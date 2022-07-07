За последние годы интерес людей к профилактической медицине сильно возрос. Да и врачи не устают напоминать, что каждому человеку раз в полгода-год желательно проходить диспансеризацию.
Обычно диспансеризация состоит из осмотров врачей и лабораторных исследований — анализов, по результатам которых можно оценить общее состояние организма, ведь многие заболевания могут длительное время не давать о себе знать.
Так какие же анализы надо сдавать абсолютно всем, неважно, сколько вам лет, на какие показатели в них надо смотреть внимательно и о чем они могут рассказать, объяснила эксперт.
врач-биохимик (РНИМУ им.Пирогова, Москва), детский и взрослый нутрициологt.me/annacheeta
- Многие анализы и дополнительные обследования, которые я включила в обязательный список, сейчас можно сдать в государственной поликлинике, — рассказала «Доктору Питеру» врач-биохимик Анна Читанава. — В общий скрининг будут входить не только анализы крови, но и общий анализ мочи, который покажет, как функционируют наши почки и выделительная система в целом, а также копрограмма, которая поможет понять, как усваиваются все вещества в организме.
Большинство рекомендованных врачом анализов показывают состояние печени и почек — главных органов выведения продуктов обмена веществ наших клеток.
- Если у человека есть предрасположенность к инсулинорезистентности, если есть диабет, излишний набор веса, неконтролируемый аппетит и тяга к сладкому, также целесообразно проверить инсулин. При его чрезмерном повышении потребуется коррекция рациона и соблюдение режима дня, — объясняет врач. — Раз в год необходимо проходить УЗИ брюшной полости для оценки состояния наших внутренних органов, нашей пищеварительной системы. Она — основа всего нашего здоровья, потому что помогает в усвоении многих веществ и, соответственно, влияет на наше общее самочувствие.
Список необходимых исследований
Общий анализ крови с расширенной лейкоцитарной формулой и скоростью оседания эритроцитов
Это самый базовый анализ, который вы можете сдать в любой поликлинике и оценить многое по его результатам. Он показывает, нет ли у человека железодефицитной анемии, дефицита витаминов С и группы B. Также же можно узнать, нет ли у человека аллергии, паразитоза, вирусной или бактериальной инфекции, чрезмерного воспаления в организме неизвестной природы.
Биохимия крови, АЛТ и АСТ
АЛТ и АСТ — это маркеры обмена веществ и состояния печени. За этими показателями особенно важно наблюдать людям, чей индекс массы тела превышает нормальный.
Билирубин
Одна из фракций билирубина липидотропна — то есть он легко растворяется в жирах. Поскольку головной мозг преимущественно состоит из жиров, повышенное значение билирубина может нарушать его работу.
Общий белок
Значения ниже нормы сигнализируют о проблемах с ЖКТ (желудочно-кишечным трактом), об усвояемости белка и его количестве в рационе. Повышенные значения сигнализируют о внутреннем воспалительном процессе.
Ферритин
Показатель, по которому можно узнать о наличии скрытого воспаления - при его повышенных значениях. Низкий уровень ферритина в крови говорит о скрытом железодефиците, который может приводить к хронической усталости и другим недугам.
Гомоцистеин
Научно доказано, что повышенный уровень гомоцистеина влечет за собой серьезные риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний: инсультов и инфарктов. Если значение этого показателя выше нормы, требуется дообследование.
Необходимо будет дополнительно проверить уровень витаминов B12 и B9, потому что именно они участвуют в конверсии гомоцистеина и дальнейших биохимических превращениях.
ТТГ — тиреотропный гормон
Его уровень поможет оценить состояние щитовидной железы. Но при наличии жалоб, которые так или иначе могут быть связаны с ее функционированием, рекомендую пройти полное обследование щитовидной железы. В него входит определение уровня в крови свободных Т3 и Т4 — гормонов, вырабатываемых железой, а также проведение УЗИ щитовидки.
- После прохождения исследований необходима их правильная интерпретация и верные назначения грамотного специалиста, это поможет сохранить здоровье и долгие годы чувствовать себя хорошо, — объясняет врач-биохимик.