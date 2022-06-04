- Очень часто задержка в психическом развитии может быть результатом сниженной функции щитовидки, — предупреждает эндокринолог Илья Магеря.

Если вы после роддома не отправились к детскому эндокринологу, это еще не означает, что опасность миновала. Потому что дефицит йода остается серьезнейшей проблемой цивилизации и у детей, и у взрослых. Развитие гипотиреоза у ребенка можно обнаружить по внешним признакам.

Задержка роста

- В норме ребенок первые 5 лет жизни растет, в основном, за счет гормонов щитовидной железы, — объяснил Илья Магеря. — В норме ребенок должен в среднем прибавлять по 4 сантиметра в год .

Если этого не происходит, стоит обратиться за консультацией к врачу, чтобы развеять сомнения.