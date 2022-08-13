суставы что есть боли снять
Фото
iStockphoto

Полностью восстановить здоровье суставов, если у вас остеоартроз (остеоартрит) невозможно, эта болезнь неизлечима, но на начальных стадиях заболевания вполне реально облегчить состояние.

Врачи советуют в первую очередь похудеть, чтобы снизить нагрузку на суставы, не забывать про упражнения — лучше всего подходят плавание кролем, ходьба и езда на велосипеде, физиотерапию и соблюдение диеты. Это позволит обходиться без обезболивающих при остеоартрозе и сохранить высокое качество жизни.

Читайте также

Болезнь не только пожилых

Что же надо есть и какие продукты выбирать в первую очередь при боли в суставах? Советы дают спортивный врач, ортопед Хельге Рипенхоф и диетолог, повар Хольгер Стромберг, авторы книги о рецептах и упражнениях при артрозе и боли в суставах, пишет немецкое издание Focus.

- Это заболевание поражает не только пожилых, — говорит Хольгер Стромберг. — У меня диагностировали артроз в молодом возрасте. Но сначала я долго страдал от болей. Только когда стало невозможно терпеть, я пошел к врачу. К сожалению, артроз уже разрушил бедро, и мне пришлось устанавливать новый тазобедренный сустав. Сейчас я делаю все возможное, чтобы проблема не повторилась.

- Только сочетание упражнений и правильной диеты может привести к долгосрочному успеху при остеоартрозе, — уверен и врач-ортопед Хельге Рипенхоф.

Что убрать из рациона

Простые рекомендации экспертов — при остеоартрозе избегайте продуктов, содержащих вещества, вызывающих воспаление в организме. /
К ним относятся

  • мясо,

  • яйца,

  • молочные продукты.

- Также могут усилить процесс воспаления сахар, продукты из пшеницы и алкоголь, — говорят специалисты.

Не стоит увлекаться и бобовыми, утверждают эксперты.

- Бобовые содержат фитиновую кислоту, которая также может быть связана с воспалением, — говорят врач и диетолог. — Тем не менее, даже эти продукты можно сделать полезными. Например, бобовые предварительно перед готовкой надо отмачивать.

Читайте также

Что есть, чтобы не болели суставы

Важно добавить в рацион фрукты, овощи, специи, травы и масла, которые содержат натуральные противовоспалительные вещества, советуют эксперты.

  • Витамин С (много в вишне, сухой кинзе, болгарском перце, шиповнике).

  • Витамин Е (оливковое масло, орехи и семена — фундук, семена тыквы, подсолнечника, миндаль).

  • Полифенолы (содержится в красных и синих фруктах и ягодах).

  • Каротиноиды (красные и желтые овощи и фрукты, тыква, шпинат).

  • Куркумин (куркума).

  • Капсаицин (чили, паприка).

  • Галактолипиды (шиповник).

  • Омега-3 жирные кислоты (льняное масло, конопляное масло, грецкие орехи, жирная морская рыба).

  • Сульфиды (чеснок, лук).

  • Минералы и микроэлементы, такие как магний, цинк, железо, селен (цельное зерно, темный какао-порошок, темно-зеленые листовые овощи, такие как мангольд, листовая свекла).

Руслан Акжигитов
травматология, ортопедия, мануальная терапия

Врач травматолог-ортопед, мануальный терапевт

vk.com/moscowclinic

Как облегчить боль в суставах

- Поскольку суставной хрящ регенерируется только у детей, артроз обычно не проходит. Следовательно, болезнь неизлечима. Однако эффективное лечение облегчает симптомы и замедляет прогрессирование заболевания, — говорит и эксперт «Доктора Питера» врач-травматолог Руслан Акжигитов. — Облегчить боль и улучшить структуру суставов помогут активные ингредиенты — такие как хондроитинсульфат и глюкозамин (натуральные компоненты суставного хряща, доступные в виде пищевых добавок или лекарств). Однако их эффективность однозначно не доказана. Именно поэтому врач использует эти вещества только тогда, когда классическая терапия невозможна.

Анна Майская