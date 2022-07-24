Аденоиды у ребенка: перерастет или придется резать?

Смотрим на ребенка и симптомы

Сразу подчеркнем — вопрос относительно лечения аденоидных вегетаций всегда индивидуальный. Обязательно нужно смотреть на развитие малыша и на те проявления, которые у него возникают. Если аденоиды, когда они больших размеров, своевременно не удалить, их наличие может повлиять на формирование костей лицевого скелета, нарушит прикус из-за того, что дети с носового дыхания переходят на ротовое. В дальнейшем исправлять прикус будет долго и сложно.

Кроме того, при дыхании ртом риск простуд выше, воздух хуже согревается, очищается от примесей, горло сохнет. Дети чаще болеют простудами, что опять же раздражает и без того увеличенные аденоиды. На фоне частых простуд дети бледные, вялые, несобранные, часто пропускают садик или школу, страдает их развитие.

Операция — это всегда страшно?

Врачи никогда не посоветуют вмешательство, в обоснованности которого они сомневаются. Если есть возможность лечения детей без радикальных вмешательств — ею всегда нужно пользоваться. Чтобы решиться на операцию, нужно оценить те риски, которые возможны и иметь соответствующие показания.

В случае аденоидов страдает не только нос, но и уши, поскольку устье слуховых труб, открывающееся в глотке, разросшиеся аденоиды перекрывают. Это способствует повторяющимся отитам, создает риск снижения слуха. И это уже очень опасно. Да, операция — это радикальный метод, но она нужна, чтобы сохранить нормальный слух, избавить ребенка от серьезных проблем в будущем.