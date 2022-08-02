Муж, дети-школьники, миллионы поклонников по всему миру — певице приходится соответствовать образу молодой жены и мамы. И если с задором и активностью все в порядке, Алла Пугачева всегда молода душой, то старение внешнее остановить не так-то просто. А Пугачевой уже 73 года.

Звезда пережила, по слухам, ни одну пластическую операцию, довольно много времени проводит у косметологов. Но спустя относительно длительное отсутствие на сцене многие поклонники ужаснулись внешности певицы: на лице Пугачевой появились не просто морщины, а провалы и бугры, похожие на шрамы под кожей. Кто-то подозревает, что такое резкое «старение» могло произойти из-за серьезной болезни, а кто-то решил, что все дело в неудачной пластике.