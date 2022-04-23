Знаете ли вы хоть одного ребенка, который бы сознательно хотел стать двоечником? Согласитесь, всем нравится, когда их хвалят. Никто не получает удовольствия от критики. Почему же в начальной школе в каждом классе 12-15% детей не справляются с учебной программой? Причем с элементарными вещами — не могут научиться читать, писать, считать.
На бытовом уровне всегда считается так, если ребенок хорошо учится — он умный, плохо — глупый. Поэтому родители, думая о подготовке к школе, тренируют ребенка в чтении, письме, счете и развивают логическое мышление. Но давайте разберемся, что на самом деле обычно вызывает трудности с учебой у ребенка и можно ли сделать из двоечника отличника?
психофизиолог, доктор психологических наук, руководитель детской неврологической клиники «Прогноз» и центра «Логопрогноз», доцент кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ им. А.И.Герцена
Три кита успеваемости
- Есть три кита, на которых держится школьная успеваемость первоклассника, — говорит психофизиолог Виктория Ефимова. — Это сидеть неподвижно целый урок, внимательно слушать учителя (делать то, что он говорит) и работать в классе в одном темпе со всеми. Согласитесь, что про ум тут ничего нет. Здесь больше о способности управлять своим телом.
Трудности в учебе
Часто учителя предупреждают родителей первоклашек, что прежде, чем переживать, надо дать ребенку адаптироваться к школе. Но у многих детей проблемы возникают уже с первых дней обучения в школе, и со временем не проходят, а увеличиваются как снежный ком.
- А все потому, что в жизни ребенка не было трех китов, — объясняет психолог. — Требования в детском саду обычно не такие жесткие, как в школе, и в первом классе у многих детей возникает противоречие между тем, что от них требуют и возможностями их нервной системы.
Представьте себе такую ситуацию: 20 студентов получили задание набрать на клавиатуре какой-то текст на скорость. Но 15 человек выполняют это задание на компьютере, а 5 студентов должны воспользоваться пишущей машинкой. Можно ли считать задание равноценным? В обоих случаях студенты будут нажимать пальцами на клавиши с изображением букв. Но на компьютере дело пойдет значительно быстрее, потому что часть работы выполняется в автоматическом режиме.
- Примерно такая же разница между учениками начальной школы с функционально зрелым мозгом и функционально незрелым, — объясняет Виктория Ефимова. — Детям, мозг которых действительно готов к школе, не приходится прикладывать огромные усилия для того чтобы сидеть и слушать. Ресурсы мозга освобождаются для обучения чтению, письму, счету. Дети с незрелым мозгом погружены в борьбу с импульсами от своего непослушного тела.
Незрелый мозг можно «дорастить»
— Чаще всего у детей 6-8 лет незрелыми остаются те части мозга, которые находятся в глубине полушарий, — говорит психофизиолог. — Эти структуры мозга называются глубинными или подкорковыми. И их развитие в основном должно завершиться еще до рождения ребенка. Но если на плод воздействовали какие-то «вредности», которые не позволили этому процессу завершиться до рождения (а это случается очень часто), то природа дает второй шанс. Подкорковые структуры можно «дорастить», давая мозгу задания, связанные с движением, с интенсивной работой мышц. Раньше это происходило естественным путем в каждой семье, но в мире гаджетов процесс этот оказался сильно нарушен.
Трудности в школе могут быть у ребенка, который в детстве мало…
…Ползал по полу до того, как научился ходить;
…Ходил и бегал по разным поверхностям (трава, песок, камни);
…Жевал твердую пищу с того момента, как появились зубы;
…Трогал поверхности с различными текстурами;
…Качался на качелях и катался горки;
…Самостоятельно ел, одевался, умывался с раннего возраста;
…Помогал взрослым в хозяйственных делах.
- Вспомните, сколько времени современный ребенок проводит в манеже, в коляске, в автомобильном кресле, в тележке для покупок в супермаркете, — объясняет психофизиолог Виктория Ефимова. — А если вы рано дали в руки малышу планшет или смартфон, его двигательная активность автоматически резко сокращается.
В этот момент вы даже не поняли, что создали условия для того, чтобы ребенок стал невнимательным и гиперактивным.
- Мы с вами — биологические существа. Мозг ребенка должен пройти те же этапы развития, которые проходит мозг других млекопитающих, — говорит эксперт. — Эти этапы обеспечивают надежную связь мозга с телом. После того, как ребенок научится координированно двигаться, у него появляется возможность долго сидеть, слушать, работать в темпе класса и знакомиться с абстрактными понятиями.
Решение проблемы
- Конечно, причины школьных трудностей бывают разными. Но самая распространенная — у ребенка плохо работают те системы мозга, которые отвечают за восприятие схемы тела и координацию движений, — рассказывает психофизиолог. — Это происходит потому, что дошкольнику и младшему школьнику необходимо двигаться не менее 3-х часов в день, чтобы мозг развивался нормально. У многих ли городских детей есть такая возможность? Ведь дворовые игры, которые незаметно для всех развивали детский мозг, ушли в прошлое.
Что происходит с младшим школьником, у которого возникли проблемы с учебой? После школы он делает домашнее задание, часто уже в первом классе появляются репетиторы. Его двигательная активность сокращается еще больше. Чтобы отдохнуть, он смотрит телевизор или играет в компьютерные игры.
Как правило, проблемы с учебой увеличиваются пропорционально уменьшению двигательной активности в жизни ребенка.
Одно из решений проблемы — пройти неврологическую диагностику (с помощью приборов), которая позволит узнать, относится ли все, о чем написано выше, к вашему ребенку. Эти методы оценивают работу подкорковых структур мозга, которые управляют движениями и вниманием. Например, АСВП — функциональное состояние ствола головного мозга, ЦВМВП — функциональное состояние вестибулярного аппарата, компьютерная постурография — состояние статического и динамического баланса, айтрекинг — автоматические движения глаз.
- По результатам этих исследований специалист составляет комплекс физических упражнений, который поможет преодолеть проблемы с учебой, — говорит Виктория Ефимова. — Но даже если у вас нет возможности прийти на диагностику, вы в любом случае не прогадаете, если увеличите двигательную активность ребенка до 3-х часов в день. Речь идет не о спортивных секциях, а о самых простых вещах — пройтись пешком, побегать, поиграть в мяч или бадминтон. Вы удивитесь — все, что связано с уроками, пойдет гораздо легче.