Болезнь не только пожилых

Что же надо есть и какие продукты выбирать в первую очередь при боли в суставах? Советы дают спортивный врач, ортопед Хельге Рипенхоф и диетолог, повар Хольгер Стромберг, авторы книги о рецептах и упражнениях при артрозе и боли в суставах, пишет немецкое издание Focus.

- Это заболевание поражает не только пожилых, — говорит Хольгер Стромберг. — У меня диагностировали артроз в молодом возрасте. Но сначала я долго страдал от болей. Только когда стало невозможно терпеть, я пошел к врачу. К сожалению, артроз уже разрушил бедро, и мне пришлось устанавливать новый тазобедренный сустав. Сейчас я делаю все возможное, чтобы проблема не повторилась.

- Только сочетание упражнений и правильной диеты может привести к долгосрочному успеху при остеоартрозе, — уверен и врач-ортопед Хельге Рипенхоф.