лишний вес калории алкоголь
Фото
IStockphoto

Да, мы о нем — об алкоголе. Его побочный эффект — лишние килограммы. Даже если вы пьете не сладкие коктейли, а выбираете сухое вино, спиртное и похудение фактически несовместимы. Почему алкоголь заставляет нас толстеть, объяснили диетологи.

В 100 мл сухого красного вина всего 70 кКал, а в пиве и сухом сидре — еще меньше. Почему же со спиртным не работает правило подсчета калорий, если не пить его литрами?

Оказывается, есть другие механизмы, которые работают против вас и добавляют лишнего веса, когда алкоголь — не случайный «гость» в рационе.

Алкоголь подавляет сжигание жиров

Алкоголь — это токсин, даже один грамм. Как только он попадает в организм, в работу активно включается печень. Этот орган направляет всю свою энергию на то, чтобы расщепить алкоголь на нетоксичные компоненты. При этом печень не имеет никакой возможности отвлекаться на посторонние дела — например, перерабатывать жир. И он просто начинает накапливаться, а вес — расти.

Так что, даже если с вином вы едите легкий салат или рыбу, или сыр, то вся эта пища откладывается в виде жира, а не сжигается для получения энергии.

- Представьте, что пара бокалов вина, которые вы собираетесь выпить этим вечером — это самый настоящий выключатель сжигания жира, — рассказала доктор Холли Вятт из университета Алабамы. — И так вы никогда не похудеете.

Холли Вятт, доктор медицины

Если вы хотите похудеть, но не можете отказаться от алкоголя, это может быть признаком зависимости.

Алкоголь заставляет нас есть

Если вы решили, что самый простой способ пить алкоголь и не толстеть — это просто не закусывать, то вряд ли это у вас получится. Алкоголь насильно «заставит» вас что-то съесть, а потом — и еще немного, потому что вызывает зверское чувство голода.

Так что, расслабляясь с сухим вином, практически невозможно будет отказаться от еды — и вы окажетесь в том самом порочном круге, который все равно приведет к увеличению веса.

Исследования доказали, что алкоголь влияет на гормоны, связанные с чувством голода — грелин и лептин, и никакой силой воли повлиять на это вы не можете.

- Наш организм не воспринимает жидкость как еду, — говорит Вятт. — И вы можете не заметить как переберете калорий, выпивая бокал за бокалом.

Читайте также

Алкоголь снимает барьеры

Алкоголь расслабляет, воздействуя на соответствующие отделы нашего мозга, и это не хорошо, а плохо. Вы позволите себе больше, чем разрешаете на трезвую голову — и это касается в том числе и вредной еды.

Если в обычной жизни вы кремень, и даже не смотрите в сторону булочек и пиццы, то после бокала вина сила воли может изрядно пострадать, и вы, не задумываясь и не рефлексируя, махнете рукой на диеты и ограничения.

- Даже когда вы протрезвеете, то шансов, что прямо с утра вы побежите в спортзал и будете есть «курогрудку», очень малы. И значит еще один день будет потерян, — говорит диетолог Джуди Саймон.

Читайте также

Алкоголь нарушает гормональный баланс

Алкоголь может разрушить вашу эндокринную систему. К спиртному, попадающему в наш организм, очень восприимчивы репродуктивные гормоны тестостерон и эстроген, которые также отвечают и за вес мужчины и женщины.

- Алкоголь может влиять на ваш циркадный ритм, а также на уровень кортизола, — говорит Лаура Лашингер, доцент кафедры диетологии Техасского университета в Остине. — Алкоголь — это экстремальный фактор, вызывающий стресс в организме, а гормон, который вырабатывается в таких условиях — это кортизол. Он влияет в том числе и на метаболизм и способствует увеличению веса, особенно в области живота.

Ранее диетолог Лорен Манакер перечислила виды алкоголя, от которых абсолютно точно стоит отказаться тем, кто пытается бросить вес. Кроме пива в списке виски с колой и три популярных алкогольных коктейля. Причем, некоторые из них на первый взгляд не выглядят очень калорийными.

Анна Майская