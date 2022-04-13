Из исследования тут же исключили матерей с различными заболеваниями, которые могли бы повлиять на внутриутробное развитие малыша. Также не подошли беременные с различными вредными привычками: употребляющие алкоголь, табак или наркотики. Но все равно результаты оказались шокирующими.
- Наше исследование показывает, что связь между бедностью и развитием мозга начинается в утробе матери и становится очевидной в раннем возрасте, — констатировала одна из авторов работы доктор медицины, магистр медицины, сотрудница отделения неврологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе Регина Триплетт. — Пренатальное социальное неблагополучие связано с глобальным уменьшением объема мозга и складок коры при рождении.
Изначально исследователи набрали 399 пар мать-младенец, все они наблюдались в акушерских клиниках Сент-Луиса с 1 сентября 2017 по 28 февраля 2020 года. Наблюдение начинали в первом и начале второго триместрах. После рождения, малышам проводили магнитно-резонансную томографию головного мозга в первые недели жизни. По итогам исключили малышей, которые родились до 37 недели беременности, находились после рождения в отделении интенсивной терапии более 7 дней или их масса тела была выше 2 килограммов. В итоге пар мать-младенец осталось 280.
- Бедность и преступность могут быть разрушительными для здоровья ребенка, — предупредили ученые в исследовании, опубликованном в медицинском журнале
Что показало МРТ-сканирование
Меньшие объемы во всем мозге;
снижение коркового серого вещества;
уменьшение подкоркового серого вещества и белого вещества;
меньшее количество складок мозга (обычно это указывает на незрелость).
- Мы обеспокоены тем, что, когда дети начинают жизнь с этими меньшими структурами мозга, их мозг может развиваться не так хорошо, как мозг младенцев, чьи матери жили в семьях с более высоким доходом, — говорит Регина Триплетт.
Примерно в это же время было опубликовано еще одно исследование в научном журнале
- У них оказались более слабые связи между структурами мозга, которые отвечают за контроль, регулирование и обработку эмоций, — объяснил доктор медицинских наук, один из главных исследователей Кристофер Смайсер. — Опыт матери во время беременности может оказать серьезное влияние на развитие мозга ее ребенка.