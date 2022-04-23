Трудности в учебе

Часто учителя предупреждают родителей первоклашек, что прежде, чем переживать, надо дать ребенку адаптироваться к школе. Но у многих детей проблемы возникают уже с первых дней обучения в школе, и со временем не проходят, а увеличиваются как снежный ком.

- А все потому, что в жизни ребенка не было трех китов, — объясняет психолог. — Требования в детском саду обычно не такие жесткие, как в школе, и в первом классе у многих детей возникает противоречие между тем, что от них требуют и возможностями их нервной системы.

Представьте себе такую ситуацию: 20 студентов получили задание набрать на клавиатуре какой-то текст на скорость. Но 15 человек выполняют это задание на компьютере, а 5 студентов должны воспользоваться пишущей машинкой. Можно ли считать задание равноценным? В обоих случаях студенты будут нажимать пальцами на клавиши с изображением букв. Но на компьютере дело пойдет значительно быстрее, потому что часть работы выполняется в автоматическом режиме.