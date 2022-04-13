Из исследования тут же исключили матерей с различными заболеваниями, которые могли бы повлиять на внутриутробное развитие малыша. Также не подошли беременные с различными вредными привычками: употребляющие алкоголь, табак или наркотики. Но все равно результаты оказались шокирующими.

- Наше исследование показывает, что связь между бедностью и развитием мозга начинается в утробе матери и становится очевидной в раннем возрасте , — констатировала одна из авторов работы доктор медицины, магистр медицины, сотрудница отделения неврологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе Регина Триплетт. — Пренатальное социальное неблагополучие связано с глобальным уменьшением объема мозга и складок коры при рождении.