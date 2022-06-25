Не дают сбросить вес: 10 неочевидных ошибок, которые мы совершаем за ужином

Диетологи наперебой твердят: готовьте еду сами, не доверяйте доставке и полуфабрикатам. А уж еда на вынос — это вообще зло злое, напичканное солью, скрытыми сахаром и жирами, которые не несут с собой ничего хорошего, кроме риска гипертонии. К тому же это сплошь коварные калории, которые по ночам ушивают вашу одежду. Но бывает и так, что мы сами себе роем яму — совершаем за ужином ошибки, которые никак не дают нам вписаться в новый чудесный купальник.
1. Слишком много соли
Перебрать с количеством соли очень просто: достаточно посолить салат, в котором есть консервированная рыба, добавить к ужину малосольный огурчик, добавить магазинный соус, съесть лишний кусочек сыра или колбаски. Хотя нет, если вы худеете, колбаску вы есть не станете.
В любом случае, соль — это серьезней, чем кажется. Как минимум, вы можете заполучить отек, который проявится в виде лишних сантиметров и кило. Как максимум — развивается привыкание к соли, избавиться от которого так же сложно, как от алкогольной или наркотической зависимости — это доказывает исследование, опубликованное в
2. Томатная паста из магазина
Ну и что тут плохого? Да ничего, если в составе пасты — только помидоры и немного соли. А если там еще крахмал, сахар и прочие совершенно ненужные настоящей томатной пасте ингредиенты, то такой продукт просто добавит вашему блюду лишних калорий. А вкуса нет, не прибавит. Поэтому — читаем этикетку, это важно.
3. Не тот способ приготовления
Да, мы про жарку — жареная пища в любом случае вредна, хоть из магазина, хоть из ресторана, хоть собственного приготовления. Как лишний раз
4. Неправильная тарелка
Размер имеет значение. Да, мы о тарелке. Визуальное восприятие может сыграть с вами злую шутку: если тарелка слишком большая, мозг может решить, что на ней слишком мало еды. И решит, что надо положить добавки. С маленькой тарелкой такого не случится. Если есть медленно, не спеша, вы наедитесь меньшим количество пищи — и мозг бунтовать не будет. Понимаете, почему в ресторанах почти всегда тарелки просто гигантские? Чтобы захотелось заказать что-нибудь еще.
Кстати, цвет тарелки тоже имеет значение. Красная и оранжевая посуда возбуждающе действуют на аппетит, а вот фиолетовый отбивает его напрочь.
5. Не та заправка для салата
Жирная сметана или майонез — это всегда хуже, чем йогурт с лимонным соком или оливковое масло с бальзамическим уксусом. Можно изобрести множество вариантов заправок для салата, причем худшим из них будет магазинный соус. Практически во всех них есть сахар, который уничтожит всю пользу овощей. И тогда салатик на ужин уже не будет такой уж хорошей идеей.
6. Слишком мало времени
Иногда лучше жевать — высказывание, правдивое лишь отчасти. Жевать нужно вообще всегда, вдумчиво и размеренно. Если вы едите по методу пеликана, буквально заглатывая куски, насыщение придет слишком поздно — успеете слопать лишнего. Как
7. Еда под телевизор
Пусть вредно, зато интересно! Но сделайте над собой усилие — разделите еду и развлечения. Если верить исследованию, опубликованному в издании
8. Непромытые консервы
Звучит странно, но диетологи действительно советуют промывать овощные консервы. Например, кукурузу, горошек, фасоль в собственном соку. Иначе вы добавите в свою еду лишние сахар, соль и крахмал. Как вариант, можно не солить блюдо, в которое добавлены консервированные овощи. Но от сахара это вас не избавит.
9. Еда без воды
Просто выпейте стакан воды за полчаса до еды — и вы съедите меньше, чем могли бы. Это уже доказано — исследователи университета Бирмингема
10. Не то время для ужина
То, во сколько вы едите, имеет значение. По многим причинам. Если ужинать за три часа до сна, это поможет решить сразу несколько проблем: во-первых, вам будет легче похудеть, съеденное успеет перевариться и не отложится в жир. Во-вторых, вы будете лучше спать, потому что организм будет занят отдыхом и восстановлением, и не переработкой вечерних пельменей. А если хорошо выспитесь, на следующий день будет меньше тянуть на сладкое и вредное. В-третьих, привычка ужинать задолго до сна помогает снизить риск развития рака — об этом