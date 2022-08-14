Рост заражений коронавирусом продолжается — как в России в целом, так и в столицах. В Петербурге первые ковидные койки этим летом открылись в клинической инфекционной больнице им. Боткина, туда же стали привозить первых пациентов с тяжелым течением заболевания. Как ранее сообщал «Доктор Питер», уже в начале августа почти все 48 коек реанимации были заполнены.

Как рассказал заведующий инфекционным отделением больницы им. Боткина в Петербурге, в среднем люди, заболевшие ковидом и требующие помощи врачей, в больнице проводят не более двух недель. Но есть и пациенты, которые остаются в стационаре на один-два месяца — все зависит от осложнений и тяжести заболевания, говорится в сообщении комитета по здравоохранению города.