Муж, дети-школьники, миллионы поклонников по всему миру — певице приходится соответствовать образу молодой жены и мамы. И если с задором и активностью все в порядке, Алла Пугачева всегда молода душой, то старение внешнее остановить не так-то просто. А Пугачевой уже 73 года.
Звезда пережила, по слухам, ни одну пластическую операцию, довольно много времени проводит у косметологов. Но спустя относительно длительное отсутствие на сцене многие поклонники ужаснулись внешности певицы: на лице Пугачевой появились не просто морщины, а провалы и бугры, похожие на шрамы под кожей. Кто-то подозревает, что такое резкое «старение» могло произойти из-за серьезной болезни, а кто-то решил, что все дело в неудачной пластике.
Пластический хирург Андрей Макаров не склонен считать, что Алла Пугачева выглядит плохо.
- Алла Борисовна в любом случае выглядит хронологически моложе своего настоящего возраста, — объяснил врач «Доктору Питеру».
Однако хирург подчеркнул и недостатки: в околоушной, щечной, скуловой области рельеф кожи не очень ровный. Именно в этих областях при подтяжке лица проходит отслойка тканей.
- В зоне, где проходит операция и даже косметологические процедуры — например, RF-лифтинг, всегда происходит образование рубцовой ткани — фиброз, — рассказал пластический хирург Андрей Макаров. — С одной стороны — это хорошо, так как при подтяжке лица ткани перемещаются в положение, в котором были 10-15 лет назад и фиксируются рубцовой тканью. С другой стороны — если операции и косметологические процедуры выполняются неоднократно, кровообращение в коже, подкожной клетчатке, мимических мышцах нарушается. Рубцовый процесс в таком случае может быть непредсказуемым.
Но дело не только в операциях и косметологии. Довольно сильно на внешность влияет курение. Особенно в момент реабилитации после вмешательств.
- Никотин негативно влияет на кровообращение, он вызывает нарушение микроциркуляции в ранее оперированных зонах лица, — предупредил Андрей Макаров. — Соответственно, ткани в зоне проведения операции подвергаются ишемии, нарушается их питание. Какие-то участки тканей некротизируются и в итоге замещаются рубцовой тканью.
Вероятно, полностью избавиться от уже проявившихся недостатков уже не удастся, но, чтобы избежать дальнейшего фиброза, стоит отказаться от курения и обратиться к опытным косметологам, которые по возможности скроют образовавшиеся провалы на лице.