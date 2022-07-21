Ковид последствия осложнения
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Масштабное британское исследование опубликовано в журнале Plos. Ученые проанализировали, какие диагнозы чаще других получали переболевшие ковидом в течение года после выздоровления.

«Накрыло» после ковида

Исследователи проанализировали данные о здоровье 428 650 пациентов с COVID-19, которые были сопоставлены с данными 428 650 контрольных пациентов. Анализ велся вплоть до января 2022 года.

Оказалось, что сразу после перенесенного ковида у пациентов увеличивался риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

- У заразившихся коронавирусом в 6 раз возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, причем, легочной эмболии — в 11 раз, предсердной аритмии — в 6 раз, венозных тромбозов — в 5 раз, — говорится в исследовании.

Также часто у переболевших диагностировали сахарный диабет — ученые выявили рост на 81% при остром течении COVID-19 и на 27% в период до 3 месяцев после болезни.

Коронавирусная инфекция может быть связана с сердечно-сосудистыми осложнениями и нарушениями уровня глюкозы в крови.

Кто под ударом

Результаты исследования британских ученых прокомментировал врач-иммунолог. По его словам, в нем есть интересный нюанс.

Владимир Болибок
Владимир Болибок
медицина

врач аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний у взрослых и детей

- Ученые в этом исследовании выяснили, что в острый период ковида риск сахарного диабета и других сердечно-сосудистых событий, таких как тромбоэмболия легочной артерии, аритмия, венозный тромбоз, увеличивается на 80 с лишним процентов, и сохраняется в течение 3 месяцев уже даже после того, как человек переболел ковидом.

Как выяснили ученые, это привело к достаточно высокой заболеваемости и достаточно высокой смертности от сердечно-сосудистых событий после выздоровления от самого коронавируса.

Но что самое интересное — исследователи выяснили, что от сахарного диабета и сердечно-сосудистых осложнений, ассоциированных с ковидом, больше всего страдают те люди, у кого ДО заражения коронавирусом уже были предвестники сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. А у кого таких предвестников не было, риски этих заболеваний не повышались и при коронавирусной инфекции и после.

Я об этом говорил и ранее, когда более менее стала ясна клиническая картина заболевания, и повторяю до сих пор. Ковид — это инфекционное воспаление сосудистого русла, интимы — внутренней оболочки сосудов.

Так что ковид вполне претендует на первого представителя ангиоинфекций, по аналогии с нейроинфекциями. Потому что основная мишень вируса — внутренняя оболочка сосудов, клетки, которые называются «интима». Интима немного разная в зависимости от того, в каком органе проходят эти кровеносные сосуды. Меняется вирус — меняются и преимущественные органы-мишени, сосуды которых ковид поражает.

Вспомните первоначальный «уханьский» штамм — в основном, было поражение капилляров легких. При «омикроне» и «кентавре» есть тропность (способность развиваться в определенных тканях и органах — прим. ред.) к сосудам поджелудочной железы, головного мозга и мышцам.

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Предвестники сахарного диабета

При инсулин-зависимом сахарном диабете 1 типа

  • обильное выделение мочи, когда пациент пьет много жидкости и также много мочится.

  • сухость во рту,

  • постоянная жажда.

При инсулин-независимом сахарном диабете 1 типа (диабет тучных)

  • избыточный вес,

  • приступы обжорства (булимии),

  • повышенное АД,

  • учащенное сердцебиение,

  • одышка при физической нагрузке, например, пи подъеме по лестнице.

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Симптомы постковидного синдрома

Ученые Сеченовского Университета определили самые распространенные симптомы постковидного синдрома среди москвичей спустя 6 и 12 месяцев после госпитализации с коронавирусом. В исследовании, проведенном по телефону, приняли участие взрослые и дети, говорится в сообщении университета.

Оказалось, что у 50% взрослых и 20% детей симптомы инфекции сохраняются спустя шесть месяцев после острой фазы коронавирусной инфекции.

  • усталость (25%),

  • трудности с дыханием (22%),

  • когнитивные нарушения (19%),

  • кожные высыпания (13%).

Анна Майская