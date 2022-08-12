Да, мы о нем — об алкоголе. Его побочный эффект — лишние килограммы. Даже если вы пьете не сладкие коктейли, а выбираете сухое вино, спиртное и похудение фактически несовместимы. Почему алкоголь заставляет нас толстеть, объяснили диетологи.
В 100 мл сухого красного вина всего 70 кКал, а в пиве и сухом сидре — еще меньше. Почему же со спиртным не работает правило подсчета калорий, если не пить его литрами?
Оказывается, есть другие механизмы, которые работают против вас и добавляют лишнего веса, когда алкоголь — не случайный «гость» в рационе.
Алкоголь подавляет сжигание жиров
Алкоголь — это токсин, даже один грамм. Как только он попадает в организм, в работу активно включается печень. Этот орган направляет всю свою энергию на то, чтобы расщепить алкоголь на нетоксичные компоненты. При этом печень не имеет никакой возможности отвлекаться на посторонние дела — например, перерабатывать жир. И он просто начинает накапливаться, а вес — расти.
Так что, даже если с вином вы едите легкий салат или рыбу, или сыр, то вся эта пища откладывается в виде жира, а не сжигается для получения энергии.
- Представьте, что пара бокалов вина, которые вы собираетесь выпить этим вечером — это самый настоящий выключатель сжигания жира, —
Если вы хотите похудеть, но не можете отказаться от алкоголя, это может быть признаком зависимости.
Алкоголь заставляет нас есть
Если вы решили, что самый простой способ пить алкоголь и не толстеть — это просто не закусывать, то вряд ли это у вас получится. Алкоголь насильно «заставит» вас что-то съесть, а потом — и еще немного, потому что вызывает зверское чувство голода.
Так что, расслабляясь с сухим вином, практически невозможно будет отказаться от еды — и вы окажетесь в том самом порочном круге, который все равно приведет к увеличению веса.
- Наш организм не воспринимает жидкость как еду, — говорит Вятт. — И вы можете не заметить как переберете калорий, выпивая бокал за бокалом.
Алкоголь снимает барьеры
Алкоголь расслабляет, воздействуя на соответствующие отделы нашего мозга, и это не хорошо, а плохо. Вы позволите себе больше, чем разрешаете на трезвую голову — и это касается в том числе и вредной еды.
Если в обычной жизни вы кремень, и даже не смотрите в сторону булочек и пиццы, то после бокала вина сила воли может изрядно пострадать, и вы, не задумываясь и не рефлексируя, махнете рукой на диеты и ограничения.
- Даже когда вы протрезвеете, то шансов, что прямо с утра вы побежите в спортзал и будете есть «курогрудку», очень малы. И значит еще один день будет потерян, — говорит диетолог
Алкоголь нарушает гормональный баланс
Алкоголь может разрушить вашу эндокринную систему. К спиртному, попадающему в наш организм, очень восприимчивы репродуктивные гормоны тестостерон и эстроген, которые также отвечают и за вес мужчины и женщины.
- Алкоголь может влиять на ваш циркадный ритм, а также на уровень кортизола, — говорит Лаура Лашингер, доцент кафедры диетологии Техасского университета в Остине. — Алкоголь — это экстремальный фактор, вызывающий стресс в организме, а гормон, который вырабатывается в таких условиях — это кортизол. Он влияет в том числе и на метаболизм и способствует увеличению веса, особенно в области живота.
Ранее диетолог Лорен Манакер перечислила виды алкоголя, от которых абсолютно точно стоит отказаться тем, кто пытается бросить вес. Кроме пива в списке виски с колой и три популярных алкогольных коктейля. Причем, некоторые из них на первый взгляд не выглядят очень калорийными.