнийского университета.
Ученые установили, что факторы, которые связаны с развитием плода и родами, способны увеличить риск развития шизофрении у ребенка. Повышены шансы у детей с резус-положительной кровью, которые родились у резус-отрицательных матерей.
- Мы сделали четкий вывод, что эти различия создают фактор риска, который, правда, возможно предотвратить при применении специальных препаратов, — рассказала одна из авторов исследования, доктор медицинских наук Кристина Палмер. Она объяснила, как это работает.
Когда у матери в крови нет белка, кодируемого геном RHD, а у плода в крови этот белок есть, он воспринимается как чужеродный. Материнский иммунный ответ может иметь серьезные последствия, включая атаку клеток крови плода, вызвать анемию и гипоксию.
- Несовместимость по резус-фактору может привести к увеличению неконъюгированного билирубина, известного нейротоксина, к которому чувствительны развивающиеся глиальные клетки, — объяснила Палмер в исследовании, опубликованном в журнале
Николай Коробков
Медицина
Врач акушер-гинеколог, заместитель главного врача по медицинской части многопрофильной клиники Сестрорецкая
- Резус-несовместимость встречается у 13 процентов всех супружеских пар, — рассказал «Доктору Питеру» врач акушер-гинеколог, заместитель главного врача по медицинской части многопрофильной клиники Сестрорецкая Николай Коробков. — Частота развития гемолитической болезни плода и новорожденного при резус-конфликтной беременности в России составляет всего 0,6 процентов. Это состояние является основной причиной желтухи у новорожденного и возникает за счет иммунологического конфликта резус-отрицательной матери и резус-положительного плода в результате несовместимости их крови по резус-фактору.
Происходит массивное разрушение эритроцитов (красных кровяных клеток), которые содержат на своей поверхности резус-антиген, противорезусными антителами матери.
- В этом случае у новорожденного возникает анемия, высвобождается большое количество билирубина — высокотоксичного вещества для головного мозга плода, — объяснил Николай Коробков. — Билирубин откладывается в коже и вызывает ее желтушное окрашивание. За счет уменьшения количества эритроцитов (переносчиков кислорода) возникает кислородное голодание тканей, а за счет билирубина повреждаются все органы и ткани плода, и в первую очередь — развивающийся головной мозг. Поэтому, как указывается в исследовании, резус-несовместимость может быть фактором риска развития любой патологии головного мозга, в том числе и шизофрении, не лишена оснований.
Но врач уверен, что не все так просто.
- Отечественные исследования на эту тему проводили еще в довоенные годы, но гипотеза не подтвердилась, — рассказал акушер-гинеколог.
Вот два основных опровергающих фактора:
у больных шизофренией нет доминирования резус-положительной группы крови (для развития иммунологического конфликта);
за счет скрининга резус-несовместимости и профилактического введения антирезусного иммуноглобулина удалось уменьшить частоту гемолитической болезни плода и новорожденного до менее одного процента, однако уменьшение частоты шизофрении не произошло.
Но это вовсе не значит, что гемолитическую болезнь можно полностью исключить. Также из-за резус-несовместимости могут возникнуть другие риски:
многоводие/маловодие во время беременности;
плацентарные нарушения;
хроническая гипоксия плода;
антенатальная гибель плода;
досрочное родоразрешение (преждевременные роды);
увеличение частоты оперативных родов (в том числе кесарева сечения).
И даже если беременность и роды пройдут в целом без осложнений, то последствия резус-конфликта могут настичь ребенка в уже более взрослом возрасте.
- Это всевозможные остаточные патологии центральной нервной системы, связанные с внутриутробной гипоксией, нейротоксическим действием билирубина и недоношенностью: от легких проявлений энцефалопатии до развития ДЦП, — предупреждает Николай Коробков.
Как предупредить развитие резус-конфликта
В России действует целый комплекс мер, наиболее действенными считаются:
скрининг резус-несовместимости (изосенсибилизации) у резус-отрицательных женщин во время беременности, когда раз в 4 недели пациентка сдает кровь, где проверяется наличие титра антирезусных антител;
проведение специфической профилактики антирезусным иммуноглобулином в 28 недель (который блокирует материнские антирезусные антитела);
неинвазивное определение резус-генотипа плода (пренатальное тестирование свободной ДНК плода в крови матери, что позволяет на самых ранних этапах проводить специфическую профилактику);
преимплантационная генетическая диагностика (когда резус-отрицательная пациентка при проведении ЭКО может выбрать для подсадки резус-отрицательных эмбрионов).
- Перечисленные меры существенно снизили в последние годы частоту тяжелых форм гемолитической болезни плода и новорожденного по резус-фактору, — объяснил Николай Коробков. — Но если беременная отказывается от введения антирезусного иммуноглобулина, у врачей практически не остается шансов остановить развитие резус-конфликта, при его прогрессировании единственный шанс на спасение плода — досрочное прерывание беременности.
Не только резус
Гемолитическая болезни может возникнуть не только при резус-конфликте, но и конфликте по группе крови, например, если у матери 1 группа, а у ребенка — 2 группа.
- Из-за высокой эффективности профилактики резус-конфликта, межгрупповые иммунологические конфликты по системе групп крови АВ0 стали наиболее распространенной причиной гемолитической болезни новорожденного, — констатирует Николай Коробков.
Положительный момент этого варианта конфликта крови матери и плода —отсутствие тяжелых поражений плода в утробе матери. Отрицательный момент — отсутствие эффективной дородовой профилактики конфликта, как это разработано у резус-отрицательных беременных.
Интересные факты
Первые люди на земле были с первой (0) группой крови и резус-отрицательными (Rh), самой последней появилась четвертая группа;
сейчас резус-отрицательных людей на планете около 15 процентов;
у пары, где мать является резус-отрицательной (Rh-), а отец — резус-положительным, ребенок будет резус-положительным примерно в 72 процентах случаев;
у пары Rh- и Rh- могут быть дети только с Rh-;
кровь четвертой группы (АВ) была у Иисуса Христа, это удалось выяснить по анализу Туринской Плащаницы;
доказано статистически, что у людей со второй группой крови выше уровень выживаемости во время чумы (в XIV веке Европа пережила эпидемию чумы, в результате которой среди большинства выживших были те, у кого вторая группа крови — в связи с чем у европейцев эта группа крови встречается чаще);
в Японии считается, что кровь в большей степени определяет характер и особенности человека, чем знаки зодиака.
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