Полностью восстановить здоровье суставов, если у вас остеоартроз (остеоартрит) невозможно, эта болезнь неизлечима, но на начальных стадиях заболевания вполне реально облегчить состояние.
Врачи советуют в первую очередь похудеть, чтобы снизить нагрузку на суставы, не забывать про упражнения — лучше всего подходят плавание кролем, ходьба и езда на велосипеде, физиотерапию и соблюдение диеты. Это позволит обходиться без обезболивающих при остеоартрозе и сохранить высокое качество жизни.
Болезнь не только пожилых
Что же надо есть и какие продукты выбирать в первую очередь при боли в суставах? Советы дают спортивный врач, ортопед Хельге Рипенхоф и диетолог, повар Хольгер Стромберг, авторы книги о рецептах и упражнениях при артрозе и боли в суставах,
- Это заболевание поражает не только пожилых, — говорит Хольгер Стромберг. — У меня диагностировали артроз в молодом возрасте. Но сначала я долго страдал от болей. Только когда стало невозможно терпеть, я пошел к врачу. К сожалению, артроз уже разрушил бедро, и мне пришлось устанавливать новый тазобедренный сустав. Сейчас я делаю все возможное, чтобы проблема не повторилась.
- Только сочетание упражнений и правильной диеты может привести к долгосрочному успеху при остеоартрозе, — уверен и врач-ортопед Хельге Рипенхоф.
Что убрать из рациона
Простые рекомендации экспертов — при остеоартрозе избегайте продуктов, содержащих вещества, вызывающих воспаление в организме. /
К ним относятся
мясо,
яйца,
молочные продукты.
- Также могут усилить процесс воспаления сахар, продукты из пшеницы и алкоголь, — говорят специалисты.
Не стоит увлекаться и бобовыми, утверждают эксперты.
- Бобовые содержат фитиновую кислоту, которая также может быть связана с воспалением, — говорят врач и диетолог. — Тем не менее, даже эти продукты можно сделать полезными. Например, бобовые предварительно перед готовкой надо отмачивать.
Что есть, чтобы не болели суставы
Важно добавить в рацион фрукты, овощи, специи, травы и масла, которые содержат натуральные противовоспалительные вещества, советуют эксперты.
Витамин С (много в вишне, сухой кинзе, болгарском перце, шиповнике).
Витамин Е (оливковое масло, орехи и семена — фундук, семена тыквы, подсолнечника, миндаль).
Полифенолы (содержится в красных и синих фруктах и ягодах).
Каротиноиды (красные и желтые овощи и фрукты, тыква, шпинат).
Куркумин (куркума).
Капсаицин (чили, паприка).
Галактолипиды (шиповник).
Омега-3 жирные кислоты (льняное масло, конопляное масло, грецкие орехи, жирная морская рыба).
Сульфиды (чеснок, лук).
Минералы и микроэлементы, такие как магний, цинк, железо, селен (цельное зерно, темный какао-порошок, темно-зеленые листовые овощи, такие как мангольд, листовая свекла).
Врач травматолог-ортопед, мануальный терапевтvk.com/moscowclinic
Как облегчить боль в суставах
- Поскольку суставной хрящ регенерируется только у детей, артроз обычно не проходит. Следовательно, болезнь неизлечима. Однако эффективное лечение облегчает симптомы и замедляет прогрессирование заболевания, — говорит и эксперт «Доктора Питера» врач-травматолог Руслан Акжигитов. — Облегчить боль и улучшить структуру суставов помогут активные ингредиенты — такие как хондроитинсульфат и глюкозамин (натуральные компоненты суставного хряща, доступные в виде пищевых добавок или лекарств). Однако их эффективность однозначно не доказана. Именно поэтому врач использует эти вещества только тогда, когда классическая терапия невозможна.