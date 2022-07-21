- Ученые в этом исследовании выяснили, что в острый период ковида риск сахарного диабета и других сердечно-сосудистых событий, таких как тромбоэмболия легочной артерии, аритмия, венозный тромбоз , увеличивается на 80 с лишним процентов, и сохраняется в течение 3 месяцев уже даже после того, как человек переболел ковидом.

Как выяснили ученые, это привело к достаточно высокой заболеваемости и достаточно высокой смертности от сердечно-сосудистых событий после выздоровления от самого коронавируса.

Но что самое интересное — исследователи выяснили, что от сахарного диабета и сердечно-сосудистых осложнений, ассоциированных с ковидом, больше всего страдают те люди, у кого ДО заражения коронавирусом уже были предвестники сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. А у кого таких предвестников не было, риски этих заболеваний не повышались и при коронавирусной инфекции и после.

Я об этом говорил и ранее, когда более менее стала ясна клиническая картина заболевания, и повторяю до сих пор. Ковид — это инфекционное воспаление сосудистого русла, интимы — внутренней оболочки сосудов.

Так что ковид вполне претендует на первого представителя ангиоинфекций, по аналогии с нейроинфекциями. Потому что основная мишень вируса — внутренняя оболочка сосудов, клетки, которые называются «интима». Интима немного разная в зависимости от того, в каком органе проходят эти кровеносные сосуды. Меняется вирус — меняются и преимущественные органы-мишени, сосуды которых ковид поражает.

Вспомните первоначальный «уханьский» штамм — в основном, было поражение капилляров легких. При «омикроне» и «кентавре» есть тропность (способность развиваться в определенных тканях и органах — прим. ред.) к сосудам поджелудочной железы, головного мозга и мышцам.