Рост заражений коронавирусом продолжается — как в России в целом, так и в столицах. В Петербурге первые ковидные койки этим летом открылись в клинической инфекционной больнице им. Боткина, туда же стали привозить первых пациентов с тяжелым течением заболевания. Как ранее сообщал «Доктор Питер», уже в начале августа почти все 48 коек реанимации были заполнены.
Как рассказал заведующий инфекционным отделением больницы им. Боткина в Петербурге, в среднем люди, заболевшие ковидом и требующие помощи врачей, в больнице проводят не более двух недель. Но есть и пациенты, которые остаются в стационаре на один-два месяца — все зависит от осложнений и тяжести заболевания,
врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделением Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина в Петербурге
Кто чаще попадает в больницу
- Большая часть пациентов с тяжелой и крайне-тяжелой формой коронавирусной инфекции — по-прежнему люди старше 65 лет, а также пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями (особенно эндокринной, сердечно-сосудистой системы). Отдельная категория — онкологические больные. Встречаются и пациенты среднего возраста, и 20-летние, но их намного меньше, — рассказал Владимир Капацына.
По данным на 14 августа, суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ впервые с конца марта составил почти 29 тысяч случаев
Самые частые симптомы ковида
По словам врача-инфекциониста, симптомы, на которые жалуются заразившиеся коронавирусом, похожи на признаки ОРВИ, но тем не менее, от простуды ковид все же заметно отличается. К счастью, реже среди симптомов и снижение показателей кислорода в крови, которые обычно измеряются пульсоксиметром.
- Сейчас чаще стали встречаться бронхообструктивные состояния и выраженный интоксикационный синдром. Дыхательная недостаточность (падение уровня кислорода в крови — ред.) на фоне пневмонии также бывает, но ее удельный вес значительно уменьшился, — говорит инфекционист.
Добавим, что интоксикационный синдром проявляется сильной слабостью, быстрой утомляемостью, повышенной температурой тела, обильной потливостью.
Симптомы бронхообструктивного состояния
удлинение выдоха,
появление экспираторного шума (свистящее, шумное дыхание),
приступы удушья,
участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания,
малопродуктивный кашель.
Когда вызывать врача при ковиде
Инфекционист советует не тянуть со звонком участковому доктору и садиться на больничный, если вы чувствуете недомогание и вот эти симптомы:
насморк,
боли в горле,
кашель,
повышение температуры тела,
мышечные боли.
- Лучше не заниматься самолечением и сразу обратиться к врачу. Врач определит тактику лечения и обследования, — советует Владимир Капацына.
А надо делать прививку?
- Если у вас с момента прошлой вакцинации или болезни прошло больше 6 месяцев, я настоятельно рекомендую сделать ревакцинацию от коронавирусной инфекции, — рекомендует инфекционист. — Особенно людям, относящимся к группе риска.
Еще один аргумент доктора «за» прививку — в начале сентября начинается кампания по вакцинации от гриппа, и если вы планируете в ней участвовать, то лучше привиться от ковида сейчас.
- Период между прививками от гриппа и ковида должен составлять не менее трех-четырех недель, а значит вакцинироваться от COVID-19 нужно уже сейчас, — отмечает эксперт.
Ранее замдиректора центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи