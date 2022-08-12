Да, мы о нем — об алкоголе. Его побочный эффект — лишние килограммы. Даже если вы пьете не сладкие коктейли, а выбираете сухое вино, спиртное и похудение фактически несовместимы. Почему алкоголь заставляет нас толстеть, объяснили диетологи.

В 100 мл сухого красного вина всего 70 кКал, а в пиве и сухом сидре — еще меньше. Почему же со спиртным не работает правило подсчета калорий, если не пить его литрами?

Оказывается, есть другие механизмы, которые работают против вас и добавляют лишнего веса, когда алкоголь — не случайный «гость» в рационе.

Алкоголь подавляет сжигание жиров

Алкоголь — это токсин, даже один грамм. Как только он попадает в организм, в работу активно включается печень. Этот орган направляет всю свою энергию на то, чтобы расщепить алкоголь на нетоксичные компоненты. При этом печень не имеет никакой возможности отвлекаться на посторонние дела — например, перерабатывать жир. И он просто начинает накапливаться, а вес — расти.

Так что, даже если с вином вы едите легкий салат или рыбу, или сыр, то вся эта пища откладывается в виде жира, а не сжигается для получения энергии.