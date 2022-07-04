6 признаков, что кашель — симптом болезни сердца

Кашель может быть симптомом как самых банальных простудных заболеваний, так и признаком серьезных проблем с щитовидкой и даже онкологии, и в том числе — проблем с сердцем

Влажный кашель

- Причиной кашля при сердечной недостаточности может быть лишняя жидкость в легких. Организм пытается ее «вытеснить», чувствуя, что легкие не справляются, и естественной реакцией становится кашель, — рассказывает доктор Шелтон. — Поскольку этот кашель — результат скопления жидкости в легких, он обычно звучит как влажный — в нем есть немного воды или мокроты.

Сухой кашель

Сухой кашель с хрипами также может быть симптомом развивающейся сердечной недостаточности.

- Легкие не могут выработать достаточно жидкости, поэтому кашель становится более сухим, — предупреждает доктор Шелтон. — Часто его называют сердечной астмой. Она характеризуется прерывистым свистящим дыханием, кашлем и одышкой — из-за того, что сердце не может эффективно качать кровь. Как следствие, накапливается жидкость в легких и вокруг них (легочный застой), нарушая способность легких насыщать кровь кислородом.

Розовая слизь

Если при кашле выделяется розовая слизь — из-за того, что в ней содержится небольшое количество крови, то это тоже может быть симптомом сердечной недостаточности. Это данные Американской кардиологической ассоциации.