Аденоиды у ребенка: перерастет или придется резать?

Многие родители сталкиваются с частыми и длительными простудными заболеваниями у детей-дошкольников. Нередко при посещении ЛОР-врача они слышат — «у вас аденоиды». Подобный диагноз может вызвать панику и смятение, страх и непонимание, особенно, если врач поднимает вопрос об операции.
Но всем ли детям нужно обязательно удалять разросшиеся миндалины, можно ли «перерасти» подобное состояние, и как проводят операции сегодня? С этими вопросами «Доктор Питер» обратился к врачу оториноларингологу-хирургу высшей категории клиники «АБИА» Оксане Малышевой.
Врач оториноларинголог-хирург высшей категории клиники АБИАvk.com/abia_clinika
Это иммунный орган
Глоточная миндалина, которые мы называем более привычным названием — аденоиды, у каждого ребенка есть с рождения. Вместе с небными миндалинами (их обычно называют гландами) и лимфоидными элементами на задней стенке глотки, они образуют первую линию обороны от вторжения инфекций — лимфоглоточное кольцо.
Эти органы — своего рода база, где иммунные клетки, никогда раньше не видевшие вирусов и бактерий, проходят обучение, знакомятся с патогенными микробами и формируют защиту. Дети болеют часто потому, что иммунная система еще не совершенна и они, как правило, наиболее часто находятся в ситуации повышенной антигенной нагрузки. А именно: малыши активно посещают дошкольные учреждения (детские сады, секции, кружки), где массовое скопление народа, которое и приводит к повышенной иммунной нагрузке.
В связи с несовершенством иммунной системы и повышенной патогенной нагрузкой дети как раз находятся в той зоне риска, более повышенной восприимчивости к инфекционным заболеваниям.
Не всегда все проходит идеально
Если ребенок знакомится с окружающими его патогенными вирусами и бактериями, он периодически болеет. Это нормально, аденоиды, миндалины и остальные иммунные органы носоглотки борются с болезнью и достаточно быстро побеждают. В норме. Но не всегда эти процессы протекают идеально, как изначально заложено природой.
Иногда бывает так, что простуды настолько частые или иммунитет несколько ослаблен, что внутри аденоидов формируется постоянное раздражение. Чтобы с ним справиться, побороть врага, аденоиды увеличиваются. После того, как враг повержен, они должны «сдуться». Но уменьшение происходит не у всех малышей. И тогда каждая простуда делает миндалину все больше и больше.
И что — нужно резать?
Нет, далеко не всегда даже при увеличенных аденоидах нужна операция. У большинства детей разрастание аденоидной ткани длится до определенного возраста, а затем, отболев свое, дети переходят на новый этап. Миндалины плавно уменьшаются в размерах и к подростковому периоду становятся совсем маленькими.
Размер аденоидов очень сильно варьирует — если недавно была простуда, врач может увидеть и третью степень, в то время как после затухания воспаления в миндалине они сокращаются до первой. Всегда при проблемах с аденоидами врачи стараются начать с консервативных мероприятий. Иногда достаточно правильно пролечить малыша, не торопиться после нескольких дней простуды в садик, посидеть дома, чтобы организм полностью поборол инфекцию. Тогда аденоиды уменьшатся.
Смотрим на ребенка и симптомы
Сразу подчеркнем — вопрос относительно лечения аденоидных вегетаций всегда индивидуальный. Обязательно нужно смотреть на развитие малыша и на те проявления, которые у него возникают. Если аденоиды, когда они больших размеров, своевременно не удалить, их наличие может повлиять на формирование костей лицевого скелета, нарушит прикус из-за того, что дети с носового дыхания переходят на ротовое. В дальнейшем исправлять прикус будет долго и сложно.
Кроме того, при дыхании ртом риск простуд выше, воздух хуже согревается, очищается от примесей, горло сохнет. Дети чаще болеют простудами, что опять же раздражает и без того увеличенные аденоиды. На фоне частых простуд дети бледные, вялые, несобранные, часто пропускают садик или школу, страдает их развитие.
Операция — это всегда страшно?
Врачи никогда не посоветуют вмешательство, в обоснованности которого они сомневаются. Если есть возможность лечения детей без радикальных вмешательств — ею всегда нужно пользоваться. Чтобы решиться на операцию, нужно оценить те риски, которые возможны и иметь соответствующие показания.
В случае аденоидов страдает не только нос, но и уши, поскольку устье слуховых труб, открывающееся в глотке, разросшиеся аденоиды перекрывают. Это способствует повторяющимся отитам, создает риск снижения слуха. И это уже очень опасно. Да, операция — это радикальный метод, но она нужна, чтобы сохранить нормальный слух, избавить ребенка от серьезных проблем в будущем.
Методы давно изменились
Во времена нашего детства удаление аденоидов было достаточно травматичной процедурой, причем для психики ребенка — тоже. Их удаляли, плотно фиксируя ребенка, который все видел и слышал, острым специальным прибором практически вслепую. Конечно, это страшно для малыша и его родителей. Но сегодня все не так, и подходы к удалению другие.
На сегодняшний день аденоиды удаляют под общим наркозом. Т.е. ребенок спит и никаких болевых ощущений он не испытывает абсолютно. «Золотым стандартом» хирургии аденоидов считается удаление увеличенной гипертрофированной аденоидной ткани под контролем эндоскопа с использованием специального аппарата — шейвера. Этот аппарат позволяет удалять аденоидную ткань, не повреждая окружающие структуры. Это минимизирует травму, восстановительный период заметно укорачивается.
Без рецидивов и осложнений
Удаление происходит под контролем эндоскопической техники — это позволяет избежать в дальнейшем рецидивов заболевания. Для проведения этой операции возраст ребенка не имеет значения. Т.е. если есть показания к хирургическому лечению аденоидов, то в любом случае ребенку показана операция, независимо от того, какого возрастного порога он достиг к этому моменту.