Что исключить или свести к минимуму

Соль

Переизбыток соленой пищи снижает тонус сосудов, что чревато скачками давления и развитием гипертонической болезни. Для человека средних лет суточная норма соли составляет около 5 граммов — это приблизительно чайная ложка без горки. После 50 лет этот объем стоит постепенно сокращать.

Кроме того, важно учитывать, что под дневную дозировку попадает не только та соль, которой мы приправляем блюда, но и та, что содержится в покупных продуктах. Поэтому консервам, магазинным колбасами, копченостям и полуфабрикатам однозначно лучше сказать «нет».

Сахар

Практика показывает, что мужчины часто оказываются куда как большими сладкоежками, чем женщины. Но те объемы сахара, с которыми справляется молодой метаболизм, совершенно не подходят для тех, кто перешагнул порог в 50 лет.

Регулярно налегая на сладкое, мужчина подвергает свой организм риску развития инсулинорезистентности — снижению чувствительности к инсулину. Это уже чревато диабетом второго типа. Наконец, сладкое способствует проявлению абдоминального ожирения, когда жир концентрируется в области талии. Такой живот хоть и принято называть «пивным», но растет он в большей степени именно от излишков сахара.

Жареное