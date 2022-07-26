Кремы не помогут: 6 признаков, что вы уже по-настоящему стареете

Старение неизбежно для любого человека, но косметологи и дерматологи знают, у каждого этот процесс происходит по-своему. Существуют определенные внешние признаки и типичные симптомы, при наличии которых стоит запланировать визит к косметологу и сделать посещение специалиста регулярной процедурой. Причем, возрастные границы в этом случае — относительно условны. У кого-то признаки возрастных изменений возникают уже в 25-30 лет, а кому-то везет больше, и первые изменения заметны после 35-ти.

Специалисты выделяют 5 основных типов старения, на основании определения конкретного типа врач подберет необходимые процедуры и определит домашний уход, чтобы достичь максимальных результатов. Кроме того, «Доктор Питер» совместно с врачом-косметологом, дерматологом клиники «АБИА» Галиной Циммерман собрали 6 признаков того, что лицо стареет и пора принимать меры, чтобы сохранить красоту и молодость.