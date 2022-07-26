Кремы не помогут: 6 признаков, что вы уже по-настоящему стареете

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Старение неизбежно для любого человека, но косметологи и дерматологи знают, у каждого этот процесс происходит по-своему. Существуют определенные внешние признаки и типичные симптомы, при наличии которых стоит запланировать визит к косметологу и сделать посещение специалиста регулярной процедурой. Причем, возрастные границы в этом случае — относительно условны. У кого-то признаки возрастных изменений возникают уже в 25-30 лет, а кому-то везет больше, и первые изменения заметны после 35-ти.

Специалисты выделяют 5 основных типов старения, на основании определения конкретного типа врач подберет необходимые процедуры и определит домашний уход, чтобы достичь максимальных результатов. Кроме того, «Доктор Питер» совместно с врачом-косметологом, дерматологом клиники «АБИА» Галиной Циммерман собрали 6 признаков того, что лицо стареет и пора принимать меры, чтобы сохранить красоту и молодость.

Галина Циммерман
дерматология, косметология

врач-косметолог, дерматолог клиники «АБИА»

vk.com/kosmetologia_plastika

Изменения лица по-своему уникальны

Возрастные изменения у каждого из нас уникальны. Они зависят от многих факторов — региона проживания, образа жизни и вредных привычек, общего состояния здоровья, особенностей ухода за кожей лица и тела. Но рано или поздно появляются признаки, выдающие возраст и сигналящие о том, что пора посетить косметолога и подобрать для себя подходящую anti-age программу.

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6 признаков старения

  1. Изменение цвета. Лицо тускнеет, окраска кожи становится неоднородной с появлением пигментации на скулах, области лба. Пигментация может быть от светло- до темно-коричневой, могут проступать серо-голубые пятнышки.

  2. Снижение тонуса кожи из-за постепенного уменьшения в клетках воды, замедления процессов обновления коллагеновых и эластиновых волокон. Если вы потянете кожу или защипнете ее между пальцами, складочка расправляется гораздо медленнее, чем ранее.

  3. Сеточка мелких морщин и более глубокие бороздки. В зеркале вы отмечаете мелкую паутинку морщинок вокруг глаз, а в области межбровья и на лбу могут быть более глубокие бороздки.

  4. Изменения овала лица из-за действия сил гравитации. Кожа на лице достаточно подвижна, и по мере возраста каркас, поддерживающий ткани, ослабевает, ткани провисают, из-за чего лицо приобретает угрюмый, усталый вид, взгляд «тяжелеет».

  5. Тени, темные круги вокруг глаз. Они связаны с истончением кожи, перераспределения жира в этой деликатной области. В результате под кожей просвечивают сосуды, создавая этот неприятный визуальный эффект. Лицо кажется усталым.

  6. Утолщение кожи с расширением пор. У части людей кожа с возвратом не становится тоньше, а наоборот, утолщается, отчетливее проступают расширенные поры. Все это придает неровность цвета, ухудшает внешний вид.

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Определимся с типом старения

На первом приеме у косметолога нужно будет определить особенности кожи лица и тип старения. Это важно для правильного подбора процедур по уходу и борьбе с возрастными изменениями как в стенах клинки, так и дома. Те процедуры, что подходят обладательницам мелкоморщинистого типа, могут совершено не подойти при мускульном старении.

Усталый тип

Чаще возникает у худощавых, с овальной или ромбовидной формой лица. Основные изменения — снижение тонуса мышечных волокон, деформация мягких тканей. Образуются глубокие складки, выраженные морщины.

Кремы не помогут: 6 признаков, что вы уже по-настоящему стареете
Софи Марсо
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Кремы не помогут: 6 признаков, что вы уже по-настоящему стареете
Кейт Миддлон
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Для коррекции изменений врач может рекомендовать:

  • Курс ручного массажа лица.

  • Поверхностные химические пилинги.

  • Мезотерапию.

  • Процедуру биоревитализации.

  • Объемное моделирование лица с использованием филлеров на основе гиалуроновой кислоты и гидроксиапатита кальция.

  • Ультразвуковой (SMAS) лифтинг. Сегодня это ключевая альтернатива подтяжке лица.

  • Лазерное омоложение.

Мелкоморщинистый тип

Кремы не помогут: 6 признаков, что вы уже по-настоящему стареете
По этому типу стареет Шэрон Стоун
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Это зачастую худощавые люди с сухостью кожи, у них обычно проявляется пигментация и мимические морщинки. Из рекомендаций им стоит посоветовать:

  • Правильно подобрать постоянный уход за кожей в домашних условиях.                                                          

  • Проведение регулярной биоревитализации — стандартные схемы, в том числе поддерживающие процедуры.

  • Проведение плазмолифтинга.

  • Курсы мезотерапии с использованием пептидов и антиоксидантов.

  • Контурную пластику — препараты на основе гиалуроновой, полимолочной кислоты, гидроксиапатита кальция.

  • Применение ботулинотерапии.

  • Фото- и лазерное омоложение.

Мускульный тип

Кремы не помогут: 6 признаков, что вы уже по-настоящему стареете
Синди Кроуфорд
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Кремы не помогут: 6 признаков, что вы уже по-настоящему стареете
Кира Найтли
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Типичен для азиатов, с нормальной или жирной кожей. Овал лица почти не страдает, проблемы между дисбалансом в развитии мускулов и изменений кожи. Ключевая проблема — пигментация и уменьшение подкожного жира с образованием глубоких морщин. Рекомендации по коррекции:

  • Массажи для поддержания тонуса мышц в области средней трети лица.

  • Химические пилинги.

  • Проведение ботулинотерапии.

  • Курсы мезотерапии с антиоксидантами.

  • Плазмолифтинг.

  • Биоревитализация.

  • Периодическая ультразвуковая чистка.

  • Фото- и лазерное омоложение.

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Деформационный или отечный тип

Кремы не помогут: 6 признаков, что вы уже по-настоящему стареете
Типаж Катрин Денев
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Характерен для людей плотного телосложения, обладателей жирной либо комбинированной кожи. У них выражен гравитационный птоз нижней и средней третей лица, образуются брыли.  Помочь в борьбе с изменениями могут:

  • Индивидуальный подбор диеты — им нельзя худеть быстро.

  • Лимфодренажные массажи.

  • Химические пилинги.

  • Мезотерапия с венотониками.

  • Ботулинотерапия.

  • Ультразвуковой (SMAS) лифтинг.

  • Микротоковая терапия.

  • Лазерная шлифовка

  • Фотоомоложение.

  • Нитевой лифтинг.

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Смешанный тип — от всех понемногу

В этом варианте могут сочетаться сразу несколько типов, описанных выше. Особенно этот вариант часто возникает у людей, которые резко теряют вес, страдают от сухости, несовершенств кожи и проблем со здоровьем. В этом случае помимо косметических процедур может потребоваться и консультация эндокринолога, диетолога, гастроэнтеролога. Из процедур им могут предложить:

  • Химические пилинги.

  • Контурную пластику.

  • Ботулинотерапию.

  • Ультразвуковой (SMAS) лифтинг.

  • Лазерное омоложение.

  • Нитевой лифтинг.

Помимо этого, для каждого тип старения и особенностей кожи врач посоветует еще и средства для домашнего ухода, умывания, питания кожи днем и ночью.

А как меняет внешность подтяжка лица — смотрите в нашей фотогалерее

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Алена Парецкая