Гипотиреоз — это не только проблема и заболевание взрослых людей. К сожалению, от недостаточной функции щитовидной железы и дефицита гормонов страдают дети. И если врожденный гипотиреоз может определить скрининг на наследственные заболевания, который проводят в роддоме по крови из пяточки, то в возрасте чуть постарше врачи редко обращают внимание на состояние железы.
- Очень часто задержка в психическом развитии может быть результатом сниженной функции щитовидки, — предупреждает эндокринолог Илья Магеря.
Если вы после роддома не отправились к детскому эндокринологу, это еще не означает, что опасность миновала. Потому что дефицит йода остается серьезнейшей проблемой цивилизации и у детей, и у взрослых. Развитие гипотиреоза у ребенка можно обнаружить по внешним признакам.
Задержка роста
- В норме ребенок первые 5 лет жизни растет, в основном, за счет гормонов щитовидной железы, — объяснил Илья Магеря. — В норме ребенок должен в среднем прибавлять по 4 сантиметра в год.
Если этого не происходит, стоит обратиться за консультацией к врачу, чтобы развеять сомнения.
Задержка смены зубов
Врачи говорят о том, что задержка прорезывания зубов не так серьезна, как задержка смены. Если в 6-7 лет у ребенка этот процесс не начался, то стоит обратиться к стоматологу, а уже по его рекомендации к эндокринологу или другому профильному специалисту.
Кстати, опытный врач возможную задержку смены зубов обнаружит на осмотре уже в 3,5-4 года по скученности зубного ряда — отсутствию промежутков между зубами.
Незаращение родничка черепа более года
В норме малый родничок на затылке должен зарасти к 3 месяцам. Темечко — позже, это должно произойти до полутора лет. Все, что выбивается из стандартных сроков — повод для беспокойства.
Также к внешним проявлениям гипотиреоза у детей относятся:
отечность лица;
большой язык со следами от зубов — они появляются из-за того, что язык увеличился, ребенок невольно прикусывает его;
непропорциональное строение тела: короткие ручки и ножки, и большая голова;
толстая кожа;
задержка полового развития;
ожирение;
хроническая усталость, нарушение психического здоровья и умственного развития.
- Если вы заметили какие-то из перечисленных признаков у ребенка, обратитесь к эндокринологу, — настоятельно рекомендует Илья Магеря.