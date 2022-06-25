Не дают сбросить вес: 10 неочевидных ошибок, которые мы совершаем за ужином

Диетологи наперебой твердят: готовьте еду сами, не доверяйте доставке и полуфабрикатам. А уж еда на вынос — это вообще зло злое, напичканное солью, скрытыми сахаром и жирами, которые не несут с собой ничего хорошего, кроме риска гипертонии. К тому же это сплошь коварные калории, которые по ночам ушивают вашу одежду. Но бывает и так, что мы сами себе роем яму — совершаем за ужином ошибки, которые никак не дают нам вписаться в новый чудесный купальник.

1. Слишком много соли

Перебрать с количеством соли очень просто: достаточно посолить салат, в котором есть консервированная рыба, добавить к ужину малосольный огурчик, добавить магазинный соус, съесть лишний кусочек сыра или колбаски. Хотя нет, если вы худеете, колбаску вы есть не станете.

В любом случае, соль — это серьезней, чем кажется. Как минимум, вы можете заполучить отек, который проявится в виде лишних сантиметров и кило. Как максимум — развивается привыкание к соли, избавиться от которого так же сложно, как от алкогольной или наркотической зависимости — это доказывает исследование, опубликованное в Оксфордском журнале . А эта зависимость, в свою очередь, заставляет есть вас больше жирной пищи. Распрощаться с лишними накоплениями в области пузика в таком случае будет очень сложно.

2. Томатная паста из магазина

Ну и что тут плохого? Да ничего, если в составе пасты — только помидоры и немного соли. А если там еще крахмал, сахар и прочие совершенно ненужные настоящей томатной пасте ингредиенты, то такой продукт просто добавит вашему блюду лишних калорий. А вкуса нет, не прибавит. Поэтому — читаем этикетку, это важно.