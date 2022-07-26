Кремы не помогут: 6 признаков, что вы уже по-настоящему стареете

Старение неизбежно для любого человека, но косметологи и дерматологи знают, у каждого этот процесс происходит по-своему. Существуют определенные внешние признаки и типичные симптомы, при наличии которых стоит запланировать визит к косметологу и сделать посещение специалиста регулярной процедурой. Причем, возрастные границы в этом случае — относительно условны. У кого-то признаки возрастных изменений возникают уже в 25-30 лет, а кому-то везет больше, и первые изменения заметны после 35-ти.
Специалисты выделяют 5 основных типов старения, на основании определения конкретного типа врач подберет необходимые процедуры и определит домашний уход, чтобы достичь максимальных результатов. Кроме того, «Доктор Питер» совместно с врачом-косметологом, дерматологом клиники «АБИА» Галиной Циммерман собрали 6 признаков того, что лицо стареет и пора принимать меры, чтобы сохранить красоту и молодость.
врач-косметолог, дерматолог клиники «АБИА»vk.com/kosmetologia_plastika
Изменения лица по-своему уникальны
Возрастные изменения у каждого из нас уникальны. Они зависят от многих факторов — региона проживания, образа жизни и вредных привычек, общего состояния здоровья, особенностей ухода за кожей лица и тела. Но рано или поздно появляются признаки, выдающие возраст и сигналящие о том, что пора посетить косметолога и подобрать для себя подходящую anti-age программу.
6 признаков старения
Изменение цвета. Лицо тускнеет, окраска кожи становится неоднородной с появлением пигментации на скулах, области лба. Пигментация может быть от светло- до темно-коричневой, могут проступать серо-голубые пятнышки.
Снижение тонуса кожи из-за постепенного уменьшения в клетках воды, замедления процессов обновления коллагеновых и эластиновых волокон. Если вы потянете кожу или защипнете ее между пальцами, складочка расправляется гораздо медленнее, чем ранее.
Сеточка мелких морщин и более глубокие бороздки. В зеркале вы отмечаете мелкую паутинку морщинок вокруг глаз, а в области межбровья и на лбу могут быть более глубокие бороздки.
Изменения овала лица из-за действия сил гравитации. Кожа на лице достаточно подвижна, и по мере возраста каркас, поддерживающий ткани, ослабевает, ткани провисают, из-за чего лицо приобретает угрюмый, усталый вид, взгляд «тяжелеет».
Тени, темные круги вокруг глаз. Они связаны с истончением кожи, перераспределения жира в этой деликатной области. В результате под кожей просвечивают сосуды, создавая этот неприятный визуальный эффект. Лицо кажется усталым.
Утолщение кожи с расширением пор. У части людей кожа с возвратом не становится тоньше, а наоборот, утолщается, отчетливее проступают расширенные поры. Все это придает неровность цвета, ухудшает внешний вид.
Определимся с типом старения
На первом приеме у косметолога нужно будет определить особенности кожи лица и тип старения. Это важно для правильного подбора процедур по уходу и борьбе с возрастными изменениями как в стенах клинки, так и дома. Те процедуры, что подходят обладательницам мелкоморщинистого типа, могут совершено не подойти при мускульном старении.
Усталый тип
Чаще возникает у худощавых, с овальной или ромбовидной формой лица. Основные изменения — снижение тонуса мышечных волокон, деформация мягких тканей. Образуются глубокие складки, выраженные морщины.
Для коррекции изменений врач может рекомендовать:
Курс ручного массажа лица.
Поверхностные химические пилинги.
Мезотерапию.
Процедуру биоревитализации.
Объемное моделирование лица с использованием филлеров на основе гиалуроновой кислоты и гидроксиапатита кальция.
Ультразвуковой (SMAS) лифтинг. Сегодня это ключевая альтернатива подтяжке лица.
Лазерное омоложение.
Мелкоморщинистый тип
Это зачастую худощавые люди с сухостью кожи, у них обычно проявляется пигментация и мимические морщинки. Из рекомендаций им стоит посоветовать:
Правильно подобрать постоянный уход за кожей в домашних условиях.
Проведение регулярной биоревитализации — стандартные схемы, в том числе поддерживающие процедуры.
Проведение плазмолифтинга.
Курсы мезотерапии с использованием пептидов и антиоксидантов.
Контурную пластику — препараты на основе гиалуроновой, полимолочной кислоты, гидроксиапатита кальция.
Применение ботулинотерапии.
Фото- и лазерное омоложение.
Мускульный тип
Типичен для азиатов, с нормальной или жирной кожей. Овал лица почти не страдает, проблемы между дисбалансом в развитии мускулов и изменений кожи. Ключевая проблема — пигментация и уменьшение подкожного жира с образованием глубоких морщин. Рекомендации по коррекции:
Массажи для поддержания тонуса мышц в области средней трети лица.
Химические пилинги.
Проведение ботулинотерапии.
Курсы мезотерапии с антиоксидантами.
Плазмолифтинг.
Биоревитализация.
Периодическая ультразвуковая чистка.
Фото- и лазерное омоложение.
Деформационный или отечный тип
Характерен для людей плотного телосложения, обладателей жирной либо комбинированной кожи. У них выражен гравитационный птоз нижней и средней третей лица, образуются брыли. Помочь в борьбе с изменениями могут:
Индивидуальный подбор диеты — им нельзя худеть быстро.
Лимфодренажные массажи.
Химические пилинги.
Мезотерапия с венотониками.
Ботулинотерапия.
Ультразвуковой (SMAS) лифтинг.
Микротоковая терапия.
Лазерная шлифовка
Фотоомоложение.
Нитевой лифтинг.
Смешанный тип — от всех понемногу
В этом варианте могут сочетаться сразу несколько типов, описанных выше. Особенно этот вариант часто возникает у людей, которые резко теряют вес, страдают от сухости, несовершенств кожи и проблем со здоровьем. В этом случае помимо косметических процедур может потребоваться и консультация эндокринолога, диетолога, гастроэнтеролога. Из процедур им могут предложить:
Химические пилинги.
Ботулинотерапию.
Ультразвуковой (SMAS) лифтинг.
Лазерное омоложение.
Нитевой лифтинг.
Помимо этого, для каждого тип старения и особенностей кожи врач посоветует еще и средства для домашнего ухода, умывания, питания кожи днем и ночью.