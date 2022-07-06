Для того, чтобы овощи были максимально полезными, есть целый ряд критериев. Прежде всего, они должны быть грунтовыми, а не тепличными, вызревая естественным образом, на солнце. Кроме того, лучше выбирать те плоды, которые традиционны для региона и выращены на местных полях или собственных грядках. И самое главное, они не должны содержать нитратов (и других опасных веществ), чтобы они были безопасны.

Если говорить о сезонных овощах, практически каждый из них — это источник полезных витаминов и минералов. Совместно с врачом-гастроэнтерологом Верой Самсоновой, «Доктор Питер» рассказывает о самом полезном овоще — мы оценили и полезные свойства сезонных плодов в целом.