«20 лет назад они точно бы не выжили». Как в Петербурге спасают нерожденных детей при резус-конфликте

Врачи Педиатрического университета помогли родить долгожданных детей двум женщинам с тяжелым резус-конфликтом. Такое бывает, когда у будущей матери отрицательный резус-фактор крови, а у ребенка — положительный. У обеих уже есть дети и трагичный опыт потери беременностей на поздних сроках. Не помог даже введенный после первых родов антирезусный иммуноглобулин — препарат почему-то не сработал.

В Перинатальном центре СПбГПМУ ежегодно помогают выносить и родить детей 2-3 женщинам с тяжелым проявлением резус-конфликта. Как рассказали в медвузе, проблема нечастая — такая беременность встречается в 0,6 -1% случаев. Но справиться с гемолитической болезнью плода на фоне резус-конфликта нелегко. Чтобы не потерять ребенка, надо постоянно контролировать титры антител в крови матери и снижать их с помощью плазмафереза и гемосорбции. Кроме того, ещё не родившимся детям требуются внутриутробные переливания крови. Так врачи борются с анемией плода, которая приводит к отекам и нарушению кровотока, а следом к кислородному голоданию и внутриутробной гибели.

- Переливание крови – единственный метод лечения анемии плода. Маме производят прокол живота, пунктируется сосуд пуповины и в него вводятся отмытые донорские эритроциты (компонент крови, из которого удалены плазма, лейкоциты и тромбоциты). Это высокотехнологичное медицинское вмешательство, которое относится к разделу фетальной хирургии, то есть хирургии плода. Все манипуляции выполняются под ультразвуковым контролем специалистами с большим опытом, - пояснила заведующая отделением патологии беременности СПбГПМУ Ольга Сергиенко.

Резус-фактор – это специфический белок, который есть в крови 85% людей. Тех, у кого его нет, называют резус-отрицательными. Когда женщина с отрицательным резус-фактором ждёт резус-положительного ребёнка, в её организме могут вырабатываться специфические антитела. Во время следующей беременности эти антитела проникают через плаценту в кровоток плода и атакуют его эритроциты, что приводит к тяжёлым последствиям.

В медвузе рассказали истории двух счастливых мам. Одной из них стала петербурженка Инга, родившая долгожданную дочь Анастасию. У женщины уже есть 5-летний сын, тоже резус-положительный. После его рождения молодой маме вводили антирезусный иммуноглобулин, но по какой-то причине препарат не сработал. Из-за высоких титров антител женщина потеряла две беременности, но всё-таки не оставила надежду родить здорового ребёнка. Она обратилась в консультативно-диагностическое отделение СПбГПМУ, когда в очередной раз решила запланировать беременность. Врачи взяли будущую маму под постоянное наблюдение — 2 месяца пришлось провести в больнице. В итоге в феврале, на 36-неделе беременности, на свет появилась малышка весом 2500 граммов. Как говорят врачи, у таких малышей даже после рождения сохраняются проблемы, связанные с разрушением гемоглобина, но на этот раз состояние ребёнка было стабильным.

- Ей 2,5 месяца, она уже весит почти 5 килограммов. Пухленькая, внимательная, улыбается. Ребенок активный. Кроме анемии, которую врачи контролируют, к её состоянию нет претензий. Гематологи надеются, что к 3-4 месяцам уже будет легче, без резких падений гемоглобина, – рассказала Инга.

Вторая будущая мама Татьяна приехала в Перинатальный центр из Ростова-на-Дону - у нее резус-конфликт возник после первой неудачной беременности.

– До этого момента я не знала, что такое бывает. Первая беременность прервалась из-за отслойки плаценты, но антирезусный иммуноглобулин мне не вводили. Потом, когда я ждала старшую дочь, уже возник резус-конфликт, но титр был не очень высоким, и всё обошлось, – говорит Татьяна.

Семья долго мечтала о втором ребенке. По словам Татьяны, когда она наконец забеременела, главной задачей было доходить до определенного срока. К петербургским врачам она приехала уже на 23-й неделе. Врачи говорят, что на этом этапе развились тяжелые проявления гемолитической болезни плода - выраженный асцит (жидкость в брюшной полости), гидроперикардит (скопление жидкости в перикарде, или сердечной сумке), отёки подкожной жировой клетчатки, тяжёлая анемия. На консилиуме врачи решили начинать терапию. В общей сложности, чтобы сохранить беременность, потребовалось 4 переливания отмытых эритроцитов плоду и несколько курсов плазмофереза и гемосорбции – маме. Но на сроке 36 недель и 1 день показатели снова ухудшились. Было решено проводить кесарево сечение — так в апреле у Татьяны родилась дочка Виктория. Весила девочка 2690 граммов.

- Сегодня у нас уже все хорошо. Сразу после рождения сделали еще одно переливание, но на данный момент мы просто наблюдаемся. Ещё полгода – год мы будем сдавать кровь – следить за показателями гемоглобина. Но сегодняшний день всё уже не так страшно. Вот выносить – это действительно была очень сложная задача, потому что конфликт идёт, и повлиять на это очень сложно, – поделилась Татьяна, которая сейчас готовится к выписке.

По словам заведующей отделением патологии новорожденных СПбГПМУ Ирины Мызниковой, 20 лет назад таких детей вряд ли удалось бы. спасти. Просто не смогли бы сохранить беременность до минимально возможного для рождения ребёнка срока.

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