Болеют больше, чем нам говорят

- Это исследование пока не рецензировано, но на самом деле выполнено очень правдоподобно и рецензенты, скорее всего, подтвердят выводы, — говорит врач-иммунолог Владимир Болибок. — В исследовании речь идет о том, чтобы применить молекулярные маркеры тяжести воспаления и сравнить их с патофизиологическими, а дальше сопоставить с клинической картиной заболевания.

Если простым языком — у нас будет большее число пациентов требовать госпитализации после заражения B.A4/5, также будет наблюдаться более тяжелое течение заболевания, чем при заражении вариантами «омикрона» B.A.1 и B.A.2.

Как мы помним, в феврале 2022 года количество выявленных пациентов с коронавирусом доходило до 200 тысяч ежедневно, а число госпитализаций было относительно низкое.

Если сейчас это исследование подтвердится, то, возможно, в шестую волну соотношение госпитализированных пациентов по отношению к выявленным будет несколько выше.

Так что, есть вероятность, что эти новые штаммы «омикрона» более патогенные. Правда, мы можем этого и не увидеть, потому что сейчас у нас тенденция в российском здравоохранении такая, что на ковид не тестируют всех подряд. Такой команды не было. Также многие пациенты, у кого более легкое течение заболевания, не обращаются в поликлинику, а если и обращаются, получают диагноз ОРВИ без всяких тестов.

Поэтому в России может сложиться такой медико-организационный феномен — когда количество заболевших будет гораздо ниже, чем количество реально инфицированных с реальной клинической картиной.