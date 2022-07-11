Курение — это зависимость, и все знают (в том числе, благодаря узаконенным надписям на пачках сигарет), какими могут быть ее последствия для всего организма. При вдыхании табачного дыма повреждается слизистая оболочка всех дыхательных путей. У заядлых курильщиков страдает дыхательная система — мелкие бронхи закупориваются, легкие темнеют и наполняются слизью, дыхание затрудняется, появляется хронический кашель, хрипы, одышка.

Многие курильщики осознают, какой вред наносят организму и задумываются о том, чтобы отказаться от курения. Только вот отказаться от привычки не так просто.