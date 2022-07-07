Список необходимых исследований

Общий анализ крови с расширенной лейкоцитарной формулой и скоростью оседания эритроцитов

Это самый базовый анализ, который вы можете сдать в любой поликлинике и оценить многое по его результатам. Он показывает, нет ли у человека железодефицитной анемии, дефицита витаминов С и группы B. Также же можно узнать, нет ли у человека аллергии, паразитоза, вирусной или бактериальной инфекции, чрезмерного воспаления в организме неизвестной природы.

Биохимия крови, АЛТ и АСТ

АЛТ и АСТ — это маркеры обмена веществ и состояния печени. За этими показателями особенно важно наблюдать людям, чей индекс массы тела превышает нормальный.

Билирубин

Одна из фракций билирубина липидотропна — то есть он легко растворяется в жирах. Поскольку головной мозг преимущественно состоит из жиров, повышенное значение билирубина может нарушать его работу.

Общий белок

Значения ниже нормы сигнализируют о проблемах с ЖКТ (желудочно-кишечным трактом), об усвояемости белка и его количестве в рационе. Повышенные значения сигнализируют о внутреннем воспалительном процессе.

Ферритин