Масштабное британское исследование опубликовано в журнале Plos. Ученые проанализировали, какие диагнозы чаще других получали переболевшие ковидом в течение года после выздоровления.
«Накрыло» после ковида
Исследователи
Оказалось, что сразу после перенесенного ковида у пациентов увеличивался риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
- У заразившихся коронавирусом в 6 раз возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, причем, легочной эмболии — в 11 раз, предсердной аритмии — в 6 раз, венозных тромбозов — в 5 раз, — говорится в исследовании.
Также часто у переболевших диагностировали сахарный диабет — ученые выявили рост на 81% при остром течении COVID-19 и на 27% в период до 3 месяцев после болезни.
Коронавирусная инфекция может быть связана с сердечно-сосудистыми осложнениями и нарушениями уровня глюкозы в крови.
Кто под ударом
Результаты исследования британских ученых прокомментировал врач-иммунолог. По его словам, в нем есть интересный нюанс.
врач аллерголог-иммунолог, специалист по лечению иммунодефицитных состояний, хронических воспалительных процессов и аллергических заболеваний у взрослых и детей
- Ученые в этом исследовании выяснили, что в острый период ковида риск сахарного диабета и других сердечно-сосудистых событий, таких как тромбоэмболия легочной артерии, аритмия, венозный тромбоз, увеличивается на 80 с лишним процентов, и сохраняется в течение 3 месяцев уже даже после того, как человек переболел ковидом.
Как выяснили ученые, это привело к достаточно высокой заболеваемости и достаточно высокой смертности от сердечно-сосудистых событий после выздоровления от самого коронавируса.
Но что самое интересное — исследователи выяснили, что от сахарного диабета и сердечно-сосудистых осложнений, ассоциированных с ковидом, больше всего страдают те люди, у кого ДО заражения коронавирусом уже были предвестники сахарного диабета и заболеваний сердечно-сосудистой системы. А у кого таких предвестников не было, риски этих заболеваний не повышались и при коронавирусной инфекции и после.
Я об этом говорил и ранее, когда более менее стала ясна клиническая картина заболевания, и повторяю до сих пор. Ковид — это инфекционное воспаление сосудистого русла, интимы — внутренней оболочки сосудов.
Так что ковид вполне претендует на первого представителя ангиоинфекций, по аналогии с нейроинфекциями. Потому что основная мишень вируса — внутренняя оболочка сосудов, клетки, которые называются «интима». Интима немного разная в зависимости от того, в каком органе проходят эти кровеносные сосуды. Меняется вирус — меняются и преимущественные органы-мишени, сосуды которых ковид поражает.
Вспомните первоначальный «уханьский» штамм — в основном, было поражение капилляров легких. При «омикроне» и «кентавре» есть тропность (способность развиваться в определенных тканях и органах — прим. ред.) к сосудам поджелудочной железы, головного мозга и мышцам.
Предвестники сахарного диабета
При инсулин-зависимом сахарном диабете 1 типа
обильное выделение мочи, когда пациент пьет много жидкости и также много мочится.
сухость во рту,
постоянная жажда.
При инсулин-независимом сахарном диабете 1 типа (диабет тучных)
избыточный вес,
приступы обжорства (булимии),
повышенное АД,
учащенное сердцебиение,
одышка при физической нагрузке, например, пи подъеме по лестнице.
Симптомы постковидного синдрома
Ученые Сеченовского Университета определили самые распространенные симптомы постковидного синдрома среди москвичей спустя 6 и 12 месяцев после госпитализации с коронавирусом. В исследовании, проведенном по телефону, приняли участие взрослые и дети,
Оказалось, что у 50% взрослых и 20% детей симптомы инфекции сохраняются спустя шесть месяцев после острой фазы коронавирусной инфекции.
усталость (25%),
трудности с дыханием (22%),
когнитивные нарушения (19%),
кожные высыпания (13%).