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Рост заражений коронавирусом продолжается — как в России в целом, так и в столицах. В Петербурге первые ковидные койки этим летом открылись в клинической инфекционной больнице им. Боткина, туда же стали привозить первых пациентов с тяжелым течением заболевания. Как ранее сообщал «Доктор Питер», уже в начале августа почти все 48 коек реанимации были заполнены.

Как рассказал заведующий инфекционным отделением больницы им. Боткина в Петербурге, в среднем люди, заболевшие ковидом и требующие помощи врачей, в больнице проводят не более двух недель. Но есть и пациенты, которые остаются в стационаре на один-два месяца — все зависит от осложнений и тяжести заболевания, говорится в сообщении комитета по здравоохранению города.

Владимир Капацына
Владимир Капацына
медицина

врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделением Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Петербурге

Кто чаще попадает в больницу

- Большая часть пациентов с тяжелой и крайне-тяжелой формой коронавирусной инфекции — по-прежнему люди старше 65 лет, а также пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями (особенно эндокринной, сердечно-сосудистой системы). Отдельная категория — онкологические больные. Встречаются и пациенты среднего возраста, и 20-летние, но их намного меньше, — рассказал Владимир Капацына.

По данным на 14 августа, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с конца марта составил почти 29 тысяч случаев

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Самые частые симптомы ковида

По словам врача-инфекциониста, симптомы, на которые жалуются заразившиеся коронавирусом, похожи на признаки ОРВИ, но тем не менее, от простуды ковид все же заметно отличается. К счастью, реже среди симптомов и снижение показателей кислорода в крови, которые обычно измеряются пульсоксиметром.

- Сейчас чаще стали встречаться бронхообструктивные состояния и выраженный интоксикационный синдром. Дыхательная недостаточность (падение уровня кислорода в крови — ред.) на фоне пневмонии также бывает, но ее удельный вес значительно уменьшился, — говорит инфекционист.

Добавим, что интоксикационный синдром проявляется сильной слабостью, быстрой утомляемостью, повышенной температурой тела, обильной потливостью.

Симптомы бронхообструктивного состояния

  • удлинение выдоха,

  • появление экспираторного шума (свистящее, шумное дыхание),

  • приступы удушья,

  • участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания,

  • малопродуктивный кашель.

Когда вызывать врача при ковиде

Инфекционист советует не тянуть со звонком участковому доктору и садиться на больничный, если вы чувствуете недомогание и вот эти симптомы:

  • насморк,

  • боли в горле,

  • кашель,

  • повышение температуры тела,

  • мышечные боли.

- Лучше не заниматься самолечением и сразу обратиться к врачу. Врач определит тактику лечения и обследования, — советует Владимир Капацына.

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А надо делать прививку?

- Если у вас с момента прошлой вакцинации или болезни прошло больше 6 месяцев, я настоятельно рекомендую сделать ревакцинацию от коронавирусной инфекции, — рекомендует инфекционист. — Особенно людям, относящимся к группе риска.

Еще один аргумент доктора «за» прививку — в начале сентября начинается кампания по вакцинации от гриппа, и если вы планируете в ней участвовать, то лучше привиться от ковида сейчас.

- Период между прививками от гриппа и ковида должен составлять не менее трех-четырех недель, а значит вакцинироваться от COVID-19 нужно уже сейчас, — отмечает эксперт.

Ранее замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи рассказал, что между прививкой от гриппа и вакцинацией от коронавируса оптимально переждать две недели. По данным Роспотребнадзора, интервал между введением разных вакцин должен быть не менее 1 месяца.

Анна Майская